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Минобороны обвинило ОЗХО в легализации фейков о России - РИА Новости, 17.07.2025
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11:08 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/feyki-2029641154.html
Минобороны обвинило ОЗХО в легализации фейков о России
Минобороны обвинило ОЗХО в легализации фейков о России - РИА Новости, 17.07.2025
Минобороны обвинило ОЗХО в легализации фейков о России
Киев с помощью ОЗХО легализовывал сфальсифицированные спецслужбами Украины и Запада инциденты с якобы применением Россией химических средств борьбы с... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T11:08:00+03:00
2025-07-17T11:08:00+03:00
россия
киев
украина
алексей ртищев
организация по запрещению химического оружия
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Киев с помощью ОЗХО легализовывал сфальсифицированные спецслужбами Украины и Запада инциденты с якобы применением Россией химических средств борьбы с беспорядками на линии боевого соприкосновения, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев. В ходе 109-й сессии исполнительного совета ОЗХО, которая состоялась в Гааге с 8 по 11 июля, РФ обратилась к гендиректору ОЗХО с просьбой направить в Россию команду экспертов технического секретариата ОЗХО для содействия в расследовании преступлений киевского режима, а также проект договоренности между Россией и ОЗХО об организации и проведении визитов с целью такого содействия, отметил Ртищев на брифинге по вопросам нарушения Украиной и странами Запада Конвенции о запрещении химического оружия. "Подобный шаг связан с тем, что все ранее представленные документальные доказательства и экспертные заключения не получили должной реакции со стороны Организации, порядка 40 вербальных нот постоянного представительства Российской Федерации при ОЗХО до сих пор остаются без содержательного ответа. При этом ничем не подкрепленные запросы с украинской стороны получают немедленную поддержку бюрократических структур ОЗХО с привлечением аккредитованных лабораторий", - пояснил Ртищев. Он напомнил, что Украина и технический секретариат ОЗХО подписали специальное соглашение о сотрудничестве, по которому Киев уже получил оборудование стоимостью в несколько миллионов долларов, а более 40 украинских военнослужащих прошли обучение на базе Химико-технологического центра в Гааге. По словам Ртищева, это говорит о навязанной Западом ангажированности со стороны ОЗХО и политике протекционизма в отношении одного конкретно взятого государства, что не соответствует уставу и базовым принципам функционирования международной организации. "Пользуясь своими преференциями, Украина неоднократно задействовала технический секретариат ОЗХО в легализации сфальсифицированных украинскими и западными спецслужбами инцидентов с якобы применением российскими военнослужащими химических средств борьбы с беспорядками на линии боевого соприкосновения", - подчеркнул генерал. "Эта агрессивная антироссийская кампания с надуманными обвинениями была продолжена и на последней сессии исполсовета. Вразрез с положениями Конвенции, Киев потребовал от гендиректора Организации запуска атрибутивного механизма в отношении Российской Федерации. Не имея достаточного уровня компетенции и аккредитованной ОЗХО лабораторной базы, Киев ссылается на результаты исследований западных лабораторий и некие разведданные, которые невозможно проверить или подтвердить", - отметил начальник войск РХБЗ.
https://ria.ru/20250717/skhron-2029640277.html
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россия, киев, украина, алексей ртищев, организация по запрещению химического оружия
Россия, Киев, Украина, Алексей Ртищев, Организация по запрещению химического оружия
Минобороны обвинило ОЗХО в легализации фейков о России

Ртищев: Киев с помощью ОЗХО легализовал фейки о применении Россией химоружия

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге
Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Киев с помощью ОЗХО легализовывал сфальсифицированные спецслужбами Украины и Запада инциденты с якобы применением Россией химических средств борьбы с беспорядками на линии боевого соприкосновения, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев.
В ходе 109-й сессии исполнительного совета ОЗХО, которая состоялась в Гааге с 8 по 11 июля, РФ обратилась к гендиректору ОЗХО с просьбой направить в Россию команду экспертов технического секретариата ОЗХО для содействия в расследовании преступлений киевского режима, а также проект договоренности между Россией и ОЗХО об организации и проведении визитов с целью такого содействия, отметил Ртищев на брифинге по вопросам нарушения Украиной и странами Запада Конвенции о запрещении химического оружия.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
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"Подобный шаг связан с тем, что все ранее представленные документальные доказательства и экспертные заключения не получили должной реакции со стороны Организации, порядка 40 вербальных нот постоянного представительства Российской Федерации при ОЗХО до сих пор остаются без содержательного ответа. При этом ничем не подкрепленные запросы с украинской стороны получают немедленную поддержку бюрократических структур ОЗХО с привлечением аккредитованных лабораторий", - пояснил Ртищев.
Он напомнил, что Украина и технический секретариат ОЗХО подписали специальное соглашение о сотрудничестве, по которому Киев уже получил оборудование стоимостью в несколько миллионов долларов, а более 40 украинских военнослужащих прошли обучение на базе Химико-технологического центра в Гааге. По словам Ртищева, это говорит о навязанной Западом ангажированности со стороны ОЗХО и политике протекционизма в отношении одного конкретно взятого государства, что не соответствует уставу и базовым принципам функционирования международной организации.
"Пользуясь своими преференциями, Украина неоднократно задействовала технический секретариат ОЗХО в легализации сфальсифицированных украинскими и западными спецслужбами инцидентов с якобы применением российскими военнослужащими химических средств борьбы с беспорядками на линии боевого соприкосновения", - подчеркнул генерал.
"Эта агрессивная антироссийская кампания с надуманными обвинениями была продолжена и на последней сессии исполсовета. Вразрез с положениями Конвенции, Киев потребовал от гендиректора Организации запуска атрибутивного механизма в отношении Российской Федерации. Не имея достаточного уровня компетенции и аккредитованной ОЗХО лабораторной базы, Киев ссылается на результаты исследований западных лабораторий и некие разведданные, которые невозможно проверить или подтвердить", - отметил начальник войск РХБЗ.
Алексей Ртищев - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
Запад продолжит использовать ОЗХО для давления на Россию, заявил Ртищев
11:02
 
РоссияКиевУкраинаАлексей РтищевОрганизация по запрещению химического оружия
 
 
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