https://ria.ru/20250717/ekonomika-2029723920.html

Международные резервы России на 11 июля составили 685,3 миллиарда долларов

Международные резервы России на 11 июля составили 685,3 миллиарда долларов - РИА Новости, 17.07.2025

Международные резервы России на 11 июля составили 685,3 миллиарда долларов

Международные резервы РФ с 4 по 11 июля сократились на 0,8% и составили 685,3 миллиарда долларов, сообщает Банк России. РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T16:12:00+03:00

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Международные резервы РФ с 4 по 11 июля сократились на 0,8% и составили 685,3 миллиарда долларов, сообщает Банк России. "Международные резервы по состоянию на конец дня 11 июля 2025 года составили 685,3 миллиарда долларов США, сократившись за неделю на 5,3 миллиарда долларов США, или на 0,8%, в основном из-за отрицательной переоценки", - говорится в сообщении. По состоянию на конец дня 4 июля международные резервы ЦБ составляли 690,6 миллиарда долларов, обновив исторический максимум. Международные резервы РФ за прошлый год увеличились на 1,8% и на 1 января 2025 года составляли 609,1 миллиарда долларов. Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

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экономика, россия, сша, центральный банк рф (цб рф), мвф