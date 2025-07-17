https://ria.ru/20250717/gosdep-2029721462.html

NYP: США потратили более миллиона долларов на бассейны в дипмиссиях

NYP: США потратили более миллиона долларов на бассейны в дипмиссиях - РИА Новости, 17.07.2025

NYP: США потратили более миллиона долларов на бассейны в дипмиссиях

Госдепартамент США при экс-президенте Джо Байдене потратил суммарно более 1,2 миллиона долларов на ремонт и оснащение бассейнов в американских... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T16:01:00+03:00

2025-07-17T16:01:00+03:00

2025-07-17T16:02:00+03:00

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Госдепартамент США при экс-президенте Джо Байдене потратил суммарно более 1,2 миллиона долларов на ремонт и оснащение бассейнов в американских диппредставительствах в России, Гаити, Ираке, Судане, Зимбабве, Гане и Индонезии, сообщает газета New York Post со ссылкой на анализ сенатора-республиканца от штата Айова Джони Эрнст. "Госдепартамент при администрации Байдена одобрил (выделение - ред.) более 1,2 миллиона долларов на модернизацию бассейнов... Как показал анализ, всего модернизация бассейнов проводилась два раза в Гаити, один раз в России, пять раз в Ираке, три раза в Судане, один раз в Зимбабве, один раз в Гане и один в Индонезии", - говорится в материале издания. Ремонт проводился в зданиях дипмиссий, отмечает газета. Согласно анализу Эрнст, самым дорогостоящим вложением из тех, что приводит газета, стала модернизация системы осушения воздуха для бассейна в посольстве США в иракском Багдаде - на это было выделено около 444 тысяч долларов. Издание также сообщает, что 40 тысяч долларов на замену канализационного насоса в московском посольстве США были выделены спустя почти три месяца после начала СВО.

https://ria.ru/20250717/ukraina-2029720615.html

https://ria.ru/20250709/ssha-2028085324.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, россия, гаити, джо байден, государственный департамент сша