https://ria.ru/20250717/gosduma-2029596036.html

В Госдуме рассказали, кто имеет право на две пенсии

В Госдуме рассказали, кто имеет право на две пенсии - РИА Новости, 17.07.2025

В Госдуме рассказали, кто имеет право на две пенсии

Право на получение двух пенсий в России имеют граждане, которые совмещают получение страховой пенсии с государственной пенсией за особые заслуги, по... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T02:27:00+03:00

2025-07-17T02:27:00+03:00

2025-07-17T02:27:00+03:00

общество

россия

алексей говырин

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единая россия

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Право на получение двух пенсий в России имеют граждане, которые совмещают получение страховой пенсии с государственной пенсией за особые заслуги, по инвалидности, по случаю потери кормильца или за выслугу лет, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия"). "Право на одновременное получение двух пенсий в России в 2025 году предоставляется строго определённым категориям граждан, причём соответствующие основания детально прописаны в действующих федеральных законах. По общему правилу гражданину, имеющему право на несколько видов страховой пенсии, назначается одна пенсия по его выбору", - сказал Говырин. По его словам, существует ряд исключений, которые позволяют совмещать назначение и выплату одновременно двух видов пенсионного обеспечения, к таким случаям относится, прежде всего, совмещение страховой пенсии с государственной пенсией за особые заслуги, по инвалидности, по случаю потери кормильца или за выслугу лет, если это предусмотрено конкретными нормами закона. "Например, инвалиды вследствие военной травмы имеют право одновременно получать страховую пенсию по старости и государственную пенсию по инвалидности. Это также относится к инвалидам Великой Отечественной войны, инвалидам, награждённым знаком "Житель блокадного Ленинграда" или "Житель осаждённого Севастополя", а также к инвалидам из числа граждан, принимавших участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС", - рассказал депутат. Парламентарий отметил, что государственная пенсия в таких случаях назначается по линии Минобороны, МЧС или других ведомств, а страховая — через систему Социального фонда, порядок назначения и выплаты строго регламентирован, и выплаты производятся из разных источников финансирования — из федерального бюджета и из бюджета Социального фонда России. "Вдовы и вдовцы военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей, а также родители, находившиеся на иждивении погибшего военнослужащего, могут получать пенсию по случаю потери кормильца, одновременно с назначением страховой пенсии по старости либо социальной пенсии по инвалидности. Такое совмещение допустимо, если основания для каждой из пенсий подтверждены документально и каждая из них назначается в пределах своей компетенции", - подчеркнул он. Отдельную категорию, по словам депутата, составляют лица, имеющие право на государственную пенсию за выслугу лет, например, военнослужащие, сотрудники МВД, Росгвардии, ФСБ и иных силовых структур. "После достижения пенсионного возраста они вправе оформить страховую пенсию по старости, которая может назначаться в дополнение к уже выплачиваемой военной пенсии. Однако в составе страховой пенсии им не полагается фиксированная выплата, поскольку она уже учтена в военной части пенсионного обеспечения", - добавил Говырин. Он сообщил, что право на получение двух пенсий также закреплено для космонавтов и лётчиков-испытателей, эти категории лиц имеют возможность получать пенсию за выслугу лет и одновременно страховую пенсию по старости — при условии соблюдения требований по стажу и наличию страховых взносов. "Аналогичный порядок предусмотрен для членов семей погибших космонавтов, которые могут получать пенсию по случаю потери кормильца одновременно с другой пенсией (кроме двух пенсий по случаю потери кормильца)", - уточнил парламентарий. Он также отметил, что накопительная пенсия, предусмотренная Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 424-ФЗ, выплачивается отдельно от других видов пенсионного обеспечения и не ограничивает назначение страховой или государственной пенсии, это означает, что лицо может одновременно получать страховую или государственную пенсию и накопительную — если у него сформирован соответствующий пенсионный капитал. "Для реализации права на получение двух пенсий необходимо подать заявление с полным пакетом подтверждающих документов. Заявление подаётся через территориальный орган Социального фонда России либо через многофункциональный центр, а в отдельных случаях — через силовые ведомства, если речь идёт о военных или государственных пенсиях", - заключил Говырин.

https://ria.ru/20241214/gosduma-1989170696.html

https://ria.ru/20240929/pensiya-1975303423.html

https://ria.ru/20250210/pensii-1998318559.html

https://ria.ru/20250712/pensii-2028711816.html

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Дарья Буймова

общество, россия, алексей говырин, госдума рф, единая россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)