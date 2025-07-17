https://ria.ru/20250717/irak-2029694608.html

В Ираке ввели трехдневный траур из-за пожара в ТЦ

В Ираке ввели трехдневный траур из-за пожара в ТЦ - РИА Новости, 17.07.2025

В Ираке ввели трехдневный траур из-за пожара в ТЦ

Правительство Ирака объявило трехдневный траур в связи с многочисленными жертвами пожара в гипермаркете города Эль-Кут на востоке страны, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T13:59:00+03:00

2025-07-17T13:59:00+03:00

2025-07-17T14:08:00+03:00

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ирак

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БАГДАД, 17 июл - РИА Новости. Правительство Ирака объявило трехдневный траур в связи с многочисленными жертвами пожара в гипермаркете города Эль-Кут на востоке страны, сообщила пресс-служба премьер-министра Ирака."Совет министров объявляет трехдневный траур в знак солидарности с семьями погибших во время трагического пожара в городе Эль-Кут", - говорится в поступившем РИА Новости сообщении.Ранее власти провинции Васит, чьим административным центром является Эль-Кут, тоже объявили трехдневный траур.Как сообщило МВД Ирака, по последним данным, в пожаре в новом торговом центре погиб 61 человек, более 45 удалось спасти. Власти начали расследование, пообещав, что оно будет полным и тщательным, предложив принять меры для предотвращения подобных происшествий в других торговых центрах страны.

https://ria.ru/20250717/posolstvo-2029682494.html

ирак

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пожар в гипермаркете города Эль-Кут на востоке Ирака Пожар в гипермаркете города Эль-Кут на востоке Ирака 2025-07-17T13:59 true PT0M52S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, ирак