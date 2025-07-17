https://ria.ru/20250717/evrosoyuz-2029605073.html

Евросоюз нарастил импорт нефти из России до трехмесячного максимума

Евросоюз нарастил импорт нефти из России до трехмесячного максимума - РИА Новости, 17.07.2025

Евросоюз нарастил импорт нефти из России до трехмесячного максимума

ЕС в мае нарастил импорт российской нефти до трехмесячного максимума, следует из данных Евростата, которые изучило РИА Новости. РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T05:02:00+03:00

2025-07-17T05:02:00+03:00

2025-07-17T09:40:00+03:00

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словакия

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евросоюз

нефть

еврокомиссия

петер сийярто

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. ЕС в мае нарастил импорт российской нефти до трехмесячного максимума, следует из данных Евростата, которые изучило РИА Новости. За месяц закупки увеличились на 5,5 процента, достигнув максимальных с февраля этого года 407,4 миллиона евро.Так, Словакия приобрела у России нефть на 205,9 миллиона евро, что на 5,8 процента меньше апрельских показателей. Эту просадку компенсировала Венгрия, которая увеличила импорт на 22 процента и заплатила 201,5 миллиона.Всего за январь — май Евросоюз заплатил за российские поставки 2,3 миллиарда евро против 2,9 миллиарда годом ранее.В начале мая Еврокомиссия опубликовала план по полному отказу от российских энергоносителей:Против этой инициативы активно выступают Будапешт и Братислава. Как отмечал глава МИД Венгрии Петер Сийярто, Западная Европа гордо заявляет об отказе от российских энергоресурсов, но на деле продолжает покупать их через третьи страны.В свою очередь, бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги указывал, что энергетический рынок Евросоюза сталкивается с фундаментальными проблемами, нехваткой природных ресурсов, а цены на природный газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США.

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https://ria.ru/20250716/neft-2029262214.html

https://ria.ru/20250716/evropa-2029267714.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, словакия, венгрия, евросоюз, нефть, еврокомиссия, петер сийярто, марио драги, европейский центральный банк