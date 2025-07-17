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В Горловке при атаке беспилотника пострадали трое сотрудников МЧС - РИА Новости, 17.07.2025
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14:06 17.07.2025 (обновлено: 14:43 17.07.2025)
https://ria.ru/20250717/gorlovka-2029695959.html
В Горловке при атаке беспилотника пострадали трое сотрудников МЧС
В Горловке при атаке беспилотника пострадали трое сотрудников МЧС - РИА Новости, 17.07.2025
В Горловке при атаке беспилотника пострадали трое сотрудников МЧС
Трое сотрудников МЧС пострадали в Горловке в ДНР из-за атаки украинского беспилотника, который совершил целенаправленный сброс на технику спасателей, сообщило... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T14:06:00+03:00
2025-07-17T14:43:00+03:00
происшествия
горловка
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 17 июл – РИА Новости. Трое сотрудников МЧС пострадали в Горловке в ДНР из-за атаки украинского беспилотника, который совершил целенаправленный сброс на технику спасателей, сообщило ГУМЧС России по республике."В Горловке из-за атаки беспилотника пострадали трое сотрудников МЧС России… Беспилотник совершил целенаправленный сброс на технику МЧС России", - говорится в Telegram-канале управления.По его данным, после заправки пожарной автоцистерны на водоеме личный состав возвращался в подразделение, когда заметил в небе беспилотник. Спасатели успели оперативно покинуть автомобиль. Пожарная автоцистерна получила значительные повреждения, пробита крыша над местом водителя.В ведомстве уточнили, что трое сотрудников пожарно-спасательной части получили акубаротравмы, они доставлены в больницу.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
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происшествия, горловка, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины
Происшествия, Горловка, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы Украины
В Горловке при атаке беспилотника пострадали трое сотрудников МЧС

В Горловке при атаке украинского БПЛА пострадали трое сотрудников МЧС

© Фото : ГУ МЧС России по ДНРАвтомобиль МЧС, пострадавший от удара беспилотника ВСУ в Горловке
Автомобиль МЧС, пострадавший от удара беспилотника ВСУ в Горловке - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© Фото : ГУ МЧС России по ДНР
Автомобиль МЧС, пострадавший от удара беспилотника ВСУ в Горловке
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ДОНЕЦК, 17 июл – РИА Новости. Трое сотрудников МЧС пострадали в Горловке в ДНР из-за атаки украинского беспилотника, который совершил целенаправленный сброс на технику спасателей, сообщило ГУМЧС России по республике.
Горловке из-за атаки беспилотника пострадали трое сотрудников МЧС России… Беспилотник совершил целенаправленный сброс на технику МЧС России", - говорится в Telegram-канале управления.
По его данным, после заправки пожарной автоцистерны на водоеме личный состав возвращался в подразделение, когда заметил в небе беспилотник. Спасатели успели оперативно покинуть автомобиль. Пожарная автоцистерна получила значительные повреждения, пробита крыша над местом водителя.
В ведомстве уточнили, что трое сотрудников пожарно-спасательной части получили акубаротравмы, они доставлены в больницу.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
ПроисшествияГорловкаРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Вооруженные силы Украины
 
 
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