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NYP: США потратили более миллиона долларов на бассейны в дипмиссиях - РИА Новости, 17.07.2025
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16:01 17.07.2025 (обновлено: 16:02 17.07.2025)
https://ria.ru/20250717/gosdep-2029721462.html
NYP: США потратили более миллиона долларов на бассейны в дипмиссиях
NYP: США потратили более миллиона долларов на бассейны в дипмиссиях - РИА Новости, 17.07.2025
NYP: США потратили более миллиона долларов на бассейны в дипмиссиях
Госдепартамент США при экс-президенте Джо Байдене потратил суммарно более 1,2 миллиона долларов на ремонт и оснащение бассейнов в американских... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T16:01:00+03:00
2025-07-17T16:02:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Госдепартамент США при экс-президенте Джо Байдене потратил суммарно более 1,2 миллиона долларов на ремонт и оснащение бассейнов в американских диппредставительствах в России, Гаити, Ираке, Судане, Зимбабве, Гане и Индонезии, сообщает газета New York Post со ссылкой на анализ сенатора-республиканца от штата Айова Джони Эрнст. "Госдепартамент при администрации Байдена одобрил (выделение - ред.) более 1,2 миллиона долларов на модернизацию бассейнов... Как показал анализ, всего модернизация бассейнов проводилась два раза в Гаити, один раз в России, пять раз в Ираке, три раза в Судане, один раз в Зимбабве, один раз в Гане и один в Индонезии", - говорится в материале издания. Ремонт проводился в зданиях дипмиссий, отмечает газета. Согласно анализу Эрнст, самым дорогостоящим вложением из тех, что приводит газета, стала модернизация системы осушения воздуха для бассейна в посольстве США в иракском Багдаде - на это было выделено около 444 тысяч долларов. Издание также сообщает, что 40 тысяч долларов на замену канализационного насоса в московском посольстве США были выделены спустя почти три месяца после начала СВО.
https://ria.ru/20250717/ukraina-2029720615.html
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в мире, сша, россия, гаити, джо байден, государственный департамент сша
В мире, США, Россия, Гаити, Джо Байден, Государственный департамент США
NYP: США потратили более миллиона долларов на бассейны в дипмиссиях

NYP: США потратили 1,2 миллиона долларов на модернизацию бассейнов в дипмиссиях

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлажок на машине посла США в России
Флажок на машине посла США в России - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Флажок на машине посла США в России. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Госдепартамент США при экс-президенте Джо Байдене потратил суммарно более 1,2 миллиона долларов на ремонт и оснащение бассейнов в американских диппредставительствах в России, Гаити, Ираке, Судане, Зимбабве, Гане и Индонезии, сообщает газета New York Post со ссылкой на анализ сенатора-республиканца от штата Айова Джони Эрнст.
"Госдепартамент при администрации Байдена одобрил (выделение - ред.) более 1,2 миллиона долларов на модернизацию бассейнов... Как показал анализ, всего модернизация бассейнов проводилась два раза в Гаити, один раз в России, пять раз в Ираке, три раза в Судане, один раз в Зимбабве, один раз в Гане и один в Индонезии", - говорится в материале издания.
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Ремонт проводился в зданиях дипмиссий, отмечает газета.
Согласно анализу Эрнст, самым дорогостоящим вложением из тех, что приводит газета, стала модернизация системы осушения воздуха для бассейна в посольстве США в иракском Багдаде - на это было выделено около 444 тысяч долларов.
Издание также сообщает, что 40 тысяч долларов на замену канализационного насоса в московском посольстве США были выделены спустя почти три месяца после начала СВО.
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