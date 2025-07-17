https://ria.ru/20250717/fsb-2029587846.html

ФСБ раскрыла архивы о Потсдамской конференции в 1945 году

ФСБ раскрыла архивы о Потсдамской конференции в 1945 году - РИА Новости, 17.07.2025

ФСБ раскрыла архивы о Потсдамской конференции в 1945 году

ФСБ России опубликовала рассекреченные архивные материалы, рассказывающие о том, как была обеспечена безопасность конференции лидеров держав-победительниц в... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T00:26:00+03:00

2025-07-17T00:26:00+03:00

2025-07-17T00:28:00+03:00

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потсдам

германия

иосиф сталин (джугашвили)

вячеслав молотов

лаврентий берия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

общество

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. ФСБ России опубликовала рассекреченные архивные материалы, рассказывающие о том, как была обеспечена безопасность конференции лидеров держав-победительниц в Потсдаме летом 1945 года. В четверг отмечается 80 дет со дня начала Потсдамской конференции. Та встреча лидеров трех держав антигитлеровской коалиции – СССР, США и Великобритании - проходила с 17 июля по 2 августа 1945 года на территории восточной части Германии, в освобожденном войсками Красной Армии пригороде Берлина Потсдаме. Решения, принятые в Потсдаме, оказали существенное влияние не только на заключительный этап Второй мировой войны, но и на послевоенное мироустройство, благодаря чему Европа и мир были избавлены от масштабных войн и потрясений до начала 1990-х годов. В докладной записке Народного комиссариата внутренних дел СССР в Государственный комитет обороны СССР на имя Иосифа Сталина и Вячеслава Молотова сообщалось об окончании подготовительных мероприятий по приему, размещению и охране предстоящей конференции трех держав в Потсдаме. Документ подписал нарком НКВД Лаврентий Берия. "Местом размещения конференции избрано урочище Бабельсберг, расположенное в 4-х км восточнее г. Потсдама в районе озера Грибнитц Зее и канала Тельтов", - говорилось в записке. Отмечалось, что для размещения советской делегации подготовлены 62 виллы общей площадью в 10 тысяч квадратных метров "и один двухэтажный каменный особняк, предназначенный для главы советской делегации". Особняк состоял из 15 комнат, открытой веранды и мансарды общей площадью 400 "квадратов". Для проведения самой конференции был "подготовлен бывший дворец германского кронпринца, расположенный в Потсдаме, на расстоянии четырех километров от района размещения советской делегации". "Дворец представляет из себя двухэтажное старинное здание, соответственно оборудованное, площадью до 2000 кв. метров; площадь зала заседаний равна 160 кв. метров; имеющийся при дворце пищевой блок и столовая позволяют провести приемы", - говорилось в документе. Подготовка встречи лидеров трех держав велась обстоятельно и четко. Многие служебные и протокольные вопросы решались при их согласовании советской стороной с представителями Великобритании и США. "Основная нагрузка по проведению подготовительных мероприятий легла на плечи советских спецслужб", - подчеркивается в сообщении Центра общественных связей ФСБ. В обеспечении безопасности и охраны конференции принимали сотрудники подразделений 6-го Управления (охрана правительства) Народного комиссариата государственной безопасности СССР, военной контрразведки "Смерш" Наркомата обороны СССР, советской внешней разведки и других служб НКГБ и НКВД СССР. В том же документе НКВД СССР сообщал об организации охраны делегаций союзных держав: "Личная охрана главы советской делегации будет осуществляться оперативным составом 6 Управления НКГБ СССР, а для охраны района размещения советской делегации организовано охрана в 3 кольца, численностью 2041 чел. войск НКВД. Охрана бывшего замка германского кронпринца осуществляется оперативным составом НКВД–НКГБ СССР общей численностью 150 чел. и войсками НКВД численностью 1000 чел.". Личной охраной Сталина руководил первый заместитель начальника 6-го Управления НКГБ СССР Николай Власик. "Личная охрана американской и английской делегации обеспечивается силами союзников, а внешняя охрана войсками НКВД СССР", - отмечалось в документе. В районах, прилегающих к месту конференции, были проведены масштабные работы по разведке и разминированию спецобъектов и трасс Потсдама и Бабельсберга. С 13 по 29 июня 1945 года личный состав 8-го Гвардейского специального минирования Краснознаменного батальона с приданной ротой 2-го Гвардейского минно-инженерного батальона и отдельной ротой собак-миноискателей была произведена проверка спецобъектов и трасс Потсдама и Бабельсберга. В отчете от 29 июня 1945 года докладывалось, что всего было обнаружено и уничтожено "888 фаустпатронов, 1484 артиллерийских снарядов, 61 кг взрывчатых веществ, 726 минометных и 102 противотанковых мины, 20 авиабомб и проч. В результате проведенных мероприятий по разведке и разминированию осмотрено 8,8 кв. км территории и трасс протяженностью 41,8 км". Окончательные результаты разведки и разминирования объектов и маршрутов движения руководителей и членов делегаций были сформулированы в акте 8-го гвардейского Краснознаменного батальона спецминирования за подписью гвардии полковника Юрия Пергамента от 13 июля 1945 года. В акте отмечалось, что разведка и разминирование "трассы №1" производилась дважды. Во время первичной разведки и разминирования на трассе № 1 было обнаружено и уничтожено 482 артиллерийских снарядов, 298 ручных гранат, 28 противотанковых мин, 425 фаустпатронов и большое количество других взрывоопасных предметов. Аналогичные акты тем же числом были доложены по результатам проверки "трасс №2–4". В результате повторного осмотра было обнаружено четыре артиллерийских снаряда, три фаустпатрона, одна противотанковая мина, две минометных мины и более десятков единиц стрелкового оружия. В докладной записке НКВД СССР в Госкомитет обороны подробно рассказывалось о мерах по обеспечению безопасности советской делегации на пути из Москвы в Берлин. "Общая протяженность маршрута составляет 1.923 километра, из них: по территории СССР – 1095 клм. по территории Польши – 594 клм. и по территории Германии – 234 клм. Для обеспечения безопасности как в пути следования специального поезда, так и на станциях, направлено на места 1515 чел. оперативного состава НКВД–НКГБ и 17140 чел. войск НКВД, которые будут своевременно будут расставлены плотностью: на территории СССР – 6 человек, на территории Польши – 10 человек и территории Германии – 15 человек на каждый километр пути. Кроме того, по пути следования специального поезда будут курсировать 8 бронепоездов войск НКВД, в том числе 2 бронепоезда на территории СССР, 2 – на территории Польши и 4 – на территории Германии", - отмечалось в записке. Проведенные предупредительные мероприятия советскими органами государственной безопасности совместно со спецслужбами союзников позволили успешно провести конференцию лидеров держав-победительниц, подчеркнули в ФСБ.

https://ria.ru/20240807/fsb-1964572297.html

https://ria.ru/20250624/dokumenty-2024978727.html

https://ria.ru/20250204/fsb-1997200735.html

https://ria.ru/20250204/fsb-1997202408.html

ссср

потсдам

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ссср, потсдам, германия, иосиф сталин (джугашвили), вячеслав молотов, лаврентий берия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество