https://ria.ru/20250717/evrosoyuz-2029612616.html

ЕС приостановил расследование в отношении соцсети Х

ЕС приостановил расследование в отношении соцсети Х - РИА Новости, 17.07.2025

ЕС приостановил расследование в отношении соцсети Х

Еврокомиссия приостанавливает расследование возможных нарушений европейского законодательства со стороны соцсети Х на фоне торговых переговоров с США, сообщает... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T07:19:00+03:00

2025-07-17T07:19:00+03:00

2025-07-17T07:19:00+03:00

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Еврокомиссия приостанавливает расследование возможных нарушений европейского законодательства со стороны соцсети Х на фоне торговых переговоров с США, сообщает издание Financial Times со ссылкой на источники. "Европейская комиссия приостановила одно из своих расследований в отношении компании X Илона Маска за нарушение правил блока о цифровой прозрачности, одновременно пытаясь завершить торговые переговоры с США", - пишет издание. По словам осведомленных чиновников, решение по соцсети, вероятно, будет принято после того, как прояснится ситуация на торговых переговорах между ЕС и США. В июле Еврокомиссия проинформировала сеть X о своих предварительных выводах, согласно которым компания нарушает закон о цифровых услугах Евросоюза (DSA) в областях, связанных с обеспечением прозрачности рекламы и доступа исследователей к открытым данным и информации. В случае неустранения нарушений Еврокомиссия пригрозила компании штрафами в размере до 6% от ее общего годового оборота. Илон Маск в свою очередь заявил, что соцсеть Х ждет "очень открытая" битва с Еврокомиссией в суде. Закон о цифровых услугах (DSA) вступил в силу в Евросоюзе в августе 2023 года. В соответствии с этим регламентом цифровые платформы обязаны бороться с расизмом, продажей наркотических веществ и контрафактной продукцией, а также распространением детской порнографии и дезинформации. Платформы должны объяснять работу своих алгоритмов, выдачу рекомендаций, предлагать альтернативы. Еврокомиссия регулярно направляет претензии крупным онлайн-платформам, включая X, Meta (деятельность компании Meta запрещена в России как экстремистская), TikTok с требованием устранения обнаруженных нарушений DSA и угрожает применить штрафные санкции или же прекратить деятельность компаний на территории ЕС.

https://ria.ru/20250710/gendirektor-2028252450.html

https://ria.ru/20240807/mask-1964545205.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, россия, илон маск, еврокомиссия, евросоюз, tiktok