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В ГД приняли поправки об использовании VPN при совершении преступлений - РИА Новости, 17.07.2025
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14:31 17.07.2025 (обновлено: 14:34 17.07.2025)
https://ria.ru/20250717/gosduma-2029702792.html
В ГД приняли поправки об использовании VPN при совершении преступлений
В ГД приняли поправки об использовании VPN при совершении преступлений - РИА Новости, 17.07.2025
В ГД приняли поправки об использовании VPN при совершении преступлений
Госдума на пленарном заседании приняла поправку о признании отягчающим обстоятельством использование VPN при совершении преступлений. РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T14:31:00+03:00
2025-07-17T14:34:00+03:00
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла поправку о признании отягчающим обстоятельством использование VPN при совершении преступлений.Поправки вносятся ко второму чтению законопроекта о пресечении следственных действий иностранных государств в РФ. Изменения предлагается внести в статью 63 УК РФ (Обстоятельства, отягчающие наказание).Поправкой дополняется перечень отягчающих обстоятельств новым пунктом, согласно которому, отягчающим обстоятельством станет совершение преступления с использованием программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен.
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госдума рф, россия, общество, технологии
Госдума РФ, Россия, Общество, Технологии
В ГД приняли поправки об использовании VPN при совершении преступлений

Госдума приняла поправки об использовании VPN при совершении преступлений

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗдание Госдумы РФ
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Здание Госдумы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла поправку о признании отягчающим обстоятельством использование VPN при совершении преступлений.
Поправки вносятся ко второму чтению законопроекта о пресечении следственных действий иностранных государств в РФ. Изменения предлагается внести в статью 63 УК РФ (Обстоятельства, отягчающие наказание).
Поправкой дополняется перечень отягчающих обстоятельств новым пунктом, согласно которому, отягчающим обстоятельством станет совершение преступления с использованием программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен.
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