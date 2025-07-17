https://ria.ru/20250717/gd-2029791382.html
В ГД внесут проект о бесплатном проезде участников СВО к месту ВВК
В ГД внесут проект о бесплатном проезде участников СВО к месту ВВК - РИА Новости, 17.07.2025
В ГД внесут проект о бесплатном проезде участников СВО к месту ВВК
Законопроект о бесплатном проезде участников СВО к месту прохождения военно-врачебной комиссии готовится к внесению в Госдуму, сообщил председатель "Единой... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T20:15:00+03:00
2025-07-17T20:15:00+03:00
2025-07-17T20:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
общество
россия
дмитрий медведев
единая россия
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18879/48/188794843_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_9e3f73f15d1a259cc023c5c00f300107.jpg
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Законопроект о бесплатном проезде участников СВО к месту прохождения военно-врачебной комиссии готовится к внесению в Госдуму, сообщил председатель "Единой России", замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. "Готовятся к внесению законопроекты, которые гарантируют бесплатный проезд участников СВО к месту проведения военно-врачебной комиссии и закрепляют социальные гарантии для детей участников СВО в год окончания ими школы", - сказал Медведев на заседании бюро высшего совета "Единой России".
https://ria.ru/20250717/medvedev-2029770342.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18879/48/188794843_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_9d8df28e52586f697aff860c9e2c0187.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, дмитрий медведев, единая россия, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия, Госдума РФ
В ГД внесут проект о бесплатном проезде участников СВО к месту ВВК
Медведев: в ГД внесут проект о бесплатном проезде участников СВО к месту ВВК