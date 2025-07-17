https://ria.ru/20250717/intuitsiya-2029600665.html

Опрос показал, как россияне относятся к интуиции при трудоустройстве

Опрос показал, как россияне относятся к интуиции при трудоустройстве - РИА Новости, 17.07.2025

Опрос показал, как россияне относятся к интуиции при трудоустройстве

Каждый второй россиянин, доверявший интуиции при трудоустройстве, в конечном итоге не разочаровался, а вот каждого пятого она подвела, показало исследование... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T03:45:00+03:00

2025-07-17T03:45:00+03:00

2025-07-17T03:45:00+03:00

россия

общество

работа

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Каждый второй россиянин, доверявший интуиции при трудоустройстве, в конечном итоге не разочаровался, а вот каждого пятого она подвела, показало исследование SuperJob для РИА Новости. "Каждый второй (52%) из тех, кто следует интуиции при трудоустройстве, заявил, что она его не подводила. Еще у 12% результат даже превзошел ожидания. А вот каждый пятый (21%) признал, что зря доверился интуиции: новое место работы не оправдало надежд", - показало исследование на основе опроса 1600 респондентов. Исследование показало, что 9 из 10 россиян руководствуются ей при устройстве на работу: 42% делают это часто, 48% - иногда. Мужчин и женщин, прислушивающихся к интуиции, примерно поровну - 89% и 90% соответственно. Наиболее уверены в своем чутье при поиске работы респонденты от 35 до 45 лет (91%).

https://ria.ru/20250708/otpusk-2027815501.html

https://ria.ru/20250210/sobesedovanie-1998330443.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, общество, работа