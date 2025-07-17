Путин назвал желание Европы отказаться от российских удобрений глупостью
Путин назвал желание Европы отказаться от удобрений РФ полной глупостью
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Владимир Путин назвал глупостью намерение Европы полностью отказаться от российских минеральных удобрений.
В четверг глава государства и президент Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев встретились в Кремле. Они обсудили вопросы экспорта минеральных удобрений. По словам Гурьева, Европа планирует в течение трех лет полностью отказаться от российских минеральных удобрений.
"С экономической точки зрения, с точки зрения интересов собственного сельского хозяйства это полная глупость, насколько я понимаю", — отметил Путин.
По его словам, это может привести к росту цен на продукты в Европе.
Глава Российской ассоциации производителей удобрений пояснил, что европейские фермерские объединения сильно сопротивляются этому решению. ЕС импортирует 17 миллионов тонн минеральных удобрений, из которых 5,5 миллиона тонн — российские. Заменить отечественные поставки станет очень сложной задачей. Гурьев подчеркнул, что отказ от российских удобрений вызовет рост цен на них, а в итоге приведет к падению урожая.
С 1 июля ЕС в дополнение к действующей пошлине в размере 6,5 процента ввел специальный тариф в 40 евро для тонны азотных удобрений и 45 евро для тонны смешанных. Эти ставки будут подниматься и к 2028 году достигнут заградительных уровней в 315 евро и 430 евро соответственно.
Россия только в апреле экспортировала в Евросоюз 376 тысяч тонн удобрений — это 27 процентов от всех европейских закупок. Доля меняется в зависимости от вида этой продукции: 18 процентов составляют калийные, 29 — азотные, 33 — смешанные.
Несмотря на новые пошлины, стоимость российских удобрений останется ниже, чем у основных конкурентов. Так, в апреле Марокко, главный конкурент Москвы в поставках смешанных удобрений в ЕС, продавало тонну этого товара за 578 евро, а Египет, основной поставщик азотных удобрений в Евросоюз, — за 394. При этом российская продукция после увеличения тарифов может обойтись местным фермерам в 489 евро и 373 евро соответственно.
Таким образом, если страны ЕС сохранят объем закупок у России, то стоимость поставок вырастет на 9,1 миллиона евро для азотных удобрений и на 4,9 миллиона — для смешанных.