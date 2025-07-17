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В Госдуме призвали создать в России свою киновселенную героев - РИА Новости, 17.07.2025
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Культура
 
12:14 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/gosduma-2029660143.html
В Госдуме призвали создать в России свою киновселенную героев
В Госдуме призвали создать в России свою киновселенную героев - РИА Новости, 17.07.2025
В Госдуме призвали создать в России свою киновселенную героев
России нужно создавать свою киновселенную героев, которая будет основана на наследии великих отечественных авторов, считает глава комитета Госдумы по развитию... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T12:14:00+03:00
2025-07-17T12:14:00+03:00
культура
россия
яна лантратова
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кино
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. России нужно создавать свою киновселенную героев, которая будет основана на наследии великих отечественных авторов, считает глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова. В Госдуме в четверг проходит круглый стол на тему "Деструктивный контент в кинематографе: влияние, границы, ответственность". Лантратова отметила, что цель встречи - выработка рекомендаций. При этом на осень запланировано более расширенное мероприятие по теме деструктивного контента в кинематографе. "Мы считаем приоритетом и развитие детско-юношеского кинопроизводства в регионах... и вовлечение наших коллег из странах СНГ и БРИКС, и создание единой киновселенной героев. Это очень важно сделать, в том числе на наследии великих авторов, которых мы все знаем", - сказала она. По словам депутата, взамен деструктивного западного кинематографа России нужно сделать что-то свое - создавать интересный и важный контент. "Наши геополитические враги, к сожалению, используют это (кинематограф - ред.)... как инструмент воздействия на сознание молодых людей... Причем по эффективности и интенсивности он, на самом деле, не уступает системе образования или даже порой средствам массовой информации", - добавила Лантратова. Депутат отметила, что почти 85% российских школьников считают продукты западной киноиндустрии любимыми, а 73% и вовсе говорят, что у них нет современных героев. Лантратова подчеркнула, что государство стало выстраивать стратегию, реагируя на такую динамику интересов среди молодежи. "Переосмысление культурной повестки позволит нам уже в течение пяти-семи лет интенсивной работы заместить западный продукт отечественным", - заключила депутат.
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россия, яна лантратова, госдума рф, кино
Культура, Россия, Яна Лантратова, Госдума РФ, кино
В Госдуме призвали создать в России свою киновселенную героев

Депутат Лантратова: России нужно создавать свою киновселенную героев

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. России нужно создавать свою киновселенную героев, которая будет основана на наследии великих отечественных авторов, считает глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова.
В Госдуме в четверг проходит круглый стол на тему "Деструктивный контент в кинематографе: влияние, границы, ответственность". Лантратова отметила, что цель встречи - выработка рекомендаций. При этом на осень запланировано более расширенное мероприятие по теме деструктивного контента в кинематографе.
"Мы считаем приоритетом и развитие детско-юношеского кинопроизводства в регионах... и вовлечение наших коллег из странах СНГ и БРИКС, и создание единой киновселенной героев. Это очень важно сделать, в том числе на наследии великих авторов, которых мы все знаем", - сказала она.
По словам депутата, взамен деструктивного западного кинематографа России нужно сделать что-то свое - создавать интересный и важный контент.
"Наши геополитические враги, к сожалению, используют это (кинематограф - ред.)... как инструмент воздействия на сознание молодых людей... Причем по эффективности и интенсивности он, на самом деле, не уступает системе образования или даже порой средствам массовой информации", - добавила Лантратова.
Депутат отметила, что почти 85% российских школьников считают продукты западной киноиндустрии любимыми, а 73% и вовсе говорят, что у них нет современных героев. Лантратова подчеркнула, что государство стало выстраивать стратегию, реагируя на такую динамику интересов среди молодежи.
"Переосмысление культурной повестки позволит нам уже в течение пяти-семи лет интенсивной работы заместить западный продукт отечественным", - заключила депутат.
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КультураРоссияЯна ЛантратоваГосдума РФкино
 
 
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