https://ria.ru/20250717/inostrantsy-2029768043.html

Медведев назвал число иностранцев, пытавшихся незаконно попасть в Россию

Медведев назвал число иностранцев, пытавшихся незаконно попасть в Россию - РИА Новости, 17.07.2025

Медведев назвал число иностранцев, пытавшихся незаконно попасть в Россию

Среди иностранцев, пытавшихся попасть в Россию, было выявлено 30 тысяч приезжих с поддельными документами, ограничениями на въезд или находящихся в розыске,... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T18:25:00+03:00

2025-07-17T18:25:00+03:00

2025-07-17T18:25:00+03:00

россия

дмитрий медведев

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Среди иностранцев, пытавшихся попасть в Россию, было выявлено 30 тысяч приезжих с поддельными документами, ограничениями на въезд или находящихся в розыске, сообщил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя ход эксперимента по апробации новых правил и условий въезда и выезда иностранцев. На заседании межведомственной комиссии Совета безопасности РФ Медведев предложил обсудить ход эксперимента, который проводится в московских аэропортах и в Оренбургской области. Как подчеркнул зампредседателя Совбеза РФ, с начала эксперимента было собрано и проверено в режиме реального времени более 4 миллионов биометрических данных. "Выявлено 30 тысяч приезжих, которые пытались попасть в Россию по поддельным документам, имели ограничения на въезд или находились в розыске", - сообщил Медведев.

https://ria.ru/20250717/medvedev-2029764615.html

россия

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2025

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россия, дмитрий медведев