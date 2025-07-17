https://ria.ru/20250717/gosduma-2029704540.html

Володин рассказал о законодательном обеспечении послания Путина

Володин рассказал о законодательном обеспечении послания Путина - РИА Новости, 17.07.2025

Володин рассказал о законодательном обеспечении послания Путина

Госдума реализовала план законодательного обеспечения послания президента РФ Владимира Путина на 98%, для достижения показателя 100% осталось рассмотреть два... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T14:39:00+03:00

2025-07-17T14:39:00+03:00

2025-07-17T14:39:00+03:00

политика

россия

дальний восток

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вячеслав володин

владимир путин

николай харитонов

госдума рф

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Госдума реализовала план законодательного обеспечения послания президента РФ Владимира Путина на 98%, для достижения показателя 100% осталось рассмотреть два законопроекта, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Госдума в четверг приняла закон, устанавливающий правовые основы для создания и функционирования международных территорий опережающего развития (МТОР) на Дальнем Востоке. "Уважаемые коллеги, хочу проинформировать депутатов. В связи с принятием данного законопроекта план законодательного обеспечения послания президента реализован на 98%. Мы как никогда близки к реализации плана. И это может быть стопроцентное выполнение на следующей неделе. Для этого нам надо подготовить и рассмотреть два законопроекта", - сказал Володин в ходе пленарного заседания Госдумы. Он также поблагодарил комитет Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики и его главу Николая Харитонова за работу по подготовке документа к рассмотрению и принятию. Володин подчеркнул, что для Госдумы реализация послания президента РФ является ключевым приоритетом. По его словам, 98% - это важный показатель в части достижения цели национального развития. Закон направлен на создание в Дальневосточном федеральном округе благоприятных условий для международного сотрудничества и реализации совместных с иностранными партнерами инвестиционных проектов, стимулирование деятельности в сфере промышленности. МТОР будут создаваться по решению правительства РФ или на основании международных договоров. Создание МТОР будет возможно на территории одного или нескольких муниципальных образований в границах одного региона, входящего в состав ДФО. Но общая площадь МТОР не сможет превышать 20 квадратных километров. Согласно пояснительной записке, этого достаточно для размещения 10-20 промышленных комплексов по производству продукции с высокой добавленной стоимостью. Резидентом МТОР сможет стать новое российское юрлицо, в том числе созданное с участием иностранных граждан и юрлиц, которое зарегистрировано на этой территории, заключило соглашение об осуществлении деятельности на ней и включено в реестр таких резидентов.

https://ria.ru/20250717/shtraf-2029692763.html

https://ria.ru/20250326/volodin-2007469428.html

https://ria.ru/20250717/grazhdanstvo-2029686204.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, россия, дальний восток, арктика, вячеслав володин, владимир путин, николай харитонов, госдума рф