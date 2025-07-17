https://ria.ru/20250717/gurov-2029817059.html

Гуров прокомментировал дело о покушении на Симоньян

Гуров прокомментировал дело о покушении на Симоньян - РИА Новости, 17.07.2025

Гуров прокомментировал дело о покушении на Симоньян

Подросток - фигурант дела о подготовке покушения на главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариту Симоньян оказался под влиянием... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T22:51:00+03:00

2025-07-17T22:51:00+03:00

2025-07-17T22:51:00+03:00

происшествия

россия

москва

рязанская область

маргарита симоньян

григорий гуров

ксения собчак

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Подросток - фигурант дела о подготовке покушения на главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариту Симоньян оказался под влиянием деструктивных сил, заявил РИА Новости глава Росмолодежи Григорий Гуров. По данным официальных судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости, по делу о покушении на Симоньян проходят студент Андрей Детковский, Сергей Короленков и третий соучастник, которому на момент задержания не было 18 лет. Они обвиняются в разбое (пункт "а" части 4 статьи 162 УК РФ), хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК РФ), участии в террористической организации (часть 2 статьи 205.5 УК РФ), а Короленков - также в призывах к осуществлению экстремистской деятельности (часть 2 статьи 280 УК РФ). Ряд СМИ также сообщали, что один из фигурантов дела на момент задержания учился в восьмом классе. "История, о которой мы узнали, – это не просто тревожная новость, это напоминание о том, что важно быть рядом с молодёжью не только в момент их успехов и побед, и тогда, когда они особенно уязвимы. Ведь речь идет о ребенке. О том, кто еще только ищет своё место в жизни. К сожалению, случившаяся история показывает, что ребёнок оказался под влиянием деструктивных сил. И сегодня перед всей системой воспитания стоит общий вызов: нам всем необходимо быть ближе к молодым и вовремя определять подобные сигналы", - сказал Гуров. Руководитель Федерального агентства по делам молодежи напомнил, что Росмолодежь ежедневно работает с молодыми людьми по всей России и создает пространство непрерывной поддержки. В частности, организация проводит образовательные программы по широкому спектру направлений в 17 круглогодичных молодежных образовательных центрах. "При этом мы понимаем, что только нашей работы недостаточно, если рядом нет взрослого, который услышит, подскажет, поможет и направит ребят. С 2023 года мы реализуем масштабный комплекс мер по профилактике социально негативных явлений в молодёжной среде. Он включает 43 мероприятия – от мониторинга и аналитики до взаимодействия с регионами и муниципалитетами... В этом году в рамках конкурса Росмолодёжь.Гранты мы поддержали 79 проектов, направленных на профилактику негативного девиантного поведения и на социализацию молодежи на общую сумму свыше 48,5 миллионов рублей. Среди них – проекты по созданию клубов психологической поддержки, циклы образовательных мероприятий, обучающих форумов, профориентационные фестивали и программы социализации", - перечислил Гуров. Глава Росмолодежи обратил внимание на то, что во все образовательные программы форумов организации включена тема сохранения исторической правды. В частности, ветераны СВО, участники проектов "Время Героев" и "Твой Герой" выступают на мероприятиях и форумах Росмолодежи, встречаются с молодежью в учебных заведениях и становятся для них наставниками. "Мы также усиливаем мониторинг сетевого пространства. У центра изучения и сетевого мониторинга молодёжной среды (АНО "ЦИСМ") на ежедневном мониторинге более 565 миллионов аккаунтов, свыше 13 миллионов профилей находятся на постоянном контроле. Только за 2024 год Росмолодёжью инициировано более 34 тысяч решений об ограничении доступа к вредоносному контенту. Уже с 2019 года мы подали более 100 тысяч решений о блокировке деструктивного контента... На основе результатов мониторинга мы также формируем вектор нашей работы. И мы понимаем, что только объединив усилия, мы сможем не просто оградить наших детей от негативного влияния, но и наполнить их жизнь смыслами, заботой", - отметил Гуров. Руководитель Росмолодежи заверил, что организация усилит работу на всех уровнях - от мониторинга онлайн-пространства до проектов и различных программ, помогающих детям найти свое призвание, друзей, а также узнать больше о своей стране. Летом 2023 года ФСБ сообщила о предотвращении совместно с МВД и Следственным комитетом подготовки украинскими спецслужбами убийства Симоньян и Ксении Собчак. В Москве и Рязанской области задержаны неонацисты из группировки "Параграф-88", которые вели разведку по адресам работы и проживания Симоньян и Собчак. У задержанных изъяты автомат Калашникова с патронами, резиновые дубинки, ножи, кастеты и наручники. Задержанные подтвердили, что готовили покушения по заданию СБУ за вознаграждение в размере 1,5 миллионов рублей за каждое убийство. Были арестованы семь человек.

https://ria.ru/20240824/simonyan-1968199039.html

https://ria.ru/20240826/pokushenie-1968421255.html

https://ria.ru/20240824/rassledovanie-1968235006.html

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москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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