Россия примет меры в случае конфликта вокруг Гренландии, заявил посол
Посол Барбин: Россия примет меры в случае конфликта вокруг Гренландии
© AP Photo / Kwiyeon HaСтолица Гренландии Нуук
© AP Photo / Kwiyeon Ha
Столица Гренландии Нуук. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Россия в случае конфликта вокруг Гренландии примет адекватные меры, заявил в интервью РИА Новости посол России в Дании Владимир Барбин.
"В условиях резкого обострения международной обстановки, последствия которого негативно сказались и на состоянии дел в Арктике, конфликт вокруг Гренландии, безусловно, пагубно скажется на региональной безопасности. Это потребует принятия со стороны России мер военно-технического характера, адекватных возникающим угрозам", — сказал он.
Глава дипмиссии добавил, что субстантивный диалог с Копенгагеном по вопросам политики безопасности сегодня невозможен.
Президент Дональд Трамп не раз говорил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. По его словам, эти территории стратегически важны для нацбезопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Вместе с тем американский лидер отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией. Премьер-министр Муте Эгеде ответил, что остров не продается и никогда не будет продаваться.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009-м получила статус автономии с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.