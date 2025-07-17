https://ria.ru/20250717/ekaterinburg-2029680590.html

В Екатеринбурге задержали пособников телефонных мошенников с Украины

В Екатеринбурге задержали пособников телефонных мошенников с Украины - РИА Новости, 17.07.2025

В Екатеринбурге задержали пособников телефонных мошенников с Украины

Подозреваемых в пособничестве телефонным мошенникам из-за рубежа, предположительно находящихся на территории Украины, задержали в Екатеринбурге, сообщила... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T13:09:00+03:00

2025-07-17T13:09:00+03:00

2025-07-17T13:09:00+03:00

происшествия

украина

екатеринбург

ирина волк

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июл – РИА Новости. Подозреваемых в пособничестве телефонным мошенникам из-за рубежа, предположительно находящихся на территории Украины, задержали в Екатеринбурге, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. По данным Волк, задержали по подозрению в пособничестве телефонным мошенникам из-за рубежа двух жителей Екатеринбурга, у себя дома они установили и обслуживали специальное оборудование – GSM-шлюзы. "С их помощью неизвестные лица, предположительно находящиеся на территории Украины, совершали мошеннические звонки россиянам от имени банков, правоохранительных органов и под видом инвестиционных проектов. В задачи подозреваемых входила техническая поддержка противоправной деятельности", – написала Волк в своем Telegram-канале. Во время обысков по месту жительства фигурантов были изъяты два GSM-шлюза, около 200 sim-карт, средства связи и другие вещдоки. "Имеется информация, что злоумышленники технически обеспечили обман жительницы Московской области на сумму свыше 400 тысяч рублей и могут быть причастны еще к восьми эпизодам мошенничества с общим ущербом более 8 миллионов рублей", – добавили в МВД России. Следователи екатеринбургской полиции возбудили уголовное дело о мошенничестве в крупном размере, сейчас фигуранты находятся под подпиской о невыезде.

https://ria.ru/20250717/fsb-2029630941.html

https://ria.ru/20250717/peterburg-2029675864.html

украина

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происшествия, украина, екатеринбург, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)