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Инфляционные ожидания россиян сохранились на уровне 13 процентов - РИА Новости, 17.07.2025
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16:21 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/ekonomika-2029725387.html
Инфляционные ожидания россиян сохранились на уровне 13 процентов
Инфляционные ожидания россиян сохранились на уровне 13 процентов - РИА Новости, 17.07.2025
Инфляционные ожидания россиян сохранились на уровне 13 процентов
Инфляционные ожидания россиян на год вперед в июле сохранились на уровне 13%, следует из материалов исследования инФОМ по заказу Банка России. РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T16:21:00+03:00
2025-07-17T16:21:00+03:00
экономика
россия
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Инфляционные ожидания россиян на год вперед в июле сохранились на уровне 13%, следует из материалов исследования инФОМ по заказу Банка России. С декабря 2023 года по апрель 2024 года инфляционные ожидания населения снижались, дойдя с 14,2% до 11%. Затем они вновь начали расти и в январе 2025 года дошли до уровня 14%. В феврале этого года инфляционные ожидания россиян снизились на 0,3 процентного пункта, в марте - еще на 0,8 п.п., в апреле - выросли на 0,2 п.п., а в мае еще на 0,3 п.п. В июне они вновь снизились - на 0,4 п.п. По данным Минэкономразвития, инфляция в России на 14 июля составила 9,34% в годовом выражении после 9,46% неделей ранее. В июне Минэкономразвития также сообщало, что сохраняет прогноз по инфляции в России на 2025 год на уровне 7,6%, однако не исключает его корректировки до уровня ниже 7% при сохранении текущей динамики инфляции.
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экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), фонд "общественное мнение"
Экономика, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Фонд "Общественное мнение"
Инфляционные ожидания россиян сохранились на уровне 13 процентов

Инфляционные ожидания россиян на год вперед в июле сохранились на уровне 13%

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкРоссийские бумажные деньги и монеты разного достоинства
Российские бумажные деньги и монеты разного достоинства - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Российские бумажные деньги и монеты разного достоинства. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Инфляционные ожидания россиян на год вперед в июле сохранились на уровне 13%, следует из материалов исследования инФОМ по заказу Банка России.
С декабря 2023 года по апрель 2024 года инфляционные ожидания населения снижались, дойдя с 14,2% до 11%. Затем они вновь начали расти и в январе 2025 года дошли до уровня 14%.
В феврале этого года инфляционные ожидания россиян снизились на 0,3 процентного пункта, в марте - еще на 0,8 п.п., в апреле - выросли на 0,2 п.п., а в мае еще на 0,3 п.п. В июне они вновь снизились - на 0,4 п.п.
По данным Минэкономразвития, инфляция в России на 14 июля составила 9,34% в годовом выражении после 9,46% неделей ранее.
В июне Минэкономразвития также сообщало, что сохраняет прогноз по инфляции в России на 2025 год на уровне 7,6%, однако не исключает его корректировки до уровня ниже 7% при сохранении текущей динамики инфляции.
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ЭкономикаРоссияМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Фонд "Общественное мнение"
 
 
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