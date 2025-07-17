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Опрос показал, как россияне относятся к интуиции при трудоустройстве - РИА Новости, 17.07.2025
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03:45 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/intuitsiya-2029600665.html
Опрос показал, как россияне относятся к интуиции при трудоустройстве
Опрос показал, как россияне относятся к интуиции при трудоустройстве - РИА Новости, 17.07.2025
Опрос показал, как россияне относятся к интуиции при трудоустройстве
Каждый второй россиянин, доверявший интуиции при трудоустройстве, в конечном итоге не разочаровался, а вот каждого пятого она подвела, показало исследование... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T03:45:00+03:00
2025-07-17T03:45:00+03:00
россия
общество
работа
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Каждый второй россиянин, доверявший интуиции при трудоустройстве, в конечном итоге не разочаровался, а вот каждого пятого она подвела, показало исследование SuperJob для РИА Новости. "Каждый второй (52%) из тех, кто следует интуиции при трудоустройстве, заявил, что она его не подводила. Еще у 12% результат даже превзошел ожидания. А вот каждый пятый (21%) признал, что зря доверился интуиции: новое место работы не оправдало надежд", - показало исследование на основе опроса 1600 респондентов. Исследование показало, что 9 из 10 россиян руководствуются ей при устройстве на работу: 42% делают это часто, 48% - иногда. Мужчин и женщин, прислушивающихся к интуиции, примерно поровну - 89% и 90% соответственно. Наиболее уверены в своем чутье при поиске работы респонденты от 35 до 45 лет (91%).
https://ria.ru/20250708/otpusk-2027815501.html
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россия, общество, работа
Россия, Общество, Работа
Опрос показал, как россияне относятся к интуиции при трудоустройстве

SuperJob: интуиция при трудоустройстве подвела каждого пятого россиянина

© Фото : Pexels / Sora ShimazakiТрудоустройство
Трудоустройство - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© Фото : Pexels / Sora Shimazaki
Трудоустройство. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Каждый второй россиянин, доверявший интуиции при трудоустройстве, в конечном итоге не разочаровался, а вот каждого пятого она подвела, показало исследование SuperJob для РИА Новости.
"Каждый второй (52%) из тех, кто следует интуиции при трудоустройстве, заявил, что она его не подводила. Еще у 12% результат даже превзошел ожидания. А вот каждый пятый (21%) признал, что зря доверился интуиции: новое место работы не оправдало надежд", - показало исследование на основе опроса 1600 респондентов.
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