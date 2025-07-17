https://ria.ru/20250717/ekonomika-2029725387.html

Инфляционные ожидания россиян сохранились на уровне 13 процентов

Инфляционные ожидания россиян сохранились на уровне 13 процентов - РИА Новости, 17.07.2025

Инфляционные ожидания россиян сохранились на уровне 13 процентов

Инфляционные ожидания россиян на год вперед в июле сохранились на уровне 13%, следует из материалов исследования инФОМ по заказу Банка России. РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T16:21:00+03:00

2025-07-17T16:21:00+03:00

2025-07-17T16:21:00+03:00

экономика

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

фонд "общественное мнение"

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Инфляционные ожидания россиян на год вперед в июле сохранились на уровне 13%, следует из материалов исследования инФОМ по заказу Банка России. С декабря 2023 года по апрель 2024 года инфляционные ожидания населения снижались, дойдя с 14,2% до 11%. Затем они вновь начали расти и в январе 2025 года дошли до уровня 14%. В феврале этого года инфляционные ожидания россиян снизились на 0,3 процентного пункта, в марте - еще на 0,8 п.п., в апреле - выросли на 0,2 п.п., а в мае еще на 0,3 п.п. В июне они вновь снизились - на 0,4 п.п. По данным Минэкономразвития, инфляция в России на 14 июля составила 9,34% в годовом выражении после 9,46% неделей ранее. В июне Минэкономразвития также сообщало, что сохраняет прогноз по инфляции в России на 2025 год на уровне 7,6%, однако не исключает его корректировки до уровня ниже 7% при сохранении текущей динамики инфляции.

https://ria.ru/20250712/dollar-2028648529.html

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экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), фонд "общественное мнение"