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Доступ к "Троице" Рублева ограничили в Троице-Сергиевой лавре - РИА Новости, 17.07.2025
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Доступ к "Троице" Рублева ограничили в Троице-Сергиевой лавре
Доступ к "Троице" Рублева ограничили в Троице-Сергиевой лавре - РИА Новости, 17.07.2025
Доступ к "Троице" Рублева ограничили в Троице-Сергиевой лавре
Доступ к мощам преподобного Сергия Радонежского и в Троицкий храм, где хранится икона "Троица" Андрея Рублева, ограничен в Троице-Сергиевой лавре перед малой... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T15:00:00+03:00
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россия
владимир путин
русская православная церковь
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СЕРГИЕВ ПОСАД (Московская область), 17 июл – РИА Новости, Даниил Каребо, Роман Бурак. Доступ к мощам преподобного Сергия Радонежского и в Троицкий храм, где хранится икона "Троица" Андрея Рублева, ограничен в Троице-Сергиевой лавре перед малой вечерней, которую, как ожидается, возглавит патриарх Московский и всея Руси Кирилл, передает корреспондент РИА Новости. Икона была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры. Власти изъяли ее у церкви в 1929 году и передали в Государственную Третьяковскую галерею, где она хранилась до недавнего времени. В мае 2023 года президент России Владимир Путин распорядился вернуть ее Русской православной церкви (РПЦ). В 2024 году после почти векового перерыва икона "Троица", которая была написана преподобным Андреем Рублевым для Троицкого собора, вернулась в этот храм, где будет пребывать постоянно. "Троицу" Рублева, доставили из столичного храма Христа Спасителя 22 июня, ее установили в стационарный киот в иконостасе Троицкого собора на ее историческом месте, справа от царских врат. По данным пресс-службы обители, это специально изготовленный киот, который оснащен системой автоматического контроля и поддержания температурно-влажностного режима, а также бронированным стеклом, покрытым защитными слоями, в том числе от воздействия ультрафиолетовых лучей.
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россия, владимир путин, русская православная церковь
Россия, Владимир Путин, Русская православная церковь
Доступ к "Троице" Рублева ограничили в Троице-Сергиевой лавре

Доступ к мощам и иконе ограничили в Троице-Сергиевой лавре перед малой вечерей

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкИкона "Святая Троица"
Икона Святая Троица - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Икона "Святая Троица". Архивное фото
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СЕРГИЕВ ПОСАД (Московская область), 17 июл – РИА Новости, Даниил Каребо, Роман Бурак. Доступ к мощам преподобного Сергия Радонежского и в Троицкий храм, где хранится икона "Троица" Андрея Рублева, ограничен в Троице-Сергиевой лавре перед малой вечерней, которую, как ожидается, возглавит патриарх Московский и всея Руси Кирилл, передает корреспондент РИА Новости.
Икона была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры. Власти изъяли ее у церкви в 1929 году и передали в Государственную Третьяковскую галерею, где она хранилась до недавнего времени. В мае 2023 года президент России Владимир Путин распорядился вернуть ее Русской православной церкви (РПЦ).
В 2024 году после почти векового перерыва икона "Троица", которая была написана преподобным Андреем Рублевым для Троицкого собора, вернулась в этот храм, где будет пребывать постоянно. "Троицу" Рублева, доставили из столичного храма Христа Спасителя 22 июня, ее установили в стационарный киот в иконостасе Троицкого собора на ее историческом месте, справа от царских врат. По данным пресс-службы обители, это специально изготовленный киот, который оснащен системой автоматического контроля и поддержания температурно-влажностного режима, а также бронированным стеклом, покрытым защитными слоями, в том числе от воздействия ультрафиолетовых лучей.
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