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Украинский дрон повредил объект теплоснабжения в Горловке
Украинский дрон повредил объект теплоснабжения в Горловке - РИА Новости, 17.07.2025
Украинский дрон повредил объект теплоснабжения в Горловке
Объект теплоснабжающей организации поврежден в Горловке в ДНР в результате атаки украинского беспилотника, никто не пострадал, сообщил мэр города Иван... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T14:53:00+03:00
2025-07-17T14:53:00+03:00
2025-07-17T14:53:00+03:00
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иван приходько
стирол
происшествия
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ДОНЕЦК, 17 июл – РИА Новости. Объект теплоснабжающей организации поврежден в Горловке в ДНР в результате атаки украинского беспилотника, никто не пострадал, сообщил мэр города Иван Приходько. "В результате атаки БПЛА украинских террористов в Калининском районе Горловки поврежден объект теплоснабжающей организации. К счастью, без пострадавших", - написал Приходько в своем Telegram-канале. В то же время в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины уточнили, что в 13.50 мск украинский беспилотник-камикадзе нанес удар по Калининскому району города. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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горловка, донецкая народная республика, калининский район, иван приходько, стирол, происшествия
Горловка, Донецкая Народная Республика, Калининский район, Иван Приходько, Стирол, Происшествия
Украинский дрон повредил объект теплоснабжения в Горловке
Приходько: объект теплоснабжения в Горловке поврежден при атаке БПЛА ВСУ