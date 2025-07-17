https://ria.ru/20250717/elektrosnabzhenie-2029690928.html
Во Владивостоке несколько тысяч людей остались без света из-за аварии
Во Владивостоке несколько тысяч людей остались без света из-за аварии - РИА Новости, 17.07.2025
Во Владивостоке несколько тысяч людей остались без света из-за аварии
Прокуратура Приморского края взяла на контроль проведение аварийно-восстановительных работ на подстанции "Голдобин" во Владивостоке, которая оставила без... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T13:45:00+03:00
2025-07-17T13:45:00+03:00
2025-07-17T13:46:00+03:00
происшествия
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 17 июл - РИА Новости. Прокуратура Приморского края взяла на контроль проведение аварийно-восстановительных работ на подстанции "Голдобин" во Владивостоке, которая оставила без энергоснабжения более 9 тысяч потребителей. "На подстанции "Голдобин" произошла авария, из-за которой без электричества остались более 9 тысяч потребителей в более чем 40 домах... Надзорное ведомство контролирует проведение аварийно-восстановительных работ и проверит соблюдение законодательства при обслуживании сетей, сроки устранения аварии и расследование ее причин", - говорится в сообщении прокуратуры.
https://ria.ru/20250717/kaliningrad-2029680491.html
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происшествия, владивосток, приморский край
Происшествия, Владивосток, Приморский край
Во Владивостоке несколько тысяч людей остались без света из-за аварии
Во Владивостоке восстанавливают энергоснабжение у 9 тыс людей после аварии