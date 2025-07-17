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Евросоюз нарастил импорт нефти из России до трехмесячного максимума - РИА Новости, 17.07.2025
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05:02 17.07.2025 (обновлено: 09:40 17.07.2025)
https://ria.ru/20250717/evrosoyuz-2029605073.html
Евросоюз нарастил импорт нефти из России до трехмесячного максимума
Евросоюз нарастил импорт нефти из России до трехмесячного максимума - РИА Новости, 17.07.2025
Евросоюз нарастил импорт нефти из России до трехмесячного максимума
ЕС в мае нарастил импорт российской нефти до трехмесячного максимума, следует из данных Евростата, которые изучило РИА Новости. РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T05:02:00+03:00
2025-07-17T09:40:00+03:00
экономика
россия
словакия
венгрия
евросоюз
нефть
еврокомиссия
петер сийярто
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. ЕС в мае нарастил импорт российской нефти до трехмесячного максимума, следует из данных Евростата, которые изучило РИА Новости. За месяц закупки увеличились на 5,5 процента, достигнув максимальных с февраля этого года 407,4 миллиона евро.Так, Словакия приобрела у России нефть на 205,9 миллиона евро, что на 5,8 процента меньше апрельских показателей. Эту просадку компенсировала Венгрия, которая увеличила импорт на 22 процента и заплатила 201,5 миллиона.Всего за январь — май Евросоюз заплатил за российские поставки 2,3 миллиарда евро против 2,9 миллиарда годом ранее.В начале мая Еврокомиссия опубликовала план по полному отказу от российских энергоносителей:Против этой инициативы активно выступают Будапешт и Братислава. Как отмечал глава МИД Венгрии Петер Сийярто, Западная Европа гордо заявляет об отказе от российских энергоресурсов, но на деле продолжает покупать их через третьи страны.В свою очередь, бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги указывал, что энергетический рынок Евросоюза сталкивается с фундаментальными проблемами, нехваткой природных ресурсов, а цены на природный газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США.
https://ria.ru/20250717/japonija-2029604132.html
https://ria.ru/20250716/neft-2029262214.html
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экономика, россия, словакия, венгрия, евросоюз, нефть, еврокомиссия, петер сийярто, марио драги, европейский центральный банк
Экономика, Россия, Словакия, Венгрия, Евросоюз, Нефть, Еврокомиссия, Петер Сийярто, Марио Драги, Европейский центральный банк
Евросоюз нарастил импорт нефти из России до трехмесячного максимума

Евростат: ЕС в мае нарастил импорт нефти из РФ до трехмесячного максимума

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе
Флаги ЕС у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. ЕС в мае нарастил импорт российской нефти до трехмесячного максимума, следует из данных Евростата, которые изучило РИА Новости.
За месяц закупки увеличились на 5,5 процента, достигнув максимальных с февраля этого года 407,4 миллиона евро.
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Так, Словакия приобрела у России нефть на 205,9 миллиона евро, что на 5,8 процента меньше апрельских показателей. Эту просадку компенсировала Венгрия, которая увеличила импорт на 22 процента и заплатила 201,5 миллиона.
Всего за январь — май Евросоюз заплатил за российские поставки 2,3 миллиарда евро против 2,9 миллиарда годом ранее.
В начале мая Еврокомиссия опубликовала план по полному отказу от российских энергоносителей:
  • речь идет о газе, нефти и атомном топливе;
  • до конца года предлагается ввести запрет на импорт по новым российским газовым контрактам и существующим спотовым сделкам;
  • он также может коснуться оставшихся поставок трубопроводного газа и СПГ, импортируемого из России по долгосрочным контрактам;
  • запрет должен вступить в силу не позднее конца 2027 года;
  • утверждается, что такие меры разработаны для "сохранения безопасности поставок энергоносителей в Евросоюз и ограничения любого влияния на цены и рынки".
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Против этой инициативы активно выступают Будапешт и Братислава. Как отмечал глава МИД Венгрии Петер Сийярто, Западная Европа гордо заявляет об отказе от российских энергоресурсов, но на деле продолжает покупать их через третьи страны.
В свою очередь, бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги указывал, что энергетический рынок Евросоюза сталкивается с фундаментальными проблемами, нехваткой природных ресурсов, а цены на природный газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США.
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ЭкономикаРоссияСловакияВенгрияЕвросоюзНефтьЕврокомиссияПетер СийяртоМарио ДрагиЕвропейский центральный банк
 
 
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