https://ria.ru/20250717/elektrosnabzhenie-2029690928.html

Во Владивостоке несколько тысяч людей остались без света из-за аварии

Во Владивостоке несколько тысяч людей остались без света из-за аварии - РИА Новости, 17.07.2025

Во Владивостоке несколько тысяч людей остались без света из-за аварии

Прокуратура Приморского края взяла на контроль проведение аварийно-восстановительных работ на подстанции "Голдобин" во Владивостоке, которая оставила без... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T13:45:00+03:00

2025-07-17T13:45:00+03:00

2025-07-17T13:46:00+03:00

происшествия

владивосток

приморский край

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008676598_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_fcf4482634d8f49535584d31312ee578.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 17 июл - РИА Новости. Прокуратура Приморского края взяла на контроль проведение аварийно-восстановительных работ на подстанции "Голдобин" во Владивостоке, которая оставила без энергоснабжения более 9 тысяч потребителей. "На подстанции "Голдобин" произошла авария, из-за которой без электричества остались более 9 тысяч потребителей в более чем 40 домах... Надзорное ведомство контролирует проведение аварийно-восстановительных работ и проверит соблюдение законодательства при обслуживании сетей, сроки устранения аварии и расследование ее причин", - говорится в сообщении прокуратуры.

https://ria.ru/20250717/kaliningrad-2029680491.html

владивосток

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, владивосток, приморский край