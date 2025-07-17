https://ria.ru/20250717/germanija-2029585881.html

В Германии выдали ордера на арест россиян, подозреваемых в хакерстве

В Германии выдали ордера на арест россиян, подозреваемых в хакерстве - РИА Новости, 17.07.2025

В Германии выдали ордера на арест россиян, подозреваемых в хакерстве

Правоохранители Германии совместно с правоохранительными органами США и ряда европейских стран провели международную операцию против участников и инфраструктуры РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T00:01:00+03:00

2025-07-17T00:01:00+03:00

2025-07-17T00:01:00+03:00

в мире

германия

россия

сша

европол

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148416/10/1484161054_0:159:1786:1164_1920x0_80_0_0_bfbf0ef5348a58fe53613dfaa0dd5904.jpg

БЕРЛИН, 16 июл - РИА Новости. Правоохранители Германии совместно с правоохранительными органами США и ряда европейских стран провели международную операцию против участников и инфраструктуры хакерской группировки NoName057(16), в результате были выданы шесть ордеров на арест в отношении граждан России либо проживающих в России подозреваемых, сообщило федеральное ведомство по уголовным делам ФРГ (BKA). Уточняется, что скоординированную международную операцию против участников и инфраструктуры NoName057(16) 15 июля провели генпрокуратура Франкфурта-на-Майне, Центральное ведомство по борьбе с интернет-преступностью (ZIT) и Федеральное управление уголовной полиции Германии (BKA) совместно с правоохранительными органами США, Нидерландов, Швейцарии, Швеции, Франции, Испании и Италии при поддержке Европола и Евроюста, а также при участии других европейских стран. Мероприятия, координируемые преимущественно германской стороной, стали частью международной полицейской операции под названием Eastwood. "В Германии по инициативе Центрального ведомства по борьбе с интернет-преступностью и Федеральным управлением уголовной полиции Германии были выданы шесть ордеров на арест в отношении граждан России либо проживающих в Российской Федерации подозреваемых. Двое из них подозреваются в том, что являются основными организаторами группы NoName057(16). Дополнительно ордер на арест был выдан испанскими властями", - говорится в сообщении. Отмечается, что все подозреваемые находятся в розыске. Уточняется, что в результате международных действий была отключена бот-сеть, состоящая из нескольких сотен серверов по всему миру, которая использовалась для цифровых атак путём перегрузки веб-ресурсов (так называемые атаки DDoS). Кроме того, ведомство добавило, что были проведены международные обыски по 24 адресам предполагаемых сторонников группы, в том числе на одном объекте в Берлине и двух в Баварии. Правоохранители анализируют изъятые в ходе обысков улики.

https://ria.ru/20250515/posolstvo-2017135286.html

https://ria.ru/20250412/tunis-2010905259.html

германия

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, россия, сша, европол