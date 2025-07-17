https://ria.ru/20250717/ekonomika-2029589045.html

Счетная палата выявила нарушения в работе пунктов весогабаритного контроля

Счетная палата выявила нарушения в работе пунктов весогабаритного контроля - РИА Новости, 17.07.2025

Счетная палата выявила нарушения в работе пунктов весогабаритного контроля

Счетная палата России проверила реализацию мероприятий федерального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" и, по оценке ведомства, бюджетная... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T00:46:00+03:00

2025-07-17T00:46:00+03:00

2025-07-17T00:46:00+03:00

россия

валерий богомолов

федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)

госдума рф

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Счетная палата России проверила реализацию мероприятий федерального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" и, по оценке ведомства, бюджетная система РФ в 2019-2024 годах недополучила почти 26 миллиардов рублей из-за неработоспособности более 250 автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств (АПВГК), следует из отчета по итогам аудита. Как напоминает ведомство, федпроект входит в состав нацпроекта "Безопасные качественные дороги". В рамках этого предусматриваются мероприятия по размещению автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального и местного значения для обеспечения их сохранности. "В 2019-2024 годах результатом реализации федерального проекта являлось размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля, а не их надлежащее функционирование. Так, из 579 введенных АПВК 254 на момент проверки не функционировали и не фиксировали нарушения параметров транспортных средств. Основные причины неработоспособности – дефекты дорожного покрытия в зоне контроля и поломки оборудования", - отметил аудитор Валерий Богомолов, его слова приводятся в материалах. "По оценкам Счетной палаты, размер недополученных доходов бюджетной системы из-за проблем с функционированием пунктов весогабаритного контроля составил почти 26 миллиардов рублей, из них 4,5 миллиарда рублей приходится на федеральные пункты весогабаритного контроля, 21,5 миллиарда рублей – на региональные", - добавил он. В большинстве регионов выбор мест для установки таких автоматических пунктов оказался эффективным, однако для некоторых из них существуют альтернативные пути объезда, отметило при этом ведомство. "Одним из ключевых проблемных вопросов, возникающих в процессе эксплуатации автоматизированных пунктов весогабаритного контроля, является уклонение перевозчиков от прохождения инструментального контроля в зоне действия таких пунктов", - добавили в Счетной палате. По состоянию на октябрь 2024 года 34 федеральных АПВГК (52,3%) и 220 региональных АПВГК (47,4%) не осуществляли фиксацию нарушений. Это свидетельствует о неэффективном использовании АПВГК, размещенных в рамках реализации мероприятий федпроекта, стоимость которых расчетно составила чуть более 12 миллиарда рублей (при средней стоимости одного АПВГК в 49,1 миллиона рублей), отмечается в документе. С 2023 года полномочия по рассмотрению дел об административных правонарушениях в части нарушений правил движения тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств были переданы Ространснадзору, отмечается в отчете. Вместе с тем, как выявило ведомство, регионы не располагают достаточной информацией о количестве вынесенных Ространснадзором постановлений об административных правонарушениях, зафиксированных АПВК, а также об отклоненных актах измерений и причинах отказа в вынесении постановлений. В результате это затрудняет планирование мероприятий по развитию системы весогабаритного контроля, отмечается в отчете. Кроме того, Счетная палата выявила, что недобросовестным перевозчикам удается избегать административной ответственности за нарушения правил движения тяжеловесного и крупногабаритного транспорта в силу срока, в который обеспечивается вынесение постановлений. "В настоящее время он составляет два месяца, при этом анализ показал, что установленный период не позволяет в полном объеме обеспечить вынесение постановлений по делам об административных правонарушениях, предусмотренных КоАП РФ", - указывает ведомство, отметив, что общая сумма таких правонарушений составляет 332,6 миллиона рублей. "В целях решения и устранения обозначенных проблем и недостатков Счетная палата по итогам проверки предложила Минтрансу России увеличить срок давности привлечения к ответственности за нарушения правил движения тяжеловесного и крупногабаритного транспорта, а также нормативно установить обязанность водителей обеспечивать беспрепятственную фото- и видеофиксацию государственного регистрационного знака транспортного средства", - говорится в материалах. Минтранс России ведет планомерную работу по решению проблемных вопросов, связанных с работой системы весогабаритного контроля на дорогах, в свою очередь отмечает министерство, комментарий которого предоставляется в материалах. Так, федеральным законом от 7 июля 2025 года предусмотрена административная ответственность за невыполнение водителем законного требования о прохождении весового и габаритного контроля транспортного средства, в том числе и за нарушение правил движения в зоне автоматического весогабаритного контроля. Что касается срока расследования правонарушений, связанных с нарушением весогабаритных параметров, то он увеличен с 2 месяцев до 1 года. "В дополнение к данным мерам Минтрансом совместно с Ространснадзором и представителями бизнес-структур подготовлен законопроект, внесенный правительством в Госдуму в июле текущего года. Документ позволит создать единую автоматизированную систему весогабаритного контроля на автодорогах, которая объединит в себе все пункты весогабаритного контроля в единый контур и обеспечит автоматизированный мониторинг функционирования каждого автоматического пункта весогабаритного контроля", - отметили в Минтрансе.

https://ria.ru/20250624/voda-2025007189.html

https://ria.ru/20250429/sp-2013966065.html

https://ria.ru/20241120/mishustin-1984880213.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, валерий богомолов, федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор), госдума рф