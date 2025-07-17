В Германии выдали ордера на арест россиян, подозреваемых в хакерстве
В Германии выдали шесть ордеров на арест подозреваемых в хакерской атаке
Сотрудники полиции в Германии. Архивное фото
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БЕРЛИН, 16 июл - РИА Новости. Правоохранители Германии совместно с правоохранительными органами США и ряда европейских стран провели международную операцию против участников и инфраструктуры хакерской группировки NoName057(16), в результате были выданы шесть ордеров на арест в отношении граждан России либо проживающих в России подозреваемых, сообщило федеральное ведомство по уголовным делам ФРГ (BKA).
Уточняется, что скоординированную международную операцию против участников и инфраструктуры NoName057(16) 15 июля провели генпрокуратура Франкфурта-на-Майне, Центральное ведомство по борьбе с интернет-преступностью (ZIT) и Федеральное управление уголовной полиции Германии (BKA) совместно с правоохранительными органами США, Нидерландов, Швейцарии, Швеции, Франции, Испании и Италии при поддержке Европола и Евроюста, а также при участии других европейских стран. Мероприятия, координируемые преимущественно германской стороной, стали частью международной полицейской операции под названием Eastwood.
"В Германии по инициативе Центрального ведомства по борьбе с интернет-преступностью и Федеральным управлением уголовной полиции Германии были выданы шесть ордеров на арест в отношении граждан России либо проживающих в Российской Федерации подозреваемых. Двое из них подозреваются в том, что являются основными организаторами группы NoName057(16). Дополнительно ордер на арест был выдан испанскими властями", - говорится в сообщении. Отмечается, что все подозреваемые находятся в розыске.
Уточняется, что в результате международных действий была отключена бот-сеть, состоящая из нескольких сотен серверов по всему миру, которая использовалась для цифровых атак путём перегрузки веб-ресурсов (так называемые атаки DDoS).