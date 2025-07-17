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В Госдуму внесут проект об альтернативной службе на оборонных предприятиях - РИА Новости, 17.07.2025
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00:14 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/gosduma-2029586743.html
В Госдуму внесут проект об альтернативной службе на оборонных предприятиях
В Госдуму внесут проект об альтернативной службе на оборонных предприятиях - РИА Новости, 17.07.2025
В Госдуму внесут проект об альтернативной службе на оборонных предприятиях
Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов внесет в палату парламента законопроект, которым предлагается направлять призывников на прохождение альтернативной РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T00:14:00+03:00
2025-07-17T00:14:00+03:00
общество
россия
ярослав нилов
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов внесет в палату парламента законопроект, которым предлагается направлять призывников на прохождение альтернативной гражданской службы в организации, выполняющие государственный оборонный заказ, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Проектом закона предусматривается, что наряду с уже установленными случаями, гражданин имеет право на замену военной службы по призыву альтернативной гражданской службой в случае, если он является работником головного исполнителя поставок продукции по государственному оборонному заказу", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Проект разработан в целях расширения перечня случаев, при наступлении которых гражданин имеет право на замену военной службы по призыву альтернативной гражданской службой. Перечень мест прохождения гражданами альтернативной гражданской службы проектом закона также расширен, к нему отнесены организации, являющиеся головным исполнителем поставок продукции по государственному оборонному заказу. В сопроводительных документах Нилов отметил, что в условиях проведения СВО не подвергается сомнению необходимость наращивания объемов государственного оборонного заказа и ускорение сроков его выполнения, поставок продукции по нему. В связи с этим, по его словам, логично, что многие организации столкнулись с проблемой дефицита кадров, которые необходимы им для своевременного выполнения гособоронзаказа. Он уточнил, что действующая редакция ФЗ "Об альтернативной гражданской службе" позволяет проходить альтернативную гражданскую службу в качестве гражданского персонала в организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, органам исполнительной власти субъектов России, а также в организациях Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов. Глава думского комитета подчеркнул, что, учитывая современную реальность и готовность организаций, которые работают в условиях жесткой нехватки времени, они готовы сегодня принимать на работу молодых парней, обучать их рабочим специальностям, но исходя из того, что такие специальности в сознании молодых граждан до сих пор остаются непрестижными, набрать необходимое число работников очень сложно, поэтому, исходя из изложенного вариантом решения указанной кадровой проблемы может стать направление призывников на прохождение альтернативной гражданской службы в организации, выполняющие гособоронзаказ.
https://ria.ru/20241001/prizyv-1975476922.html
https://ria.ru/20240922/gosduma-1974052087.html
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общество, россия, ярослав нилов, госдума рф
Общество, Россия, Ярослав Нилов, Госдума РФ
В Госдуму внесут проект об альтернативной службе на оборонных предприятиях

Депутат Нилов внесет проект об альтернативной службе на оборонных предприятиях

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов внесет в палату парламента законопроект, которым предлагается направлять призывников на прохождение альтернативной гражданской службы в организации, выполняющие государственный оборонный заказ, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Проектом закона предусматривается, что наряду с уже установленными случаями, гражданин имеет право на замену военной службы по призыву альтернативной гражданской службой в случае, если он является работником головного исполнителя поставок продукции по государственному оборонному заказу", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
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Проект разработан в целях расширения перечня случаев, при наступлении которых гражданин имеет право на замену военной службы по призыву альтернативной гражданской службой.
Перечень мест прохождения гражданами альтернативной гражданской службы проектом закона также расширен, к нему отнесены организации, являющиеся головным исполнителем поставок продукции по государственному оборонному заказу.
В сопроводительных документах Нилов отметил, что в условиях проведения СВО не подвергается сомнению необходимость наращивания объемов государственного оборонного заказа и ускорение сроков его выполнения, поставок продукции по нему. В связи с этим, по его словам, логично, что многие организации столкнулись с проблемой дефицита кадров, которые необходимы им для своевременного выполнения гособоронзаказа.
Он уточнил, что действующая редакция ФЗ "Об альтернативной гражданской службе" позволяет проходить альтернативную гражданскую службу в качестве гражданского персонала в организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, органам исполнительной власти субъектов России, а также в организациях Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов.
Глава думского комитета подчеркнул, что, учитывая современную реальность и готовность организаций, которые работают в условиях жесткой нехватки времени, они готовы сегодня принимать на работу молодых парней, обучать их рабочим специальностям, но исходя из того, что такие специальности в сознании молодых граждан до сих пор остаются непрестижными, набрать необходимое число работников очень сложно, поэтому, исходя из изложенного вариантом решения указанной кадровой проблемы может стать направление призывников на прохождение альтернативной гражданской службы в организации, выполняющие гособоронзаказ.
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