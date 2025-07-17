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ГД приняла поправку о данных для авторизации в Сети с преступными целями - РИА Новости, 17.07.2025
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14:51 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/gd-2029708096.html
ГД приняла поправку о данных для авторизации в Сети с преступными целями
ГД приняла поправку о данных для авторизации в Сети с преступными целями - РИА Новости, 17.07.2025
ГД приняла поправку о данных для авторизации в Сети с преступными целями
Госдума на пленарном заседании приняла поправку об уголовной ответственности до 3 лет лишения свободы за организацию передачи информации для регистрации и... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T14:51:00+03:00
2025-07-17T14:51:00+03:00
россия
госдума рф
общество
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла поправку об уголовной ответственности до 3 лет лишения свободы за организацию передачи информации для регистрации и авторизации в интернете в целях совершения преступлений или из корыстной заинтересованности. Поправки вносятся ко второму чтению законопроекта о пресечении следственных действий иностранных государств в РФ. Устанавливается, что организация деятельности по передаче информации, необходимой для регистрации и авторизации пользователя интернета для получения доступа к функциональным возможностям информационного ресурса, иным лицам, если деяния совершены из корыстной заинтересованности либо в целях совершения иного преступления наказывается штрафом в размере до 700 тысяч рублей с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет или без такового, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.
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россия, госдума рф, общество
Россия, Госдума РФ, Общество
ГД приняла поправку о данных для авторизации в Сети с преступными целями

Госдума приняла поправку о данных для авторизации в Сети с преступными целями

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкРабота с ноутбуком
Работа с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла поправку об уголовной ответственности до 3 лет лишения свободы за организацию передачи информации для регистрации и авторизации в интернете в целях совершения преступлений или из корыстной заинтересованности.
Поправки вносятся ко второму чтению законопроекта о пресечении следственных действий иностранных государств в РФ.
Устанавливается, что организация деятельности по передаче информации, необходимой для регистрации и авторизации пользователя интернета для получения доступа к функциональным возможностям информационного ресурса, иным лицам, если деяния совершены из корыстной заинтересованности либо в целях совершения иного преступления наказывается штрафом в размере до 700 тысяч рублей с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет или без такового, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
Песков ответил на вопрос о создании органа по отключению интернета
12:55
 
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