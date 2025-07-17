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Заявление Германии о российских солдатах вызвало гнев на Западе - РИА Новости, 17.07.2025
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17:09 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/germaniya-2029745554.html
Заявление Германии о российских солдатах вызвало гнев на Западе
Заявление Германии о российских солдатах вызвало гнев на Западе - РИА Новости, 17.07.2025
Заявление Германии о российских солдатах вызвало гнев на Западе
Европа затягивает конфликт с Россией и способствует его эскалации, заявил журналист Томас Фази в соцсети X, комментируя заявление министра обороны Германии... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T17:09:00+03:00
2025-07-17T17:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
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европа
борис писториус
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Европа затягивает конфликт с Россией и способствует его эскалации, заявил журналист Томас Фази в соцсети X, комментируя заявление министра обороны Германии Бориса Писториуса о готовности ФРГ "убивать российских солдат"."Европа погрузилась в полное безумие. &lt;…&gt; Это особенно безумно, учитывая, что у России нет абсолютно никакой логической, стратегической или военной заинтересованности в нападении на НАТО. Очевидно, что подобные заявления рискуют создать ту самую реальность, на которую они якобы отвечают. Они потихоньку тянут нас к пропасти", — написал он.Ранее Борис Писториус в интервью газете Financial Times заявил, что говорить о мире и разрядке можно только с позиции силы. По его словам, если сдерживание не сработает и Россия нападет на НАТО, немецкие солдаты будут "готовы убивать российских военных".Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, отметила, что заявление министра обороны Германии о готовности немецких солдат убивать российских военных говорит о том, что в НАТО "озверели".В феврале президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
https://ria.ru/20250717/rakety-2029616980.html
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в мире, россия, германия, европа, борис писториус, мария захарова, владимир путин, нато, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Германия, Европа, Борис Писториус, Мария Захарова, Владимир Путин, НАТО, Вооруженные силы РФ
Заявление Германии о российских солдатах вызвало гнев на Западе

Журналист Фази обвинил ЕС в безумии из-за слов Писториуса о российских солдатах

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Европа затягивает конфликт с Россией и способствует его эскалации, заявил журналист Томас Фази в соцсети X, комментируя заявление министра обороны Германии Бориса Писториуса о готовности ФРГ "убивать российских солдат".
"Европа погрузилась в полное безумие. <…> Это особенно безумно, учитывая, что у России нет абсолютно никакой логической, стратегической или военной заинтересованности в нападении на НАТО. Очевидно, что подобные заявления рискуют создать ту самую реальность, на которую они якобы отвечают. Они потихоньку тянут нас к пропасти", — написал он.
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Ранее Борис Писториус в интервью газете Financial Times заявил, что говорить о мире и разрядке можно только с позиции силы. По его словам, если сдерживание не сработает и Россия нападет на НАТО, немецкие солдаты будут "готовы убивать российских военных".
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, отметила, что заявление министра обороны Германии о готовности немецких солдат убивать российских военных говорит о том, что в НАТО "озверели".
В феврале президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияГерманияЕвропаБорис ПисториусМария ЗахароваВладимир ПутинНАТОВооруженные силы РФ
 
 
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