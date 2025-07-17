https://ria.ru/20250717/gospital-2029765308.html

Двух людей госпитализировали после пожара в доме на юге Москвы

Двух людей госпитализировали после пожара в доме на юге Москвы - РИА Новости, 17.07.2025

Двух людей госпитализировали после пожара в доме на юге Москвы

Двое пострадавших после пожара в жилом доме на юге Москвы госпитализированы в НИИ имени Склифосовского в состоянии средней тяжести, сообщается в Telegram-канале РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T18:10:00+03:00

2025-07-17T18:10:00+03:00

2025-07-17T18:56:00+03:00

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029756090_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_e2f363c6a9c6f8c16dfc2b06b4492e3b.jpg

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Двое пострадавших после пожара в жилом доме на юге Москвы госпитализированы в НИИ имени Склифосовского в состоянии средней тяжести, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.В пресс-службе столичного главка МЧС РИА Новости сообщили, что пожарные ликвидируют возгорание в многоэтажном жилом доме в микрорайоне Северное Чертаново на юге Москвы. В Telegram-канале МЧС Москвы сообщили, что говорит квартира на 22-м этаже, на месте работают 19 специалистов и шесть единиц техники."Эвакуировано шесть человек, из них двое детей. Двое пострадавших средней тяжести госпитализированы в Склиф", - говорится в сообщении.Отмечается, что на месте работают три бригады скорой помощи, Центра медицины катастроф, пожарные расчеты и другие экстренные службы. Информация по пострадавшим уточняется.

https://ria.ru/20250717/pozhary-2029713858.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)