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В Молдавии преступники сидят в правительстве, считает Гуцул - РИА Новости, 17.07.2025
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14:45 17.07.2025 (обновлено: 14:46 17.07.2025)
https://ria.ru/20250717/gutsul-2029706388.html
В Молдавии преступники сидят в правительстве, считает Гуцул
В Молдавии преступники сидят в правительстве, считает Гуцул - РИА Новости, 17.07.2025
В Молдавии преступники сидят в правительстве, считает Гуцул
Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул считает, что в будущем судьям и прокурорам придется нести ответственность за рассмотрение уголовных... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T14:45:00+03:00
2025-07-17T14:46:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
гагаузия
евгения гуцул
задержание главы гагаузии гуцул
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КИШИНЕВ, 17 июл - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул считает, что в будущем судьям и прокурорам придется нести ответственность за рассмотрение уголовных дел против невиновных людей, пока преступники сидят в правительстве. Против главы Гагаузии заведены уголовные дела о якобы имевших место нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии "Шор", в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок предыдущего домашнего ареста Гуцул истекал 13 июля, но районный суд Кишинева продлил его на 30 суток. Сторона обвинения просит лишить Гуцул свободы на девять лет. Апелляционная палата Кишинева в четверг рассматривает апелляцию адвокатов, которые оспорили продление срока домашнего ареста. "К сожалению, полицейские сегодня... вместо того, чтобы защищать народ Молдавии от преступников, неизвестно кого защищают от вас. Мы миролюбивые, дружелюбные люди, которые хотят лишь справедливости. Мы хотим, чтобы прокуроры и судья несли ответственность за то, что невиновные люди сидят в тюрьме или под домашним арестом, а преступники занимают места в правительстве. Я надеюсь и уверена, что правда будет за нами", - заявила Гуцул до начала заседания, обращаясь к сторонникам, которые пришли поддержать ее к зданию суда. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250709/gutsul-2028129533.html
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в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, евгения гуцул, задержание главы гагаузии гуцул
В мире, Молдавия, Кишинев, Гагаузия, Евгения Гуцул, Задержание главы Гагаузии Гуцул
В Молдавии преступники сидят в правительстве, считает Гуцул

Гуцул: судьям придется отвечать за дела против невиновных людей

© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкЕвгения Гуцул
Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Родион Прока
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Евгения Гуцул. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 17 июл - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул считает, что в будущем судьям и прокурорам придется нести ответственность за рассмотрение уголовных дел против невиновных людей, пока преступники сидят в правительстве.
Против главы Гагаузии заведены уголовные дела о якобы имевших место нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии "Шор", в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок предыдущего домашнего ареста Гуцул истекал 13 июля, но районный суд Кишинева продлил его на 30 суток. Сторона обвинения просит лишить Гуцул свободы на девять лет. Апелляционная палата Кишинева в четверг рассматривает апелляцию адвокатов, которые оспорили продление срока домашнего ареста.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул на заседании суда в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
Захарова назвала суд над Гуцул ярчайшим примером беспредела
9 июля, 13:25
"К сожалению, полицейские сегодня... вместо того, чтобы защищать народ Молдавии от преступников, неизвестно кого защищают от вас. Мы миролюбивые, дружелюбные люди, которые хотят лишь справедливости. Мы хотим, чтобы прокуроры и судья несли ответственность за то, что невиновные люди сидят в тюрьме или под домашним арестом, а преступники занимают места в правительстве. Я надеюсь и уверена, что правда будет за нами", - заявила Гуцул до начала заседания, обращаясь к сторонникам, которые пришли поддержать ее к зданию суда.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
В Госдуме назвали Гуцул реальной альтернативой политике Санду
10 июля, 23:18
 
В миреМолдавияКишиневГагаузияЕвгения ГуцулЗадержание главы Гагаузии Гуцул
 
 
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