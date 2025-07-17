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В США забили тревогу после удара России по объектам ВСУ - РИА Новости, 17.07.2025
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09:33 17.07.2025 (обновлено: 13:22 17.07.2025)
https://ria.ru/20250717/hill-2029623732.html
В США забили тревогу после удара России по объектам ВСУ
В США забили тревогу после удара России по объектам ВСУ - РИА Новости, 17.07.2025
В США забили тревогу после удара России по объектам ВСУ
Россия нанесла удар по Украине, несмотря на угрозы президента США Дональда Трампа, пишет Hill. РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T09:33:00+03:00
2025-07-17T13:22:00+03:00
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Россия нанесла удар по Украине, несмотря на угрозы президента США Дональда Трампа, пишет Hill."Россия нанесла еще один крупномасштабный удар по Украине тогда, когда на часах тикает 50-дневный срок, установленный Трампом для введения более жестких санкций, если Москва не прекратит конфликт", — говорится в публикации.Накануне Минобороны сообщило, что ВС России нанесли удары по предприятиям ТЭК Украины, используемым в интересах ВСУ, уничтожили две пусковые установки и кабину управления ЗРК С-300ПС.В понедельник американский лидер поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключения мирного соглашения с Киевом. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести стопроцентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают нефть, газ и другие энергоносители.Одновременно с этим глава Белого дома заявил, что Штаты и ЕС договорились об отправке американского оружия Киеву, расходы при этом лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, план Трампа — это бизнес. Европа же декларирует готовность тратить огромные деньги на закупки оружия, чтобы провоцировать продолжение войны, но и там есть разногласия по поводу того, кто будет платить. Франция, Чехия, Италия и Венгрия уже отказались участвовать в закупках.
https://ria.ru/20250717/ultimatum-2029619603.html
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в мире, украина, россия, москва, дональд трамп, дмитрий песков, вооруженные силы украины, евросоюз, с-300пс
В мире, Украина, Россия, Москва, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Евросоюз, С-300ПС
В США забили тревогу после удара России по объектам ВСУ

Hill: Россия нанесла удар по Украине, несмотря на угрозы Трампа

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Россия нанесла удар по Украине, несмотря на угрозы президента США Дональда Трампа, пишет Hill.
«
"Россия нанесла еще один крупномасштабный удар по Украине тогда, когда на часах тикает 50-дневный срок, установленный Трампом для введения более жестких санкций, если Москва не прекратит конфликт", — говорится в публикации.
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Накануне Минобороны сообщило, что ВС России нанесли удары по предприятиям ТЭК Украины, используемым в интересах ВСУ, уничтожили две пусковые установки и кабину управления ЗРК С-300ПС.
В понедельник американский лидер поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключения мирного соглашения с Киевом. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести стопроцентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают нефть, газ и другие энергоносители.
Одновременно с этим глава Белого дома заявил, что Штаты и ЕС договорились об отправке американского оружия Киеву, расходы при этом лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.
Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, план Трампа — это бизнес. Европа же декларирует готовность тратить огромные деньги на закупки оружия, чтобы провоцировать продолжение войны, но и там есть разногласия по поводу того, кто будет платить. Франция, Чехия, Италия и Венгрия уже отказались участвовать в закупках.
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В миреУкраинаРоссияМоскваДональд ТрампДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныЕвросоюзС-300ПС
 
 
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