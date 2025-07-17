https://ria.ru/20250717/glupost-2029694521.html

Путин назвал желание Европы отказаться от российских удобрений глупостью

Путин назвал желание Европы отказаться от российских удобрений глупостью - РИА Новости, 17.07.2025

Путин назвал желание Европы отказаться от российских удобрений глупостью

Владимир Путин назвал глупостью намерение Европы полностью отказаться от российских минеральных удобрений. РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T13:59:00+03:00

2025-07-17T13:59:00+03:00

2025-07-17T15:57:00+03:00

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в мире

евросоюз

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Владимир Путин назвал глупостью намерение Европы полностью отказаться от российских минеральных удобрений."С экономической точки зрения, с точки зрения интересов собственного сельского хозяйства это полная глупость, насколько я понимаю", — отметил Путин. По его словам, это может привести к росту цен на продукты в Европе.Глава Российской ассоциации производителей удобрений пояснил, что европейские фермерские объединения сильно сопротивляются этому решению. ЕС импортирует 17 миллионов тонн минеральных удобрений, из которых 5,5 миллиона тонн — российские. Заменить отечественные поставки станет очень сложной задачей. Гурьев подчеркнул, что отказ от российских удобрений вызовет рост цен на них, а в итоге приведет к падению урожая.С 1 июля ЕС в дополнение к действующей пошлине в размере 6,5 процента ввел специальный тариф в 40 евро для тонны азотных удобрений и 45 евро для тонны смешанных. Эти ставки будут подниматься и к 2028 году достигнут заградительных уровней в 315 евро и 430 евро соответственно.Россия только в апреле экспортировала в Евросоюз 376 тысяч тонн удобрений — это 27 процентов от всех европейских закупок. Доля меняется в зависимости от вида этой продукции: 18 процентов составляют калийные, 29 — азотные, 33 — смешанные.Несмотря на новые пошлины, стоимость российских удобрений останется ниже, чем у основных конкурентов. Так, в апреле Марокко, главный конкурент Москвы в поставках смешанных удобрений в ЕС, продавало тонну этого товара за 578 евро, а Египет, основной поставщик азотных удобрений в Евросоюз, — за 394. При этом российская продукция после увеличения тарифов может обойтись местным фермерам в 489 евро и 373 евро соответственно.Таким образом, если страны ЕС сохранят объем закупок у России, то стоимость поставок вырастет на 9,1 миллиона евро для азотных удобрений и на 4,9 миллиона — для смешанных.В то же время члены Евросоюза не являются крупными покупателями для России. Основными импортерами ее удобрений в прошлом году стали Бразилия, Индия и Китай. В десятке фигурировала лишь Польша, но ее закупки в девять раз меньше, чем бразильские.

https://ria.ru/20250701/es-2026427729.html

https://ria.ru/20250526/frantsija-2019089421.html

https://ria.ru/20250517/udobreniya-2017529383.html

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Путин на встрече с президентом Российской ассоциации производителей удобрений Андреем Гурьевым Путин на встрече с президентом Российской ассоциации производителей удобрений Андреем Гурьевым 2025-07-17T13:59 true PT2M15S

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европа, россия, андрей гурьев, владимир путин, в мире, евросоюз