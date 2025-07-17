Рейтинг@Mail.ru
Володин рассказал о законодательном обеспечении послания Путина - РИА Новости, 17.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:39 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/gosduma-2029704540.html
Володин рассказал о законодательном обеспечении послания Путина
Володин рассказал о законодательном обеспечении послания Путина - РИА Новости, 17.07.2025
Володин рассказал о законодательном обеспечении послания Путина
Госдума реализовала план законодательного обеспечения послания президента РФ Владимира Путина на 98%, для достижения показателя 100% осталось рассмотреть два... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T14:39:00+03:00
2025-07-17T14:39:00+03:00
политика
россия
дальний восток
арктика
вячеслав володин
владимир путин
николай харитонов
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18879/48/188794843_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_9e3f73f15d1a259cc023c5c00f300107.jpg
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Госдума реализовала план законодательного обеспечения послания президента РФ Владимира Путина на 98%, для достижения показателя 100% осталось рассмотреть два законопроекта, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Госдума в четверг приняла закон, устанавливающий правовые основы для создания и функционирования международных территорий опережающего развития (МТОР) на Дальнем Востоке. "Уважаемые коллеги, хочу проинформировать депутатов. В связи с принятием данного законопроекта план законодательного обеспечения послания президента реализован на 98%. Мы как никогда близки к реализации плана. И это может быть стопроцентное выполнение на следующей неделе. Для этого нам надо подготовить и рассмотреть два законопроекта", - сказал Володин в ходе пленарного заседания Госдумы. Он также поблагодарил комитет Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики и его главу Николая Харитонова за работу по подготовке документа к рассмотрению и принятию. Володин подчеркнул, что для Госдумы реализация послания президента РФ является ключевым приоритетом. По его словам, 98% - это важный показатель в части достижения цели национального развития. Закон направлен на создание в Дальневосточном федеральном округе благоприятных условий для международного сотрудничества и реализации совместных с иностранными партнерами инвестиционных проектов, стимулирование деятельности в сфере промышленности. МТОР будут создаваться по решению правительства РФ или на основании международных договоров. Создание МТОР будет возможно на территории одного или нескольких муниципальных образований в границах одного региона, входящего в состав ДФО. Но общая площадь МТОР не сможет превышать 20 квадратных километров. Согласно пояснительной записке, этого достаточно для размещения 10-20 промышленных комплексов по производству продукции с высокой добавленной стоимостью. Резидентом МТОР сможет стать новое российское юрлицо, в том числе созданное с участием иностранных граждан и юрлиц, которое зарегистрировано на этой территории, заключило соглашение об осуществлении деятельности на ней и включено в реестр таких резидентов.
https://ria.ru/20250717/shtraf-2029692763.html
https://ria.ru/20250326/volodin-2007469428.html
https://ria.ru/20250717/grazhdanstvo-2029686204.html
россия
дальний восток
арктика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18879/48/188794843_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_9d8df28e52586f697aff860c9e2c0187.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, дальний восток, арктика, вячеслав володин, владимир путин, николай харитонов, госдума рф
Политика, Россия, Дальний Восток, Арктика, Вячеслав Володин, Владимир Путин, Николай Харитонов, Госдума РФ
Володин рассказал о законодательном обеспечении послания Путина

Володин: план законодательного обеспечения послания Путина реализован на 98%

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ на Охотном ряду
Здание Государственной Думы РФ на Охотном ряду - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Здание Государственной Думы РФ на Охотном ряду. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Госдума реализовала план законодательного обеспечения послания президента РФ Владимира Путина на 98%, для достижения показателя 100% осталось рассмотреть два законопроекта, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Госдума в четверг приняла закон, устанавливающий правовые основы для создания и функционирования международных территорий опережающего развития (МТОР) на Дальнем Востоке.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
Госдума ввела штрафы за передачу абонентского номера и данных
13:54
"Уважаемые коллеги, хочу проинформировать депутатов. В связи с принятием данного законопроекта план законодательного обеспечения послания президента реализован на 98%. Мы как никогда близки к реализации плана. И это может быть стопроцентное выполнение на следующей неделе. Для этого нам надо подготовить и рассмотреть два законопроекта", - сказал Володин в ходе пленарного заседания Госдумы.
Он также поблагодарил комитет Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики и его главу Николая Харитонова за работу по подготовке документа к рассмотрению и принятию.
Володин подчеркнул, что для Госдумы реализация послания президента РФ является ключевым приоритетом. По его словам, 98% - это важный показатель в части достижения цели национального развития.
Закон направлен на создание в Дальневосточном федеральном округе благоприятных условий для международного сотрудничества и реализации совместных с иностранными партнерами инвестиционных проектов, стимулирование деятельности в сфере промышленности. МТОР будут создаваться по решению правительства РФ или на основании международных договоров.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Володин заявил, что России повезло с Путиным
26 марта, 15:31
Создание МТОР будет возможно на территории одного или нескольких муниципальных образований в границах одного региона, входящего в состав ДФО. Но общая площадь МТОР не сможет превышать 20 квадратных километров. Согласно пояснительной записке, этого достаточно для размещения 10-20 промышленных комплексов по производству продукции с высокой добавленной стоимостью.
Резидентом МТОР сможет стать новое российское юрлицо, в том числе созданное с участием иностранных граждан и юрлиц, которое зарегистрировано на этой территории, заключило соглашение об осуществлении деятельности на ней и включено в реестр таких резидентов.
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
Работа по вопросу о приобретенном гражданстве продолжится, заявил Володин
13:24
 
ПолитикаРоссияДальний ВостокАрктикаВячеслав ВолодинВладимир ПутинНиколай ХаритоновГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала