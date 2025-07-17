https://ria.ru/20250717/internet-2029670873.html

Песков ответил на вопрос об ограничениях работы интернета

Песков ответил на вопрос об ограничениях работы интернета - РИА Новости, 17.07.2025

Песков ответил на вопрос об ограничениях работы интернета

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря об ограничениях в работе мобильного интернета, заявил, что все, что связано с обеспечением безопасности РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T12:42:00+03:00

2025-07-17T12:42:00+03:00

2025-07-17T12:42:00+03:00

общество

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря об ограничениях в работе мобильного интернета, заявил, что все, что связано с обеспечением безопасности граждан, оправдано, это приоритет. "Все, что связано с безопасностью, и все, что связано с обеспечением безопасности граждан, все оправдано. И все является приоритетом", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250707/kamchatka-2027592929.html

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общество, россия, дмитрий песков