https://ria.ru/20250717/irak-2029694608.html
В Ираке ввели трехдневный траур из-за пожара в ТЦ
В Ираке ввели трехдневный траур из-за пожара в ТЦ - РИА Новости, 17.07.2025
В Ираке ввели трехдневный траур из-за пожара в ТЦ
Правительство Ирака объявило трехдневный траур в связи с многочисленными жертвами пожара в гипермаркете города Эль-Кут на востоке страны, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T13:59:00+03:00
2025-07-17T13:59:00+03:00
2025-07-17T14:08:00+03:00
в мире
ирак
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БАГДАД, 17 июл - РИА Новости. Правительство Ирака объявило трехдневный траур в связи с многочисленными жертвами пожара в гипермаркете города Эль-Кут на востоке страны, сообщила пресс-служба премьер-министра Ирака."Совет министров объявляет трехдневный траур в знак солидарности с семьями погибших во время трагического пожара в городе Эль-Кут", - говорится в поступившем РИА Новости сообщении.Ранее власти провинции Васит, чьим административным центром является Эль-Кут, тоже объявили трехдневный траур.Как сообщило МВД Ирака, по последним данным, в пожаре в новом торговом центре погиб 61 человек, более 45 удалось спасти. Власти начали расследование, пообещав, что оно будет полным и тщательным, предложив принять меры для предотвращения подобных происшествий в других торговых центрах страны.
https://ria.ru/20250717/posolstvo-2029682494.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Пожар в гипермаркете города Эль-Кут на востоке Ирака
Пожар в гипермаркете города Эль-Кут на востоке Ирака
2025-07-17T13:59
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PT0M52S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ирак
В Ираке ввели трехдневный траур из-за пожара в ТЦ
В Ираке ввели трехдневный траур из-за гибели людей при пожаре в ТЦ