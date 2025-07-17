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Россия примет меры в случае конфликта вокруг Гренландии, заявил посол - РИА Новости, 17.07.2025
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06:08 17.07.2025 (обновлено: 15:32 17.07.2025)
https://ria.ru/20250717/grenlandiya-2029608279.html
Россия примет меры в случае конфликта вокруг Гренландии, заявил посол
Россия примет меры в случае конфликта вокруг Гренландии, заявил посол - РИА Новости, 17.07.2025
Россия примет меры в случае конфликта вокруг Гренландии, заявил посол
Россия в случае конфликта вокруг Гренландии примет адекватные меры, заявил в интервью РИА Новости посол России в Дании Владимир Барбин. РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T06:08:00+03:00
2025-07-17T15:32:00+03:00
в мире
гренландия
россия
дания
дональд трамп
владимир барбин
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Россия в случае конфликта вокруг Гренландии примет адекватные меры, заявил в интервью РИА Новости посол России в Дании Владимир Барбин. "В условиях резкого обострения международной обстановки, последствия которого негативно сказались и на состоянии дел в Арктике, конфликт вокруг Гренландии, безусловно, пагубно скажется на региональной безопасности. Это потребует принятия со стороны России мер военно-технического характера, адекватных возникающим угрозам", — сказал он. Глава дипмиссии добавил, что субстантивный диалог с Копенгагеном по вопросам политики безопасности сегодня невозможен. Президент Дональд Трамп не раз говорил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. По его словам, эти территории стратегически важны для нацбезопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Вместе с тем американский лидер отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией. Премьер-министр Муте Эгеде ответил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009-м получила статус автономии с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
https://ria.ru/20250716/daniya-2029359790.html
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в мире, гренландия, россия, дания, дональд трамп, владимир барбин
В мире, Гренландия, Россия, Дания, Дональд Трамп, Владимир Барбин
Россия примет меры в случае конфликта вокруг Гренландии, заявил посол

Посол Барбин: Россия примет меры в случае конфликта вокруг Гренландии

© AP Photo / Kwiyeon HaСтолица Гренландии Нуук
Столица Гренландии Нуук - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© AP Photo / Kwiyeon Ha
Столица Гренландии Нуук. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Россия в случае конфликта вокруг Гренландии примет адекватные меры, заявил в интервью РИА Новости посол России в Дании Владимир Барбин.
"В условиях резкого обострения международной обстановки, последствия которого негативно сказались и на состоянии дел в Арктике, конфликт вокруг Гренландии, безусловно, пагубно скажется на региональной безопасности. Это потребует принятия со стороны России мер военно-технического характера, адекватных возникающим угрозам", — сказал он.
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Глава дипмиссии добавил, что субстантивный диалог с Копенгагеном по вопросам политики безопасности сегодня невозможен.
Президент Дональд Трамп не раз говорил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. По его словам, эти территории стратегически важны для нацбезопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Вместе с тем американский лидер отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией. Премьер-министр Муте Эгеде ответил, что остров не продается и никогда не будет продаваться.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009-м получила статус автономии с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
Копенгаген - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
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В миреГренландияРоссияДанияДональд ТрампВладимир Барбин
 
 
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