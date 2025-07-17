https://ria.ru/20250717/intervyu-2029654649.html

Шумиха вокруг интервью Sputnik Япония отвлекает от проблем, заявил посол

Шумиха вокруг интервью Sputnik Япония отвлекает от проблем, заявил посол - РИА Новости, 17.07.2025

Шумиха вокруг интервью Sputnik Япония отвлекает от проблем, заявил посол

Шумиха вокруг вышедшего у информационного агентства Sputnik Япония интервью кандидата от одной из политических партий на выборах в верхнюю палату парламента... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T12:01:00+03:00

2025-07-17T12:01:00+03:00

2025-07-17T12:10:00+03:00

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ТОКИО, 17 июл – РИА Новости. Шумиха вокруг вышедшего у информационного агентства Sputnik Япония интервью кандидата от одной из политических партий на выборах в верхнюю палату парламента Японии призвана отвлечь внимание избирателя от реальных проблем, прежде всего в социально-экономической сфере, что напрямую затрагивает жизнь рядовых граждан, а также оказать давление на стремительно набирающую популярность партию, заявил РИА Новости посол России в Японии Николай Ноздрев. Ранее на этой неделе информационное агентство Sputnik Япония обнародовало на своей странице в X* видеозапись интервью певицы и ведущей Саи, которая баллотируется в Токийском округе на выборах в верхнюю палату парламента Японии от партии "Сансэйто". В своем интервью кандидат рассказала о причинах своего решения баллотироваться в верхнюю палату парламента, а также об основных политических взглядах партии. Под публикацией интервью пользователи соцсети добавили комментарий, в котором указали на якобы существующую опасность использования данного агентства для распространения российской пропаганды. Кроме этого, факт публикации широко освещался японскими СМИ, а председатель "Сансэйто" Сохэй Камия заявил, что разрешение на интервью Саи было дано членами местного отделения без согласования со штаб-квартирой партии. "Нынешний целенаправленный медийный вброс - достаточно примитивный трюк, явно приуроченный к выборам в палату советников. Цель двуединая: во-первых, отвлечь внимание избирателя от реальных проблем, прежде всего в социально-экономической сфере, что напрямую затрагивает жизнь рядовых граждан. Во-вторых, оказать давление на стремительно набирающую популярность партию", - подчеркнул посол РФ в Японии. По словам Ноздрева, "есть налицо "грязные" политические технологии, которые в данном случае используются и для очернения российских СМИ". "Сам сюжет для нас очевиден - речь идёт о стандартном интервью политика, в котором он изложил ключевые подходы своей партии. Собственно, в предоставлении площадки для подобного объективного изложения взглядов и заключается изначальная роль СМИ. Разумеется, определённой группе японских медийщиков, послушно исполняющих заказы "сверху", такая схема работы незнакома и непонятна", - подчеркнул дипломат. Выборы в верхнюю палату парламента пройдут 20 июля. Они проходят раз в три года, но, в отличие от нижней палаты, переизбирается не весь состав полностью, а половина депутатов. Срок мандата составляет шесть лет. За 125 депутатских портфелей (половина от общего числа членов верхней палаты парламента плюс один мандат в избирательном округе Токио, который сейчас вакантен) будут бороться 522 кандидата. По пропорциональной системе по партийным спискам будет избрано 50 депутатов, а по 45 избирательным округам - 75. Согласно последним опросам общественного мнения, коалиция Либерально-демократической партии, председателем которой является премьер-министр Японии Сигэру Исиба, и партии "Комэйто", может лишиться большинства мест в верхней палате парламента. Прошлой осенью коалиция из ЛДП и партии "Комэйто" уже утратила большинство голосов в ключевой нижней палате парламента. В то же время, партия "Сансэйто", известная продвижением политики "японцы на первом месте" по аналогии с предвыборным лозунгом Дональда Трампа, может получить более 10 мест в верхней палате парламента, хотя сейчас у нее только два.*СМИ, выполняющее функции иноагента и признанное нежелательным в России

https://ria.ru/20250716/rossija-2029354969.html

https://ria.ru/20250715/japonija-2029143561.html

https://ria.ru/20250715/sravnenie-2029155612.html

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в мире, япония, россия, токио, дональд трамп, сигэру исиба