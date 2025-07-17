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Медведев: ЕР рассмотрит Единый день голосования как мобилизацию ресурсов
Медведев: ЕР рассмотрит Единый день голосования как мобилизацию ресурсов - РИА Новости, 17.07.2025
Медведев: ЕР рассмотрит Единый день голосования как мобилизацию ресурсов
"Единая Россия" рассматривает Единый день голосования как мобилизацию ресурсов перед выборами в Госдуму, заявил зампред Совета безопасности РФ, председатель... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T20:35:00+03:00
2025-07-17T20:35:00+03:00
2025-07-17T20:35:00+03:00
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. "Единая Россия" рассматривает Единый день голосования как мобилизацию ресурсов перед выборами в Госдуму, заявил зампред Совета безопасности РФ, председатель партии Дмитрий Медведев. "Партия в кампаниях разного уровня борется за голоса более 50 миллионов избирателей, и мы рассматриваем их как мобилизацию ресурсов "Единой России" перед выборами в Государственную думу", - сказал Медведев в ходе заседания бюро высшего совета "Единой России" в четверг. В Единый день голосования 14 сентября 2025 года запланировано около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе не менее 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц. Выборы в Госдуму состоятся в 2026 году.
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политика, россия, дмитрий медведев, единая россия, госдума рф
Политика, Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия, Госдума РФ
Медведев: ЕР рассмотрит Единый день голосования как мобилизацию ресурсов
Медведев назвал Единый день голосования мобилизацией ресурсов перед выборами