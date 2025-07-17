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В Горловке при атаке беспилотника пострадали трое сотрудников МЧС
В Горловке при атаке беспилотника пострадали трое сотрудников МЧС - РИА Новости, 17.07.2025
В Горловке при атаке беспилотника пострадали трое сотрудников МЧС
Трое сотрудников МЧС пострадали в Горловке в ДНР из-за атаки украинского беспилотника, который совершил целенаправленный сброс на технику спасателей, сообщило... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T14:06:00+03:00
2025-07-17T14:06:00+03:00
2025-07-17T14:43:00+03:00
происшествия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 17 июл – РИА Новости. Трое сотрудников МЧС пострадали в Горловке в ДНР из-за атаки украинского беспилотника, который совершил целенаправленный сброс на технику спасателей, сообщило ГУМЧС России по республике."В Горловке из-за атаки беспилотника пострадали трое сотрудников МЧС России… Беспилотник совершил целенаправленный сброс на технику МЧС России", - говорится в Telegram-канале управления.По его данным, после заправки пожарной автоцистерны на водоеме личный состав возвращался в подразделение, когда заметил в небе беспилотник. Спасатели успели оперативно покинуть автомобиль. Пожарная автоцистерна получила значительные повреждения, пробита крыша над местом водителя.В ведомстве уточнили, что трое сотрудников пожарно-спасательной части получили акубаротравмы, они доставлены в больницу.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, горловка, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины
Происшествия, Горловка, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы Украины
В Горловке при атаке беспилотника пострадали трое сотрудников МЧС
В Горловке при атаке украинского БПЛА пострадали трое сотрудников МЧС