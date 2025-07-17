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Апелляционная палата оставила в силе решение о продлении ареста Гуцул - РИА Новости, 17.07.2025
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15:54 17.07.2025 (обновлено: 15:59 17.07.2025)
https://ria.ru/20250717/gutsul-2029720005.html
Апелляционная палата оставила в силе решение о продлении ареста Гуцул
Апелляционная палата оставила в силе решение о продлении ареста Гуцул - РИА Новости, 17.07.2025
Апелляционная палата оставила в силе решение о продлении ареста Гуцул
Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул заявила, что апелляционная палата Кишинева отклонила ходатайство адвокатов и оставила ее под... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T15:54:00+03:00
2025-07-17T15:59:00+03:00
в мире
евгения гуцул
кишинев
гагаузия
молдавия
sputnik молдова
московский комсомолец
задержание главы гагаузии гуцул
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КИШИНЕВ, 17 июл - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул заявила, что апелляционная палата Кишинева отклонила ходатайство адвокатов и оставила ее под домашним арестом.Против главы Гагаузии заведены уголовные дела о якобы имевших место нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии "Шор", в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок предыдущего домашнего ареста Гуцул истекал 13 июля, но районный суд Кишинева продлил его на 30 суток. Сторона обвинения просит лишить Гуцул свободы на девять лет. Апелляционная палата Кишинева в четверг рассматривает апелляцию адвокатов, которые оспорили продление срока домашнего ареста."Апелляционная палата отклонила ходатайство адвокатов. Я буду и дальше находиться под домашним арестом. Это было очевидно, этот концерт идет более пяти месяцев, он идет не для того, чтобы Гуцул освободили, а чтобы она была для битья. Сегодня законы работают против людей, за политиков", - заявила Гуцул.Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250717/gutsul-2029706388.html
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в мире, евгения гуцул, кишинев, гагаузия, молдавия, sputnik молдова, московский комсомолец, задержание главы гагаузии гуцул
В мире, Евгения Гуцул, Кишинев, Гагаузия, Молдавия, Sputnik Молдова, Московский комсомолец, Задержание главы Гагаузии Гуцул
Апелляционная палата оставила в силе решение о продлении ареста Гуцул

Гуцул: апелляционная палата оставила в силе решение о продлении домашнего ареста

© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкЕвгения Гуцул
Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Родион Прока
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Евгения Гуцул. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 17 июл - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул заявила, что апелляционная палата Кишинева отклонила ходатайство адвокатов и оставила ее под домашним арестом.
Против главы Гагаузии заведены уголовные дела о якобы имевших место нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии "Шор", в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок предыдущего домашнего ареста Гуцул истекал 13 июля, но районный суд Кишинева продлил его на 30 суток. Сторона обвинения просит лишить Гуцул свободы на девять лет. Апелляционная палата Кишинева в четверг рассматривает апелляцию адвокатов, которые оспорили продление срока домашнего ареста.
Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
В Молдавии преступники сидят в правительстве, считает Гуцул
14:45
"Апелляционная палата отклонила ходатайство адвокатов. Я буду и дальше находиться под домашним арестом. Это было очевидно, этот концерт идет более пяти месяцев, он идет не для того, чтобы Гуцул освободили, а чтобы она была для битья. Сегодня законы работают против людей, за политиков", - заявила Гуцул.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
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В миреЕвгения ГуцулКишиневГагаузияМолдавияSputnik МолдоваМосковский комсомолецЗадержание главы Гагаузии Гуцул
 
 
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