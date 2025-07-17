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Песков ответил на вопрос об ограничениях работы интернета - РИА Новости, 17.07.2025
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12:42 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/internet-2029670873.html
Песков ответил на вопрос об ограничениях работы интернета
Песков ответил на вопрос об ограничениях работы интернета - РИА Новости, 17.07.2025
Песков ответил на вопрос об ограничениях работы интернета
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря об ограничениях в работе мобильного интернета, заявил, что все, что связано с обеспечением безопасности РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T12:42:00+03:00
2025-07-17T12:42:00+03:00
общество
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря об ограничениях в работе мобильного интернета, заявил, что все, что связано с обеспечением безопасности граждан, оправдано, это приоритет. "Все, что связано с безопасностью, и все, что связано с обеспечением безопасности граждан, все оправдано. И все является приоритетом", - сказал Песков журналистам.
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общество, россия, дмитрий песков
Общество, Россия, Дмитрий Песков
Песков ответил на вопрос об ограничениях работы интернета

Песков назвал обеспечение безопасности граждан приоритетом

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / POOL
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря об ограничениях в работе мобильного интернета, заявил, что все, что связано с обеспечением безопасности граждан, оправдано, это приоритет.
"Все, что связано с безопасностью, и все, что связано с обеспечением безопасности граждан, все оправдано. И все является приоритетом", - сказал Песков журналистам.
Настройка Wi-Fi - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
На Камчатке объяснили перебои в работе интернета
7 июля, 09:31
 
ОбществоРоссияДмитрий Песков
 
 
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