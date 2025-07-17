https://ria.ru/20250717/gosduma-2029702792.html

В ГД приняли поправки об использовании VPN при совершении преступлений

В ГД приняли поправки об использовании VPN при совершении преступлений - РИА Новости, 17.07.2025

В ГД приняли поправки об использовании VPN при совершении преступлений

Госдума на пленарном заседании приняла поправку о признании отягчающим обстоятельством использование VPN при совершении преступлений. РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T14:31:00+03:00

2025-07-17T14:31:00+03:00

2025-07-17T14:34:00+03:00

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла поправку о признании отягчающим обстоятельством использование VPN при совершении преступлений.Поправки вносятся ко второму чтению законопроекта о пресечении следственных действий иностранных государств в РФ. Изменения предлагается внести в статью 63 УК РФ (Обстоятельства, отягчающие наказание).Поправкой дополняется перечень отягчающих обстоятельств новым пунктом, согласно которому, отягчающим обстоятельством станет совершение преступления с использованием программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен.

https://ria.ru/20250717/shtraf-2029697889.html

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