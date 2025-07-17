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Медведев назвал число иностранцев, пытавшихся незаконно попасть в Россию - РИА Новости, 17.07.2025
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18:25 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/inostrantsy-2029768043.html
Медведев назвал число иностранцев, пытавшихся незаконно попасть в Россию
Медведев назвал число иностранцев, пытавшихся незаконно попасть в Россию - РИА Новости, 17.07.2025
Медведев назвал число иностранцев, пытавшихся незаконно попасть в Россию
Среди иностранцев, пытавшихся попасть в Россию, было выявлено 30 тысяч приезжих с поддельными документами, ограничениями на въезд или находящихся в розыске,... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T18:25:00+03:00
2025-07-17T18:25:00+03:00
россия
дмитрий медведев
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Среди иностранцев, пытавшихся попасть в Россию, было выявлено 30 тысяч приезжих с поддельными документами, ограничениями на въезд или находящихся в розыске, сообщил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя ход эксперимента по апробации новых правил и условий въезда и выезда иностранцев. На заседании межведомственной комиссии Совета безопасности РФ Медведев предложил обсудить ход эксперимента, который проводится в московских аэропортах и в Оренбургской области. Как подчеркнул зампредседателя Совбеза РФ, с начала эксперимента было собрано и проверено в режиме реального времени более 4 миллионов биометрических данных. "Выявлено 30 тысяч приезжих, которые пытались попасть в Россию по поддельным документам, имели ограничения на въезд или находились в розыске", - сообщил Медведев.
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россия, дмитрий медведев
Россия, Дмитрий Медведев
Медведев назвал число иностранцев, пытавшихся незаконно попасть в Россию

Медведев: 30 тысяч приезжих с поддельными документами пытались попасть в Россию

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Среди иностранцев, пытавшихся попасть в Россию, было выявлено 30 тысяч приезжих с поддельными документами, ограничениями на въезд или находящихся в розыске, сообщил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя ход эксперимента по апробации новых правил и условий въезда и выезда иностранцев.
На заседании межведомственной комиссии Совета безопасности РФ Медведев предложил обсудить ход эксперимента, который проводится в московских аэропортах и в Оренбургской области. Как подчеркнул зампредседателя Совбеза РФ, с начала эксперимента было собрано и проверено в режиме реального времени более 4 миллионов биометрических данных.
"Выявлено 30 тысяч приезжих, которые пытались попасть в Россию по поддельным документам, имели ограничения на въезд или находились в розыске", - сообщил Медведев.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
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