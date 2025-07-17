https://ria.ru/20250717/gd-2029791382.html

В ГД внесут проект о бесплатном проезде участников СВО к месту ВВК

В ГД внесут проект о бесплатном проезде участников СВО к месту ВВК - РИА Новости, 17.07.2025

В ГД внесут проект о бесплатном проезде участников СВО к месту ВВК

Законопроект о бесплатном проезде участников СВО к месту прохождения военно-врачебной комиссии готовится к внесению в Госдуму, сообщил председатель "Единой... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T20:15:00+03:00

2025-07-17T20:15:00+03:00

2025-07-17T20:15:00+03:00

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Законопроект о бесплатном проезде участников СВО к месту прохождения военно-врачебной комиссии готовится к внесению в Госдуму, сообщил председатель "Единой России", замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. "Готовятся к внесению законопроекты, которые гарантируют бесплатный проезд участников СВО к месту проведения военно-врачебной комиссии и закрепляют социальные гарантии для детей участников СВО в год окончания ими школы", - сказал Медведев на заседании бюро высшего совета "Единой России".

https://ria.ru/20250717/medvedev-2029770342.html

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общество, россия, дмитрий медведев, единая россия, госдума рф