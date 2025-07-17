https://ria.ru/20250717/fsb-2029587846.html
ФСБ раскрыла архивы о Потсдамской конференции в 1945 году
ФСБ раскрыла архивы о Потсдамской конференции в 1945 году - РИА Новости, 17.07.2025
ФСБ раскрыла архивы о Потсдамской конференции в 1945 году
ФСБ России опубликовала рассекреченные архивные материалы, рассказывающие о том, как была обеспечена безопасность конференции лидеров держав-победительниц в... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T00:26:00+03:00
2025-07-17T00:26:00+03:00
2025-07-17T00:28:00+03:00
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потсдам
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иосиф сталин (джугашвили)
вячеслав молотов
лаврентий берия
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общество
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. ФСБ России опубликовала рассекреченные архивные материалы, рассказывающие о том, как была обеспечена безопасность конференции лидеров держав-победительниц в Потсдаме летом 1945 года. В четверг отмечается 80 дет со дня начала Потсдамской конференции. Та встреча лидеров трех держав антигитлеровской коалиции – СССР, США и Великобритании - проходила с 17 июля по 2 августа 1945 года на территории восточной части Германии, в освобожденном войсками Красной Армии пригороде Берлина Потсдаме. Решения, принятые в Потсдаме, оказали существенное влияние не только на заключительный этап Второй мировой войны, но и на послевоенное мироустройство, благодаря чему Европа и мир были избавлены от масштабных войн и потрясений до начала 1990-х годов. В докладной записке Народного комиссариата внутренних дел СССР в Государственный комитет обороны СССР на имя Иосифа Сталина и Вячеслава Молотова сообщалось об окончании подготовительных мероприятий по приему, размещению и охране предстоящей конференции трех держав в Потсдаме. Документ подписал нарком НКВД Лаврентий Берия. "Местом размещения конференции избрано урочище Бабельсберг, расположенное в 4-х км восточнее г. Потсдама в районе озера Грибнитц Зее и канала Тельтов", - говорилось в записке. Отмечалось, что для размещения советской делегации подготовлены 62 виллы общей площадью в 10 тысяч квадратных метров "и один двухэтажный каменный особняк, предназначенный для главы советской делегации". Особняк состоял из 15 комнат, открытой веранды и мансарды общей площадью 400 "квадратов". Для проведения самой конференции был "подготовлен бывший дворец германского кронпринца, расположенный в Потсдаме, на расстоянии четырех километров от района размещения советской делегации". "Дворец представляет из себя двухэтажное старинное здание, соответственно оборудованное, площадью до 2000 кв. метров; площадь зала заседаний равна 160 кв. метров; имеющийся при дворце пищевой блок и столовая позволяют провести приемы", - говорилось в документе. Подготовка встречи лидеров трех держав велась обстоятельно и четко. Многие служебные и протокольные вопросы решались при их согласовании советской стороной с представителями Великобритании и США. "Основная нагрузка по проведению подготовительных мероприятий легла на плечи советских спецслужб", - подчеркивается в сообщении Центра общественных связей ФСБ. В обеспечении безопасности и охраны конференции принимали сотрудники подразделений 6-го Управления (охрана правительства) Народного комиссариата государственной безопасности СССР, военной контрразведки "Смерш" Наркомата обороны СССР, советской внешней разведки и других служб НКГБ и НКВД СССР. В том же документе НКВД СССР сообщал об организации охраны делегаций союзных держав: "Личная охрана главы советской делегации будет осуществляться оперативным составом 6 Управления НКГБ СССР, а для охраны района размещения советской делегации организовано охрана в 3 кольца, численностью 2041 чел. войск НКВД. Охрана бывшего замка германского кронпринца осуществляется оперативным составом НКВД–НКГБ СССР общей численностью 150 чел. и войсками НКВД численностью 1000 чел.". Личной охраной Сталина руководил первый заместитель начальника 6-го Управления НКГБ СССР Николай Власик. "Личная охрана американской и английской делегации обеспечивается силами союзников, а внешняя охрана войсками НКВД СССР", - отмечалось в документе. В районах, прилегающих к месту конференции, были проведены масштабные работы по разведке и разминированию спецобъектов и трасс Потсдама и Бабельсберга. С 13 по 29 июня 1945 года личный состав 8-го Гвардейского специального минирования Краснознаменного батальона с приданной ротой 2-го Гвардейского минно-инженерного батальона и отдельной ротой собак-миноискателей была произведена проверка спецобъектов и трасс Потсдама и Бабельсберга. В отчете от 29 июня 1945 года докладывалось, что всего было обнаружено и уничтожено "888 фаустпатронов, 1484 артиллерийских снарядов, 61 кг взрывчатых веществ, 726 минометных и 102 противотанковых мины, 20 авиабомб и проч. В результате проведенных мероприятий по разведке и разминированию осмотрено 8,8 кв. км территории и трасс протяженностью 41,8 км". Окончательные результаты разведки и разминирования объектов и маршрутов движения руководителей и членов делегаций были сформулированы в акте 8-го гвардейского Краснознаменного батальона спецминирования за подписью гвардии полковника Юрия Пергамента от 13 июля 1945 года. В акте отмечалось, что разведка и разминирование "трассы №1" производилась дважды. Во время первичной разведки и разминирования на трассе № 1 было обнаружено и уничтожено 482 артиллерийских снарядов, 298 ручных гранат, 28 противотанковых мин, 425 фаустпатронов и большое количество других взрывоопасных предметов. Аналогичные акты тем же числом были доложены по результатам проверки "трасс №2–4". В результате повторного осмотра было обнаружено четыре артиллерийских снаряда, три фаустпатрона, одна противотанковая мина, две минометных мины и более десятков единиц стрелкового оружия. В докладной записке НКВД СССР в Госкомитет обороны подробно рассказывалось о мерах по обеспечению безопасности советской делегации на пути из Москвы в Берлин. "Общая протяженность маршрута составляет 1.923 километра, из них: по территории СССР – 1095 клм. по территории Польши – 594 клм. и по территории Германии – 234 клм. Для обеспечения безопасности как в пути следования специального поезда, так и на станциях, направлено на места 1515 чел. оперативного состава НКВД–НКГБ и 17140 чел. войск НКВД, которые будут своевременно будут расставлены плотностью: на территории СССР – 6 человек, на территории Польши – 10 человек и территории Германии – 15 человек на каждый километр пути. Кроме того, по пути следования специального поезда будут курсировать 8 бронепоездов войск НКВД, в том числе 2 бронепоезда на территории СССР, 2 – на территории Польши и 4 – на территории Германии", - отмечалось в записке. Проведенные предупредительные мероприятия советскими органами государственной безопасности совместно со спецслужбами союзников позволили успешно провести конференцию лидеров держав-победительниц, подчеркнули в ФСБ.
https://ria.ru/20240807/fsb-1964572297.html
https://ria.ru/20250624/dokumenty-2024978727.html
https://ria.ru/20250204/fsb-1997200735.html
https://ria.ru/20250204/fsb-1997202408.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ссср, потсдам, германия, иосиф сталин (джугашвили), вячеслав молотов, лаврентий берия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество
СССР, Потсдам, Германия, Иосиф Сталин (Джугашвили), Вячеслав Молотов, Лаврентий Берия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Общество
ФСБ раскрыла архивы о Потсдамской конференции в 1945 году
ФСБ раскрыла архивы о том, как обеспечили безопасность Потсдамской конференции
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости.
ФСБ России опубликовала рассекреченные архивные материалы
, рассказывающие о том, как была обеспечена безопасность конференции лидеров держав-победительниц в Потсдаме летом 1945 года.
В четверг отмечается 80 дет со дня начала Потсдамской конференции. Та встреча лидеров трех держав антигитлеровской коалиции – СССР
, США
и Великобритании
- проходила с 17 июля по 2 августа 1945 года на территории восточной части Германии
, в освобожденном войсками Красной Армии пригороде Берлина Потсдаме
. Решения, принятые в Потсдаме, оказали существенное влияние не только на заключительный этап Второй мировой войны, но и на послевоенное мироустройство, благодаря чему Европа
и мир были избавлены от масштабных войн и потрясений до начала 1990-х годов.
В докладной записке Народного комиссариата внутренних дел СССР в Государственный комитет обороны СССР на имя Иосифа Сталина
и Вячеслава Молотова
сообщалось об окончании подготовительных мероприятий по приему, размещению и охране предстоящей конференции трех держав в Потсдаме. Документ подписал нарком НКВД Лаврентий Берия
.
"Местом размещения конференции избрано урочище Бабельсберг, расположенное в 4-х км восточнее г. Потсдама в районе озера Грибнитц Зее и канала Тельтов", - говорилось в записке.
Отмечалось, что для размещения советской делегации подготовлены 62 виллы общей площадью в 10 тысяч квадратных метров "и один двухэтажный каменный особняк, предназначенный для главы советской делегации". Особняк состоял из 15 комнат, открытой веранды и мансарды общей площадью 400 "квадратов". Для проведения самой конференции был "подготовлен бывший дворец германского кронпринца, расположенный в Потсдаме, на расстоянии четырех километров от района размещения советской делегации".
"Дворец представляет из себя двухэтажное старинное здание, соответственно оборудованное, площадью до 2000 кв. метров; площадь зала заседаний равна 160 кв. метров; имеющийся при дворце пищевой блок и столовая позволяют провести приемы", - говорилось в документе.
Подготовка встречи лидеров трех держав велась обстоятельно и четко. Многие служебные и протокольные вопросы решались при их согласовании советской стороной с представителями Великобритании и США.
"Основная нагрузка по проведению подготовительных мероприятий легла на плечи советских спецслужб", - подчеркивается в сообщении Центра общественных связей ФСБ
. В обеспечении безопасности и охраны конференции принимали сотрудники подразделений 6-го Управления (охрана правительства) Народного комиссариата государственной безопасности СССР, военной контрразведки "Смерш" Наркомата обороны СССР, советской внешней разведки и других служб НКГБ и НКВД СССР.
В том же документе НКВД СССР сообщал об организации охраны делегаций союзных держав: "Личная охрана главы советской делегации будет осуществляться оперативным составом 6 Управления НКГБ СССР, а для охраны района размещения советской делегации организовано охрана в 3 кольца, численностью 2041 чел. войск НКВД. Охрана бывшего замка германского кронпринца осуществляется оперативным составом НКВД–НКГБ СССР общей численностью 150 чел. и войсками НКВД численностью 1000 чел.".
Личной охраной Сталина руководил первый заместитель начальника 6-го Управления НКГБ СССР Николай Власик. "Личная охрана американской и английской делегации обеспечивается силами союзников, а внешняя охрана войсками НКВД СССР", - отмечалось в документе.
В районах, прилегающих к месту конференции, были проведены масштабные работы по разведке и разминированию спецобъектов и трасс Потсдама и Бабельсберга. С 13 по 29 июня 1945 года личный состав 8-го Гвардейского специального минирования Краснознаменного батальона с приданной ротой 2-го Гвардейского минно-инженерного батальона и отдельной ротой собак-миноискателей была произведена проверка спецобъектов и трасс Потсдама и Бабельсберга.
В отчете от 29 июня 1945 года докладывалось, что всего было обнаружено и уничтожено "888 фаустпатронов, 1484 артиллерийских снарядов, 61 кг взрывчатых веществ, 726 минометных и 102 противотанковых мины, 20 авиабомб и проч. В результате проведенных мероприятий по разведке и разминированию осмотрено 8,8 кв. км территории и трасс протяженностью 41,8 км".
Окончательные результаты разведки и разминирования объектов и маршрутов движения руководителей и членов делегаций были сформулированы в акте 8-го гвардейского Краснознаменного батальона спецминирования за подписью гвардии полковника Юрия Пергамента от 13 июля 1945 года. В акте отмечалось, что разведка и разминирование "трассы №1" производилась дважды. Во время первичной разведки и разминирования на трассе № 1 было обнаружено и уничтожено 482 артиллерийских снарядов, 298 ручных гранат, 28 противотанковых мин, 425 фаустпатронов и большое количество других взрывоопасных предметов. Аналогичные акты тем же числом были доложены по результатам проверки "трасс №2–4".
В результате повторного осмотра было обнаружено четыре артиллерийских снаряда, три фаустпатрона, одна противотанковая мина, две минометных мины и более десятков единиц стрелкового оружия.
В докладной записке НКВД СССР в Госкомитет обороны подробно рассказывалось о мерах по обеспечению безопасности советской делегации на пути из Москвы
в Берлин.
"Общая протяженность маршрута составляет 1.923 километра, из них: по территории СССР – 1095 клм. по территории Польши
– 594 клм. и по территории Германии – 234 клм. Для обеспечения безопасности как в пути следования специального поезда, так и на станциях, направлено на места 1515 чел. оперативного состава НКВД–НКГБ и 17140 чел. войск НКВД, которые будут своевременно будут расставлены плотностью: на территории СССР – 6 человек, на территории Польши – 10 человек и территории Германии – 15 человек на каждый километр пути. Кроме того, по пути следования специального поезда будут курсировать 8 бронепоездов войск НКВД, в том числе 2 бронепоезда на территории СССР, 2 – на территории Польши и 4 – на территории Германии", - отмечалось в записке.
Проведенные предупредительные мероприятия советскими органами государственной безопасности совместно со спецслужбами союзников позволили успешно провести конференцию лидеров держав-победительниц, подчеркнули в ФСБ.