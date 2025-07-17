https://ria.ru/20250717/es-2029712700.html

В А7 рассказали о последствиях санкций ЕС, введенных против платформы

В А7 рассказали о последствиях санкций ЕС, введенных против платформы - РИА Новости, 17.07.2025

В А7 рассказали о последствиях санкций ЕС, введенных против платформы

Введенные санкции ЕС против платформы международных платежей А7 не повлияют на деятельность компании, работа продолжается в штатном режиме, сообщили РИА Новости РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T15:09:00+03:00

2025-07-17T15:09:00+03:00

2025-07-17T15:12:00+03:00

в мире

евросоюз

компания «а7»

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Введенные санкции ЕС против платформы международных платежей А7 не повлияют на деятельность компании, работа продолжается в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании А7. Ранее Евросоюз внес в санкционный список платформу международных платежей A7, следует из документа, опубликованного в официальном журнале Совета ЕС. "Введенные санкции никак не повлияют на деятельность платформы международных платежей А7. Компания продолжает работу в штатном режиме", - сообщили в компании. Отмечается, что все сервисы трансграничных расчетов доступны для клиентов без изменений и ограничений. "Инфраструктура компании устойчива к любым внешним рискам…А7 остается надежным партнером для клиентов", - подчеркнули в компании. Также указывается, что в данный момент идет работа по расширению линейки продуктов, открывается сеть региональных представительств, а также компания планирует выход на международный рынок. В октябре прошлого года ПСБ запустил уникальный механизм трансграничных расчетов по международным торговым контрактам российских компаний с контрагентами из любой страны с использованием инструментов финансового рынка на базе специально созданной банком компании А7.

https://ria.ru/20250716/sanktsii-2029543704.html

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в мире, евросоюз, компания «а7»