https://ria.ru/20250717/hn-2029766516.html

H&N стал лидером роста по переработке молока в России после локализации

H&N стал лидером роста по переработке молока в России после локализации - РИА Новости, 17.07.2025

H&N стал лидером роста по переработке молока в России после локализации

Health & Nutrition стал лидером роста в сегменте переработки молока в РФ после становления полностью российской компанией: выручка компании по итогам 2024 года... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T18:15:00+03:00

2025-07-17T18:15:00+03:00

2025-07-17T18:17:00+03:00

россия

союзмолоко

молочные продукты

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Health & Nutrition стал лидером роста в сегменте переработки молока в РФ после становления полностью российской компанией: выручка компании по итогам 2024 года составила 141,8 миллиарда рублей с приростом 21,6% по сравнению с 2023 годом, а объем переработки за тот же период увеличился на 14,7%, следует из ежегодного рейтинга национального союза производителей молока "Союзмолоко", аналитического агентства Streda Consulting и медиаплатформы Milknews, который есть в распоряжении РИА Новости. "Ключевым событием рейтинга стало возвращение компанией Health & Nutrition лидерских позиций в сегментах цельномолочной продукции и modern dairy с выручкой в 141,8 миллиарда рублей. H&N продемонстрировала феноменальную для своих масштабов динамику развития: рекордные для отрасли приросты выручки на 25,2 миллиарда рублей или 21,6%, а объемов переработки - на 14,7%", - говорится в сообщении. "Пройдя этап локализации, став полностью российской компанией, мы не просто сохранили накопленный опыт, но и заложили основу для нового роста. В прошлом году мы показали достойные результаты, и это не случайность, а показатель системной работы: инвестиций в модернизацию, укрепления сырьевой базы, внимания к качеству и постоянного диалога с потребителем", - сказал председатель совета директоров Health & Nutrition Руслан Алисултанов. Его слова приводятся в сообщении. По словам гендиректора "Союзмолоко" Артема Белова, в условиях слабой внешней конъюнктуры и ограниченных экспортных возможностей драйвером развития отрасли остается внутренний спрос. Он отметил, что в лидеры выходят игроки, способные оперативно реагировать на потребительские тренды, внедрять технологические решения, инвестировать в модернизацию. "Будущее - за компаниями, которые смогут предлагать рынку не просто молоко, а ценностные продукты, соответствующие новым потребительским привычкам", – заверил он.Как отмечается в сообщении, совокупная выручка 30 крупнейших молочных компаний по итогам 2024 года составила около 1,02 триллиона рублей или около 50% рынка молочной продукции, обеспечив переработку более 60% молока, произведенного в стране, — это более 20 миллионов тонн. “Рейтинг переработчиков за 2024 год в очередной раз демонстрирует опережающий рост лидеров и продолжающуюся трансформацию отрасли: рынок становится все более структурированным, а рост выручки и объемов переработки сырья сосредоточен у амбициозных компаний, ориентированных на создание высокой добавленной стоимости для потребителя. Отрасль уверенно продолжает движение в сторону консолидации, повышения эффективности и более глубокой сегментации во всех категориях”, – приводятся в пресс-релизе слова гендиректора Streda Consulting Алексея Груздева.

https://ria.ru/20250710/tseny-2028391599.html

https://ria.ru/20250717/markirovka-2029705572.html

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россия, союзмолоко, молочные продукты, молоко, продукты