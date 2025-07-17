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В ГД внесли проект об электронном паспорте на гражданское оружие - РИА Новости, 17.07.2025
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21:51 17.07.2025 (обновлено: 22:10 17.07.2025)
https://ria.ru/20250717/gd-2029811321.html
В ГД внесли проект об электронном паспорте на гражданское оружие
В ГД внесли проект об электронном паспорте на гражданское оружие - РИА Новости, 17.07.2025
В ГД внесли проект об электронном паспорте на гражданское оружие
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о создании электронного паспорта на гражданское и служебное оружие и патроны к нему, документ доступен в думской... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T21:51:00+03:00
2025-07-17T22:10:00+03:00
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о создании электронного паспорта на гражданское и служебное оружие и патроны к нему, документ доступен в думской электронной базе.Изменения вносятся в закон "Об оружии"."Электронный паспорт на гражданское и служебное оружие и патроны к нему - электронный документ, содержащий систематизированные сведения о гражданском и служебном оружии и патронах к нему, оформленный в установленном порядке в Государственном кадастре гражданского и служебного оружия и патронов к нему", - сказано в сопроводительных документах.Отмечается, что гражданское и служебное оружие и патроны к нему, производимые и ввозимые в Россию или вывозимые из страны, подлежат учету в Государственном кадастре гражданского и служебного оружия и патронов к нему. В документе сказано, что Государственный кадастр гражданского и служебного оружия и патронов к нему является федеральной государственной информационной системой, функционирующей на основе программных, технических средств и информационных технологий, обеспечивающей сбор данных и документов, подтверждающих эти данные, обработку, анализ, хранение и предоставление систематизированных сведений о гражданском и служебном оружии и патронов к нему.Законопроектом предусматривается, что в электронный паспорт вносятся сведения о технических и качественных характеристиках гражданского и служебного оружия и патронов к нему и сведения о подтверждении соответствия. Поставщики сведений, определяемые в порядке, утверждаемом правительством РФ, обязаны передавать оператору кадастра актуальные и достоверные сведения и документы, подтверждающие указанные сведения. Предполагается определить следующих поставщиков сведений: заводы-изготовители, поставщики (лица, осуществляющие поставки оружия), органы по сертификации и Федеральная служба по аккредитации.В сопроводительных документах добавляется, что положение о кадастре утверждается правительством РФ.Уточняется, что документ вступает в силу по истечении двух лет со дня его официального опубликования.
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россия, госдума рф, общество
Россия, Госдума РФ, Общество
В ГД внесли проект об электронном паспорте на гражданское оружие

В ГД внесли проект об электронном паспорте на гражданское и служебное оружие

© Фото : Концерн "Калашников"Демонстрационная стрельба из гладкоствольного самозарядного карабина Сайга-12
Демонстрационная стрельба из гладкоствольного самозарядного карабина Сайга-12 - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© Фото : Концерн "Калашников"
Демонстрационная стрельба из гладкоствольного самозарядного карабина Сайга-12 . Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о создании электронного паспорта на гражданское и служебное оружие и патроны к нему, документ доступен в думской электронной базе.
Изменения вносятся в закон "Об оружии".
"Электронный паспорт на гражданское и служебное оружие и патроны к нему - электронный документ, содержащий систематизированные сведения о гражданском и служебном оружии и патронах к нему, оформленный в установленном порядке в Государственном кадастре гражданского и служебного оружия и патронов к нему", - сказано в сопроводительных документах.
Отмечается, что гражданское и служебное оружие и патроны к нему, производимые и ввозимые в Россию или вывозимые из страны, подлежат учету в Государственном кадастре гражданского и служебного оружия и патронов к нему. В документе сказано, что Государственный кадастр гражданского и служебного оружия и патронов к нему является федеральной государственной информационной системой, функционирующей на основе программных, технических средств и информационных технологий, обеспечивающей сбор данных и документов, подтверждающих эти данные, обработку, анализ, хранение и предоставление систематизированных сведений о гражданском и служебном оружии и патронов к нему.
Законопроектом предусматривается, что в электронный паспорт вносятся сведения о технических и качественных характеристиках гражданского и служебного оружия и патронов к нему и сведения о подтверждении соответствия. Поставщики сведений, определяемые в порядке, утверждаемом правительством РФ, обязаны передавать оператору кадастра актуальные и достоверные сведения и документы, подтверждающие указанные сведения. Предполагается определить следующих поставщиков сведений: заводы-изготовители, поставщики (лица, осуществляющие поставки оружия), органы по сертификации и Федеральная служба по аккредитации.
В сопроводительных документах добавляется, что положение о кадастре утверждается правительством РФ.
Уточняется, что документ вступает в силу по истечении двух лет со дня его официального опубликования.
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