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Власти Молдавии меняют закон в своих интересах, заявил депутат - РИА Новости, 17.07.2025
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15:40 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/fotesku-2029717049.html
Власти Молдавии меняют закон в своих интересах, заявил депутат
Власти Молдавии меняют закон в своих интересах, заявил депутат - РИА Новости, 17.07.2025
Власти Молдавии меняют закон в своих интересах, заявил депутат
Власти Молдавии при молчаливой поддержке Запада меняют законодательство в своих интересах, чтобы подавить оппонентов, заявил депутат парламента от... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T15:40:00+03:00
2025-07-17T15:40:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
гагаузия
евгения гуцул
sputnik молдова
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КИШИНЕВ, 17 июл - РИА Новости. Власти Молдавии при молчаливой поддержке Запада меняют законодательство в своих интересах, чтобы подавить оппонентов, заявил депутат парламента от оппозиционного блока "Победа" Вадим Фотеску. Против главы Гагаузии заведены уголовные дела о якобы имевших место нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии "Шор", в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок предыдущего домашнего ареста Гуцул истекал 13 июля, но районный суд Кишинева продлил его на 30 суток. Сторона обвинения просит лишить Гуцул свободы на девять лет. Апелляционная палата Кишинева в четверг рассматривает апелляцию адвокатов, которые оспорили продление срока домашнего ареста. "Мы в очередной раз требуем только одного - справедливого суда, чтобы судьи основывали решения на законе, а не на телефонных звонках от партии "Действие и солидарность" (ПДС). Если это произойдет, то Евгения Гуцул будет на свободе. Западные кураторы молчаливым согласием позволяют действующей власти загнать закон под плинтус", - заявил Фотеску на митинге в поддержку Гуцул у здания суда. По его словам, действия властей по отношению к народу республики можно назвать "беспределом". "Всем нам нагло закрывают рот, начались нападки на адвокатский корпус, который ПДС хочет полностью подчинить себе, потому что это последний оплот тех, кто защищает народ и оппозицию", - добавил депутат. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250715/moldaviya-2029290299.html
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в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, евгения гуцул, sputnik молдова, московский комсомолец
В мире, Молдавия, Кишинев, Гагаузия, Евгения Гуцул, Sputnik Молдова, Московский комсомолец
Власти Молдавии меняют закон в своих интересах, заявил депутат

Фотеску: власти Молдавии с согласия Запада меняют закон в своих интересах

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Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
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КИШИНЕВ, 17 июл - РИА Новости. Власти Молдавии при молчаливой поддержке Запада меняют законодательство в своих интересах, чтобы подавить оппонентов, заявил депутат парламента от оппозиционного блока "Победа" Вадим Фотеску.
Против главы Гагаузии заведены уголовные дела о якобы имевших место нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии "Шор", в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок предыдущего домашнего ареста Гуцул истекал 13 июля, но районный суд Кишинева продлил его на 30 суток. Сторона обвинения просит лишить Гуцул свободы на девять лет. Апелляционная палата Кишинева в четверг рассматривает апелляцию адвокатов, которые оспорили продление срока домашнего ареста.
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"Мы в очередной раз требуем только одного - справедливого суда, чтобы судьи основывали решения на законе, а не на телефонных звонках от партии "Действие и солидарность" (ПДС). Если это произойдет, то Евгения Гуцул будет на свободе. Западные кураторы молчаливым согласием позволяют действующей власти загнать закон под плинтус", - заявил Фотеску на митинге в поддержку Гуцул у здания суда.
По его словам, действия властей по отношению к народу республики можно назвать "беспределом". "Всем нам нагло закрывают рот, начались нападки на адвокатский корпус, который ПДС хочет полностью подчинить себе, потому что это последний оплот тех, кто защищает народ и оппозицию", - добавил депутат.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
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В миреМолдавияКишиневГагаузияЕвгения ГуцулSputnik МолдоваМосковский комсомолец
 
 
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