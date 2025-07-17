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В Ираке ввели трехдневный траур из-за пожара в ТЦ - РИА Новости, 17.07.2025
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13:59 17.07.2025 (обновлено: 14:08 17.07.2025)
https://ria.ru/20250717/irak-2029694608.html
В Ираке ввели трехдневный траур из-за пожара в ТЦ
В Ираке ввели трехдневный траур из-за пожара в ТЦ - РИА Новости, 17.07.2025
В Ираке ввели трехдневный траур из-за пожара в ТЦ
Правительство Ирака объявило трехдневный траур в связи с многочисленными жертвами пожара в гипермаркете города Эль-Кут на востоке страны, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T13:59:00+03:00
2025-07-17T14:08:00+03:00
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БАГДАД, 17 июл - РИА Новости. Правительство Ирака объявило трехдневный траур в связи с многочисленными жертвами пожара в гипермаркете города Эль-Кут на востоке страны, сообщила пресс-служба премьер-министра Ирака."Совет министров объявляет трехдневный траур в знак солидарности с семьями погибших во время трагического пожара в городе Эль-Кут", - говорится в поступившем РИА Новости сообщении.Ранее власти провинции Васит, чьим административным центром является Эль-Кут, тоже объявили трехдневный траур.Как сообщило МВД Ирака, по последним данным, в пожаре в новом торговом центре погиб 61 человек, более 45 удалось спасти. Власти начали расследование, пообещав, что оно будет полным и тщательным, предложив принять меры для предотвращения подобных происшествий в других торговых центрах страны.
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4.7
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7 495 645-6601
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Пожар в гипермаркете города Эль-Кут на востоке Ирака
Пожар в гипермаркете города Эль-Кут на востоке Ирака
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в мире, ирак
В мире, Ирак
В Ираке ввели трехдневный траур из-за пожара в ТЦ

В Ираке ввели трехдневный траур из-за гибели людей при пожаре в ТЦ

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БАГДАД, 17 июл - РИА Новости. Правительство Ирака объявило трехдневный траур в связи с многочисленными жертвами пожара в гипермаркете города Эль-Кут на востоке страны, сообщила пресс-служба премьер-министра Ирака.
«
"Совет министров объявляет трехдневный траур в знак солидарности с семьями погибших во время трагического пожара в городе Эль-Кут", - говорится в поступившем РИА Новости сообщении.
Ранее власти провинции Васит, чьим административным центром является Эль-Кут, тоже объявили трехдневный траур.
Как сообщило МВД Ирака, по последним данным, в пожаре в новом торговом центре погиб 61 человек, более 45 удалось спасти. Власти начали расследование, пообещав, что оно будет полным и тщательным, предложив принять меры для предотвращения подобных происшествий в других торговых центрах страны.
Пожар в гипермаркете города Эль-Кут - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
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