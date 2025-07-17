https://ria.ru/20250717/gosduma-2029809850.html

Воевать с могилами советских солдат могут лишь трусы, заявили в Госдуме

Воевать с могилами советских солдат могут лишь трусы, заявили в Госдуме - РИА Новости, 17.07.2025

Воевать с могилами советских солдат могут лишь трусы, заявили в Госдуме

Воевать с могилами советских солдат могут лишь трусы, не сумевшие победить Россию в настоящем, заявил РИА Новости депутат Госдумы Александр Якубовский. РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T21:30:00+03:00

2025-07-17T21:30:00+03:00

2025-07-17T21:30:00+03:00

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Воевать с могилами советских солдат могут лишь трусы, не сумевшие победить Россию в настоящем, заявил РИА Новости депутат Госдумы Александр Якубовский. Ранее мэр Львова Андрей Садовый выступил с предложением обменять 355 эксгумированных останков советских воинов, захороненных на территории мемориального комплекса "Холм Славы", на украинских военных. "С могилами воюют только трусы. Российский солдат сегодня не оставил им шанса на другие победы — вот почему они мстят мертвым", - сказал Якубовский. По словам парламентария, заявление мэра Львова - очередное подтверждение моральной деградации тех, кто сегодня принимает решения в украинских городах. Якубовский подчеркнул, что речь идет не просто о безнравственном и глумливом поступке, а о полном разрушении исторической памяти и базовых человеческих ценностей. "В стране, где государственная политика строится на культе нацизма и героизации предателей, подобные заявления уже не кажутся удивительными. Печально лишь то, что за слова безответственных политиков расплачиваются не они сами, а обычные люди, которых отправляют умирать на фронт в интересах киевского режима", - отметил он. Депутат добавил, что вопрос памяти "наших предков" является священным. По его мнению, Россия найдет достойный ответ, который не позволит забыть, кто защищал свободу Европы от нацизма, и кто сегодня пытается переписать историю в угоду временщикам. "Мы не допустим надругательства над памятью советских солдат. История все расставит по своим местам", - заключил он. Демонтаж мемориального комплекса "Холм Славы" начался в апреле. Украинское издание Zaxid.net в январе сообщало, что власти Львова решили эксгумировать и перезахоронить останки советских воинов, в том числе Героя Советского Союза Николая Кузнецова, в связи с переносом мемориального комплекса "Холм Славы". Речь идет о 200 одиночных могилах, четырех братских и могиле Кузнецова.

https://ria.ru/20250717/zaharova-2029765565.html

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в мире, львов, россия, европа, александр якубовский, николай кузнецов, андрей садовой, госдума рф