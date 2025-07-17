Рейтинг@Mail.ru
Кобахидзе рассказал о пресечении госпереворотов в стране за последние годы - РИА Новости, 17.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:42 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/gruzija-2029705391.html
Кобахидзе рассказал о пресечении госпереворотов в стране за последние годы
Кобахидзе рассказал о пресечении госпереворотов в стране за последние годы - РИА Новости, 17.07.2025
Кобахидзе рассказал о пресечении госпереворотов в стране за последние годы
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что страна несмотря на серьезное давление извне смогла пресечь четыре попытки революций. РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T14:42:00+03:00
2025-07-17T14:42:00+03:00
в мире
грузия
европа
ираклий кобахидзе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932467886_0:0:2616:1472_1920x0_80_0_0_edd07d0a0e442e5bfde2d71216345373.png
ТБИЛИСИ, 17 июл - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что страна несмотря на серьезное давление извне смогла пресечь четыре попытки революций. "За эти четыре года мы предостерегли четыре попытки совершить революцию. Несмотря на это, мы сохраняем первое место в регионе и в Европе по темпам экономического роста", - сказал премьер журналистам. По его словам, продолжается шантаж и ультиматумы извне, но "даже в условиях шантажа Грузия обеспечит быстрое экономическое развитие и продолжит развиваться". Представители грузинских властей неоднократно сообщали, что крупные акции протеста, прошедшие в разное время в столице, финансировались зарубежными силами и поддерживались Западом.
https://ria.ru/20250612/kobakhidze-2022479716.html
грузия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932467886_189:0:2573:1788_1920x0_80_0_0_3636c763108b0f2acbc4c5eb7f4e5c2f.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, грузия, европа, ираклий кобахидзе
В мире, Грузия, Европа, Ираклий Кобахидзе
Кобахидзе рассказал о пресечении госпереворотов в стране за последние годы

Кобахидзе: страна пресекла четыре попытки революций за 4 года

© SputnikПремьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© Sputnik
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТБИЛИСИ, 17 июл - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что страна несмотря на серьезное давление извне смогла пресечь четыре попытки революций.
"За эти четыре года мы предостерегли четыре попытки совершить революцию. Несмотря на это, мы сохраняем первое место в регионе и в Европе по темпам экономического роста", - сказал премьер журналистам.
По его словам, продолжается шантаж и ультиматумы извне, но "даже в условиях шантажа Грузия обеспечит быстрое экономическое развитие и продолжит развиваться".
Представители грузинских властей неоднократно сообщали, что крупные акции протеста, прошедшие в разное время в столице, финансировались зарубежными силами и поддерживались Западом.
Ираклий Кобахидзе - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
Кампания ненависти финансируется в Грузии извне, заявил Кобахидзе
12 июня, 13:19
 
В миреГрузияЕвропаИраклий Кобахидзе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала