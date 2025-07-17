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СМИ: российским туристам в Египте запретили купаться под угрозой расстрела - РИА Новости, 17.07.2025
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08:58 17.07.2025 (обновлено: 17:48 17.07.2025)
https://ria.ru/20250717/egipet-2029619952.html
СМИ: российским туристам в Египте запретили купаться под угрозой расстрела
СМИ: российским туристам в Египте запретили купаться под угрозой расстрела - РИА Новости, 17.07.2025
СМИ: российским туристам в Египте запретили купаться под угрозой расстрела
Российских туристов, прилетевших отдыхать в египетский пятизвездочный отель, поселили напротив военной базы и запретили плавать в море, пишет Telegram-канал... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T08:58:00+03:00
2025-07-17T17:48:00+03:00
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туризм
египет
общество
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Российских туристов, прилетевших отдыхать в египетский пятизвездочный отель, поселили напротив военной базы и запретили плавать в море, пишет Telegram-канал SHOT."Им запретили купаться в море и пригрозили застрелить, если кто-то приблизится к пляжу. &lt;...&gt; Отель Stella Di Mare Beach Hotel &amp; Spa курорта Шарм-эш-Шейха находится рядом с местной военной базой", — говорится в сообщении.Отель расположен в 700 метрах от армейской части. Отдыхающие также пожаловались на грохот от стрельбищ и ранние подъемы солдат.Отмечается, что туроператоры не предупредили россиян о таких условиях. Уточняется, что путевка на двоих обошлась в 250 тысяч рублей на десять дней.
https://ria.ru/20250624/egipet-2025115033.html
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шарм-эш-шейх, туризм, египет, общество, в мире
Шарм-эш-Шейх, Туризм, Египет, Общество, В мире
СМИ: российским туристам в Египте запретили купаться под угрозой расстрела

SHOT: туристам из РФ в Египте запретили купаться в море под угрозой расстрела

© РИА Новости / Ахмед Махмуд | Перейти в медиабанкТуристы во время отдыха на пляже в Египте
Туристы во время отдыха на пляже в Египте - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Ахмед Махмуд
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Туристы во время отдыха на пляже в Египте. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Российских туристов, прилетевших отдыхать в египетский пятизвездочный отель, поселили напротив военной базы и запретили плавать в море, пишет Telegram-канал SHOT.
"Им запретили купаться в море и пригрозили застрелить, если кто-то приблизится к пляжу. <...> Отель Stella Di Mare Beach Hotel & Spa курорта Шарм-эш-Шейха находится рядом с местной военной базой", — говорится в сообщении.
Отель расположен в 700 метрах от армейской части. Отдыхающие также пожаловались на грохот от стрельбищ и ранние подъемы солдат.
Отмечается, что туроператоры не предупредили россиян о таких условиях. Уточняется, что путевка на двоих обошлась в 250 тысяч рублей на десять дней.
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