https://ria.ru/20250717/grenlandiya-2029608279.html

Россия примет меры в случае конфликта вокруг Гренландии, заявил посол

Россия примет меры в случае конфликта вокруг Гренландии, заявил посол - РИА Новости, 17.07.2025

Россия примет меры в случае конфликта вокруг Гренландии, заявил посол

Россия в случае конфликта вокруг Гренландии примет адекватные меры, заявил в интервью РИА Новости посол России в Дании Владимир Барбин. РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T06:08:00+03:00

2025-07-17T06:08:00+03:00

2025-07-17T15:32:00+03:00

в мире

гренландия

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владимир барбин

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Россия в случае конфликта вокруг Гренландии примет адекватные меры, заявил в интервью РИА Новости посол России в Дании Владимир Барбин. "В условиях резкого обострения международной обстановки, последствия которого негативно сказались и на состоянии дел в Арктике, конфликт вокруг Гренландии, безусловно, пагубно скажется на региональной безопасности. Это потребует принятия со стороны России мер военно-технического характера, адекватных возникающим угрозам", — сказал он. Глава дипмиссии добавил, что субстантивный диалог с Копенгагеном по вопросам политики безопасности сегодня невозможен. Президент Дональд Трамп не раз говорил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. По его словам, эти территории стратегически важны для нацбезопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Вместе с тем американский лидер отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией. Премьер-министр Муте Эгеде ответил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009-м получила статус автономии с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.

https://ria.ru/20250716/daniya-2029359790.html

https://ria.ru/20250715/daniya-2029133039.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, гренландия, россия, дания, дональд трамп, владимир барбин