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Двух людей госпитализировали после пожара в доме на юге Москвы - РИА Новости, 17.07.2025
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18:10 17.07.2025 (обновлено: 18:56 17.07.2025)
https://ria.ru/20250717/gospital-2029765308.html
Двух людей госпитализировали после пожара в доме на юге Москвы
Двух людей госпитализировали после пожара в доме на юге Москвы - РИА Новости, 17.07.2025
Двух людей госпитализировали после пожара в доме на юге Москвы
Двое пострадавших после пожара в жилом доме на юге Москвы госпитализированы в НИИ имени Склифосовского в состоянии средней тяжести, сообщается в Telegram-канале РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T18:10:00+03:00
2025-07-17T18:56:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Двое пострадавших после пожара в жилом доме на юге Москвы госпитализированы в НИИ имени Склифосовского в состоянии средней тяжести, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.В пресс-службе столичного главка МЧС РИА Новости сообщили, что пожарные ликвидируют возгорание в многоэтажном жилом доме в микрорайоне Северное Чертаново на юге Москвы. В Telegram-канале МЧС Москвы сообщили, что говорит квартира на 22-м этаже, на месте работают 19 специалистов и шесть единиц техники."Эвакуировано шесть человек, из них двое детей. Двое пострадавших средней тяжести госпитализированы в Склиф", - говорится в сообщении.Отмечается, что на месте работают три бригады скорой помощи, Центра медицины катастроф, пожарные расчеты и другие экстренные службы. Информация по пострадавшим уточняется.
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Двух людей госпитализировали после пожара в доме на юге Москвы

После пожара в жилом доме на юге Москвы госпитализировали 2 людей

© Фото : соцсети Пожар на 22-м этаже жилого дома в Северном Чертаново
 Пожар на 22-м этаже жилого дома в Северном Чертаново - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© Фото : соцсети
Пожар на 22-м этаже жилого дома в Северном Чертаново
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Двое пострадавших после пожара в жилом доме на юге Москвы госпитализированы в НИИ имени Склифосовского в состоянии средней тяжести, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.
В пресс-службе столичного главка МЧС РИА Новости сообщили, что пожарные ликвидируют возгорание в многоэтажном жилом доме в микрорайоне Северное Чертаново на юге Москвы. В Telegram-канале МЧС Москвы сообщили, что говорит квартира на 22-м этаже, на месте работают 19 специалистов и шесть единиц техники.
"Эвакуировано шесть человек, из них двое детей. Двое пострадавших средней тяжести госпитализированы в Склиф", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте работают три бригады скорой помощи, Центра медицины катастроф, пожарные расчеты и другие экстренные службы. Информация по пострадавшим уточняется.
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ПроисшествияМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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