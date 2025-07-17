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Доступ к "Троице" Рублева ограничили в Троице-Сергиевой лавре

Доступ к "Троице" Рублева ограничили в Троице-Сергиевой лавре - РИА Новости, 17.07.2025

Доступ к "Троице" Рублева ограничили в Троице-Сергиевой лавре

Доступ к мощам преподобного Сергия Радонежского и в Троицкий храм, где хранится икона "Троица" Андрея Рублева, ограничен в Троице-Сергиевой лавре перед малой... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T15:00:00+03:00

2025-07-17T15:00:00+03:00

2025-07-17T15:00:00+03:00

россия

владимир путин

русская православная церковь

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СЕРГИЕВ ПОСАД (Московская область), 17 июл – РИА Новости, Даниил Каребо, Роман Бурак. Доступ к мощам преподобного Сергия Радонежского и в Троицкий храм, где хранится икона "Троица" Андрея Рублева, ограничен в Троице-Сергиевой лавре перед малой вечерней, которую, как ожидается, возглавит патриарх Московский и всея Руси Кирилл, передает корреспондент РИА Новости. Икона была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры. Власти изъяли ее у церкви в 1929 году и передали в Государственную Третьяковскую галерею, где она хранилась до недавнего времени. В мае 2023 года президент России Владимир Путин распорядился вернуть ее Русской православной церкви (РПЦ). В 2024 году после почти векового перерыва икона "Троица", которая была написана преподобным Андреем Рублевым для Троицкого собора, вернулась в этот храм, где будет пребывать постоянно. "Троицу" Рублева, доставили из столичного храма Христа Спасителя 22 июня, ее установили в стационарный киот в иконостасе Троицкого собора на ее историческом месте, справа от царских врат. По данным пресс-службы обители, это специально изготовленный киот, который оснащен системой автоматического контроля и поддержания температурно-влажностного режима, а также бронированным стеклом, покрытым защитными слоями, в том числе от воздействия ультрафиолетовых лучей.

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россия, владимир путин, русская православная церковь