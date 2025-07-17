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В А7 рассказали о последствиях санкций ЕС, введенных против платформы - РИА Новости, 17.07.2025
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15:09 17.07.2025 (обновлено: 15:12 17.07.2025)
https://ria.ru/20250717/es-2029712700.html
В А7 рассказали о последствиях санкций ЕС, введенных против платформы
В А7 рассказали о последствиях санкций ЕС, введенных против платформы - РИА Новости, 17.07.2025
В А7 рассказали о последствиях санкций ЕС, введенных против платформы
Введенные санкции ЕС против платформы международных платежей А7 не повлияют на деятельность компании, работа продолжается в штатном режиме, сообщили РИА Новости РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T15:09:00+03:00
2025-07-17T15:12:00+03:00
в мире
евросоюз
компания «а7»
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Введенные санкции ЕС против платформы международных платежей А7 не повлияют на деятельность компании, работа продолжается в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании А7. Ранее Евросоюз внес в санкционный список платформу международных платежей A7, следует из документа, опубликованного в официальном журнале Совета ЕС. "Введенные санкции никак не повлияют на деятельность платформы международных платежей А7. Компания продолжает работу в штатном режиме", - сообщили в компании. Отмечается, что все сервисы трансграничных расчетов доступны для клиентов без изменений и ограничений. "Инфраструктура компании устойчива к любым внешним рискам…А7 остается надежным партнером для клиентов", - подчеркнули в компании. Также указывается, что в данный момент идет работа по расширению линейки продуктов, открывается сеть региональных представительств, а также компания планирует выход на международный рынок. В октябре прошлого года ПСБ запустил уникальный механизм трансграничных расчетов по международным торговым контрактам российских компаний с контрагентами из любой страны с использованием инструментов финансового рынка на базе специально созданной банком компании А7.
https://ria.ru/20250716/sanktsii-2029543704.html
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в мире, евросоюз, компания «а7»
В мире, Евросоюз, Компания «А7»
В А7 рассказали о последствиях санкций ЕС, введенных против платформы

В А7 заявили, что санкции ЕС не повлияют на деятельность платформы

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги Европейского союза у здания штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаги Европейского союза у здания штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги Европейского союза у здания штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Введенные санкции ЕС против платформы международных платежей А7 не повлияют на деятельность компании, работа продолжается в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании А7.
Ранее Евросоюз внес в санкционный список платформу международных платежей A7, следует из документа, опубликованного в официальном журнале Совета ЕС.
"Введенные санкции никак не повлияют на деятельность платформы международных платежей А7. Компания продолжает работу в штатном режиме", - сообщили в компании.
Отмечается, что все сервисы трансграничных расчетов доступны для клиентов без изменений и ограничений.
"Инфраструктура компании устойчива к любым внешним рискам…А7 остается надежным партнером для клиентов", - подчеркнули в компании.
Также указывается, что в данный момент идет работа по расширению линейки продуктов, открывается сеть региональных представительств, а также компания планирует выход на международный рынок.
В октябре прошлого года ПСБ запустил уникальный механизм трансграничных расчетов по международным торговым контрактам российских компаний с контрагентами из любой страны с использованием инструментов финансового рынка на базе специально созданной банком компании А7.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
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Вчера, 18:36
 
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