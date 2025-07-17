Орбан назвал план ЕС победить Россию на поле боя безумным
Орбан назвал безумным план ЕС победить Россию, используя Украину
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан перед началом неформального саммита глав стран-членов ЕС в Зальцбурге
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БУДАПЕШТ, 17 июл - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал безумным план Евросоюза победить Россию на поле боя, используя Украину, потому что ядерную державу победить невозможно.
"Я попытался обдумать, что нужно украинцам, чтобы победить русских. То есть, чтобы украинцы выиграли войну на фронте. И я увидел, что для этого нет никаких условий. Их меньше, даже если Запад поможет им финансово, у них всегда будет меньше денег. Их военная промышленность отстает от российской на десятилетия, и самый главный аргумент в конечном счете заключается в том, что русские - ядерная сверхдержава, а никто и нигде не побеждал ядерную сверхдержаву. И как украинцы победят русских на передовой?" - сказал Орбан в интервью интернет-порталу Ultrahang.
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Он подчеркнул, что считает "безумным" план ЕС, "основанный на том, что украинцы победят русских на поле боя, тем самым, возможно, дестабилизируя Россию".
Венгерский премьер добавил, что не считает возможным нападение России на Североатлантический альянс.
Ранее Орбан заявил, что на саммите ЕС прочитал в глазах европейских лидеров признание того, что Украина проиграла в конфликте.
Венгерский премьер ранее также заявлял, что Европа и США в общей сложности потратили на Украину 310 миллиардов евро, это "кошмарная" сумма, если бы эти деньги вложили в европейскую экономику, европейцы сегодня жили бы гораздо лучше, можно было бы "сотворить чудеса", а так эти деньги "сгорели". По его словам, Запад, не воспринимая новой реальности в конфликте на Украине, тотально ошибается и заплатит за ошибку большую цену.