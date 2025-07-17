https://ria.ru/20250717/gladkov-2029627710.html

В Белгородской области усилят меры безопасности из-за атак БПЛА

В Белгородской области усилят меры безопасности из-за атак БПЛА - РИА Новости, 17.07.2025

В Белгородской области усилят меры безопасности из-за атак БПЛА

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о необходимости комплексного усиления мер безопасности в регионе в связи с увеличением атак украинских... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T09:56:00+03:00

2025-07-17T09:56:00+03:00

2025-07-17T09:56:00+03:00

белгородская область

украина

вячеслав гладков

безопасность

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БЕЛГОРОД, 17 июл - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о необходимости комплексного усиления мер безопасности в регионе в связи с увеличением атак украинских беспилотников. Как подчеркнул губернатор, за прошедший день в результате атак со стороны Украины погибли три мирных жителя, 17 человек получили ранения. "Понимаем, что угроза – она увеличивается, и для Белгородской области в первую очередь связана с БПЛА. Поэтому сейчас вместе с силовыми структурами, фактически каждый день, будем рассматривать вопросы усиления мер безопасности. Понимаем, что одним решением сделать это невозможно, поэтому принимаем комплекс мер, который постоянно меняется исходя из видов угроз", - написал Гладков в Telegram-канале. Глава области также отметил, что "не все беспилотники детектируются", что затрудняет информирование населения об угрозах. Он призвал жителей быть внимательными и осторожными, чтобы защитить свою жизнь и жизни близких.

https://ria.ru/20250717/vsu-2029622345.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

украина

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Варвара Скокшина

белгородская область, украина, вячеслав гладков, безопасность