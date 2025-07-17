https://ria.ru/20250717/gosduma-2029660143.html

В Госдуме призвали создать в России свою киновселенную героев

В Госдуме призвали создать в России свою киновселенную героев - РИА Новости, 17.07.2025

В Госдуме призвали создать в России свою киновселенную героев

России нужно создавать свою киновселенную героев, которая будет основана на наследии великих отечественных авторов, считает глава комитета Госдумы по развитию... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T12:14:00+03:00

2025-07-17T12:14:00+03:00

2025-07-17T12:14:00+03:00

культура

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яна лантратова

госдума рф

кино

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. России нужно создавать свою киновселенную героев, которая будет основана на наследии великих отечественных авторов, считает глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова. В Госдуме в четверг проходит круглый стол на тему "Деструктивный контент в кинематографе: влияние, границы, ответственность". Лантратова отметила, что цель встречи - выработка рекомендаций. При этом на осень запланировано более расширенное мероприятие по теме деструктивного контента в кинематографе. "Мы считаем приоритетом и развитие детско-юношеского кинопроизводства в регионах... и вовлечение наших коллег из странах СНГ и БРИКС, и создание единой киновселенной героев. Это очень важно сделать, в том числе на наследии великих авторов, которых мы все знаем", - сказала она. По словам депутата, взамен деструктивного западного кинематографа России нужно сделать что-то свое - создавать интересный и важный контент. "Наши геополитические враги, к сожалению, используют это (кинематограф - ред.)... как инструмент воздействия на сознание молодых людей... Причем по эффективности и интенсивности он, на самом деле, не уступает системе образования или даже порой средствам массовой информации", - добавила Лантратова. Депутат отметила, что почти 85% российских школьников считают продукты западной киноиндустрии любимыми, а 73% и вовсе говорят, что у них нет современных героев. Лантратова подчеркнула, что государство стало выстраивать стратегию, реагируя на такую динамику интересов среди молодежи. "Переосмысление культурной повестки позволит нам уже в течение пяти-семи лет интенсивной работы заместить западный продукт отечественным", - заключила депутат.

https://ria.ru/20250624/gosduma-2025123406.html

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россия, яна лантратова, госдума рф, кино