https://ria.ru/20250717/intuitsiya-2029600665.html
Опрос показал, как россияне относятся к интуиции при трудоустройстве
Опрос показал, как россияне относятся к интуиции при трудоустройстве - РИА Новости, 17.07.2025
Опрос показал, как россияне относятся к интуиции при трудоустройстве
Каждый второй россиянин, доверявший интуиции при трудоустройстве, в конечном итоге не разочаровался, а вот каждого пятого она подвела, показало исследование... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T03:45:00+03:00
2025-07-17T03:45:00+03:00
2025-07-17T03:45:00+03:00
россия
общество
работа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777451759_169:0:3808:2047_1920x0_80_0_0_fe8ffe766b6a35f759a84371a91c611b.jpg
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Каждый второй россиянин, доверявший интуиции при трудоустройстве, в конечном итоге не разочаровался, а вот каждого пятого она подвела, показало исследование SuperJob для РИА Новости. "Каждый второй (52%) из тех, кто следует интуиции при трудоустройстве, заявил, что она его не подводила. Еще у 12% результат даже превзошел ожидания. А вот каждый пятый (21%) признал, что зря доверился интуиции: новое место работы не оправдало надежд", - показало исследование на основе опроса 1600 респондентов. Исследование показало, что 9 из 10 россиян руководствуются ей при устройстве на работу: 42% делают это часто, 48% - иногда. Мужчин и женщин, прислушивающихся к интуиции, примерно поровну - 89% и 90% соответственно. Наиболее уверены в своем чутье при поиске работы респонденты от 35 до 45 лет (91%).
https://ria.ru/20250708/otpusk-2027815501.html
https://ria.ru/20250210/sobesedovanie-1998330443.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777451759_624:0:3353:2047_1920x0_80_0_0_a62a964bdd8108d50493f5d531c7d138.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, работа
Опрос показал, как россияне относятся к интуиции при трудоустройстве
SuperJob: интуиция при трудоустройстве подвела каждого пятого россиянина
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Каждый второй россиянин, доверявший интуиции при трудоустройстве, в конечном итоге не разочаровался, а вот каждого пятого она подвела, показало исследование SuperJob для РИА Новости.
"Каждый второй (52%) из тех, кто следует интуиции при трудоустройстве, заявил, что она его не подводила. Еще у 12% результат даже превзошел ожидания. А вот каждый пятый (21%) признал, что зря доверился интуиции: новое место работы не оправдало надежд", - показало исследование на основе опроса 1600 респондентов.
Исследование показало, что 9 из 10 россиян руководствуются ей при устройстве на работу: 42% делают это часто, 48% - иногда.
Мужчин и женщин, прислушивающихся к интуиции, примерно поровну - 89% и 90% соответственно. Наиболее уверены в своем чутье при поиске работы респонденты от 35 до 45 лет (91%).