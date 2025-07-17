Евросоюз нарастил импорт нефти из России до трехмесячного максимума
Евростат: ЕС в мае нарастил импорт нефти из РФ до трехмесячного максимума
© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. ЕС в мае нарастил импорт российской нефти до трехмесячного максимума, следует из данных Евростата, которые изучило РИА Новости.
За месяц закупки увеличились на 5,5 процента, достигнув максимальных с февраля этого года 407,4 миллиона евро.
Так, Словакия приобрела у России нефть на 205,9 миллиона евро, что на 5,8 процента меньше апрельских показателей. Эту просадку компенсировала Венгрия, которая увеличила импорт на 22 процента и заплатила 201,5 миллиона.
Всего за январь — май Евросоюз заплатил за российские поставки 2,3 миллиарда евро против 2,9 миллиарда годом ранее.
В начале мая Еврокомиссия опубликовала план по полному отказу от российских энергоносителей:
- речь идет о газе, нефти и атомном топливе;
- до конца года предлагается ввести запрет на импорт по новым российским газовым контрактам и существующим спотовым сделкам;
- он также может коснуться оставшихся поставок трубопроводного газа и СПГ, импортируемого из России по долгосрочным контрактам;
- запрет должен вступить в силу не позднее конца 2027 года;
- утверждается, что такие меры разработаны для "сохранения безопасности поставок энергоносителей в Евросоюз и ограничения любого влияния на цены и рынки".
Против этой инициативы активно выступают Будапешт и Братислава. Как отмечал глава МИД Венгрии Петер Сийярто, Западная Европа гордо заявляет об отказе от российских энергоресурсов, но на деле продолжает покупать их через третьи страны.
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