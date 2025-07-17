https://ria.ru/20250717/gruzija-2029705391.html

Кобахидзе рассказал о пресечении госпереворотов в стране за последние годы

Кобахидзе рассказал о пресечении госпереворотов в стране за последние годы - РИА Новости, 17.07.2025

Кобахидзе рассказал о пресечении госпереворотов в стране за последние годы

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что страна несмотря на серьезное давление извне смогла пресечь четыре попытки революций. РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T14:42:00+03:00

2025-07-17T14:42:00+03:00

2025-07-17T14:42:00+03:00

в мире

грузия

европа

ираклий кобахидзе

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ТБИЛИСИ, 17 июл - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что страна несмотря на серьезное давление извне смогла пресечь четыре попытки революций. "За эти четыре года мы предостерегли четыре попытки совершить революцию. Несмотря на это, мы сохраняем первое место в регионе и в Европе по темпам экономического роста", - сказал премьер журналистам. По его словам, продолжается шантаж и ультиматумы извне, но "даже в условиях шантажа Грузия обеспечит быстрое экономическое развитие и продолжит развиваться". Представители грузинских властей неоднократно сообщали, что крупные акции протеста, прошедшие в разное время в столице, финансировались зарубежными силами и поддерживались Западом.

https://ria.ru/20250612/kobakhidze-2022479716.html

грузия

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в мире, грузия, европа, ираклий кобахидзе