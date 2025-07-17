Рейтинг@Mail.ru
Воевать с могилами советских солдат могут лишь трусы, заявили в Госдуме - РИА Новости, 17.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:30 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/gosduma-2029809850.html
Воевать с могилами советских солдат могут лишь трусы, заявили в Госдуме
Воевать с могилами советских солдат могут лишь трусы, заявили в Госдуме - РИА Новости, 17.07.2025
Воевать с могилами советских солдат могут лишь трусы, заявили в Госдуме
Воевать с могилами советских солдат могут лишь трусы, не сумевшие победить Россию в настоящем, заявил РИА Новости депутат Госдумы Александр Якубовский. РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T21:30:00+03:00
2025-07-17T21:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
львов
россия
европа
александр якубовский
николай кузнецов
андрей садовой
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/10/1783899148_0:253:2136:1455_1920x0_80_0_0_9d7ad73f758ca56cc192cf667b6f1033.jpg
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Воевать с могилами советских солдат могут лишь трусы, не сумевшие победить Россию в настоящем, заявил РИА Новости депутат Госдумы Александр Якубовский. Ранее мэр Львова Андрей Садовый выступил с предложением обменять 355 эксгумированных останков советских воинов, захороненных на территории мемориального комплекса "Холм Славы", на украинских военных. "С могилами воюют только трусы. Российский солдат сегодня не оставил им шанса на другие победы — вот почему они мстят мертвым", - сказал Якубовский. По словам парламентария, заявление мэра Львова - очередное подтверждение моральной деградации тех, кто сегодня принимает решения в украинских городах. Якубовский подчеркнул, что речь идет не просто о безнравственном и глумливом поступке, а о полном разрушении исторической памяти и базовых человеческих ценностей. "В стране, где государственная политика строится на культе нацизма и героизации предателей, подобные заявления уже не кажутся удивительными. Печально лишь то, что за слова безответственных политиков расплачиваются не они сами, а обычные люди, которых отправляют умирать на фронт в интересах киевского режима", - отметил он. Депутат добавил, что вопрос памяти "наших предков" является священным. По его мнению, Россия найдет достойный ответ, который не позволит забыть, кто защищал свободу Европы от нацизма, и кто сегодня пытается переписать историю в угоду временщикам. "Мы не допустим надругательства над памятью советских солдат. История все расставит по своим местам", - заключил он. Демонтаж мемориального комплекса "Холм Славы" начался в апреле. Украинское издание Zaxid.net в январе сообщало, что власти Львова решили эксгумировать и перезахоронить останки советских воинов, в том числе Героя Советского Союза Николая Кузнецова, в связи с переносом мемориального комплекса "Холм Славы". Речь идет о 200 одиночных могилах, четырех братских и могиле Кузнецова.
https://ria.ru/20250717/zaharova-2029765565.html
https://ria.ru/20250717/saldo-2029789149.html
львов
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/10/1783899148_0:0:2044:1533_1920x0_80_0_0_79ee242ef47221c4c67b80c04035a4af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, львов, россия, европа, александр якубовский, николай кузнецов, андрей садовой, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Львов, Россия, Европа, Александр Якубовский, Николай Кузнецов, Андрей Садовой, Госдума РФ
Воевать с могилами советских солдат могут лишь трусы, заявили в Госдуме

Депутат Якубовский: воевать с могилами советских солдат могут только трусы

CC BY-SA 2.5 / Russianname / Мемориал "Холм славы" во Львове
Мемориал Холм славы во Львове - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
CC BY-SA 2.5 / Russianname /
Мемориал "Холм славы" во Львове. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Воевать с могилами советских солдат могут лишь трусы, не сумевшие победить Россию в настоящем, заявил РИА Новости депутат Госдумы Александр Якубовский.
Ранее мэр Львова Андрей Садовый выступил с предложением обменять 355 эксгумированных останков советских воинов, захороненных на территории мемориального комплекса "Холм Славы", на украинских военных.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
Захарова сравнила власти Львова с вурдалаками
Вчера, 18:12
"С могилами воюют только трусы. Российский солдат сегодня не оставил им шанса на другие победы — вот почему они мстят мертвым", - сказал Якубовский.
По словам парламентария, заявление мэра Львова - очередное подтверждение моральной деградации тех, кто сегодня принимает решения в украинских городах. Якубовский подчеркнул, что речь идет не просто о безнравственном и глумливом поступке, а о полном разрушении исторической памяти и базовых человеческих ценностей.
"В стране, где государственная политика строится на культе нацизма и героизации предателей, подобные заявления уже не кажутся удивительными. Печально лишь то, что за слова безответственных политиков расплачиваются не они сами, а обычные люди, которых отправляют умирать на фронт в интересах киевского режима", - отметил он.
Депутат добавил, что вопрос памяти "наших предков" является священным. По его мнению, Россия найдет достойный ответ, который не позволит забыть, кто защищал свободу Европы от нацизма, и кто сегодня пытается переписать историю в угоду временщикам.
"Мы не допустим надругательства над памятью советских солдат. История все расставит по своим местам", - заключил он.
Демонтаж мемориального комплекса "Холм Славы" начался в апреле. Украинское издание Zaxid.net в январе сообщало, что власти Львова решили эксгумировать и перезахоронить останки советских воинов, в том числе Героя Советского Союза Николая Кузнецова, в связи с переносом мемориального комплекса "Холм Славы". Речь идет о 200 одиночных могилах, четырех братских и могиле Кузнецова.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
Сальдо назвал действия мэра Львова верхом продажности
Вчера, 20:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛьвовРоссияЕвропаАлександр ЯкубовскийНиколай КузнецовАндрей СадовойГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала