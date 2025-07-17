https://ria.ru/20250717/gruziya-2029710153.html

Власти Грузии подадут в конституционный суд на четыре оппозиционные партии

Власти Грузии подадут в конституционный суд на четыре оппозиционные партии - РИА Новости, 17.07.2025

Власти Грузии подадут в конституционный суд на четыре оппозиционные партии

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что власти страны подадут иск в конституционный суд, чтобы объявить неконституционными четыре оппозиционных... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T14:57:00+03:00

2025-07-17T14:57:00+03:00

2025-07-17T14:58:00+03:00

в мире

грузия

ираклий кобахидзе

михаил саакашвили

единое национальное движение

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ТБИЛИСИ, 17 июл - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что власти страны подадут иск в конституционный суд, чтобы объявить неконституционными четыре оппозиционных партии. В середине мая парламент Грузии в третьем и окончательном чтении приняли закон, согласно которому конституционный суд сможет запретить политическую партию, если она повторяет идеологию ранее запрещенного политического объединения. Ранее в правящей партии "Грузинская мечта" сообщали, что они подадут иск, чтобы оппозиционная партия экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" и связанные с ним политические силы были объявлены неконституционными. "Мы не можем отменить партии. Решение о признании партий неконституционными может быть принято единственным органом, которым является конституционный суд Грузии. Мы подадим обращение против всех четырех партий, потому что все четыре партии - это одна политическая сила, это коллективное "Национальное движение", - сказал Кобахидзе журналистам, не уточнив, о каких партиях идет речь.

https://ria.ru/20250717/gruzija-2029705391.html

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в мире, грузия, ираклий кобахидзе, михаил саакашвили, единое национальное движение