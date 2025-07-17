Рейтинг@Mail.ru
Выжившего в ДТП под Новосибирском ребенка доставили в больницу - РИА Новости, 17.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:46 17.07.2025 (обновлено: 06:03 17.07.2025)
https://ria.ru/20250717/dtp-2029607450.html
Выжившего в ДТП под Новосибирском ребенка доставили в больницу
Выжившего в ДТП под Новосибирском ребенка доставили в больницу - РИА Новости, 17.07.2025
Выжившего в ДТП под Новосибирском ребенка доставили в больницу
Ребенка, выжившего в лобовом ДТП, в котором погибли семь человек в Новосибирской области, доставили в областную клиническую больницу вертолетом, он находится... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T05:46:00+03:00
2025-07-17T06:03:00+03:00
происшествия
новосибирская область
новосибирск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102929/82/1029298205_0:165:3056:1883_1920x0_80_0_0_2c27b31cd9c43037135d637cca2456b6.jpg
НОВОСИБИРСК, 17 июл – РИА Новости. Ребенка, выжившего в лобовом ДТП, в котором погибли семь человек в Новосибирской области, доставили в областную клиническую больницу вертолетом, он находится под наблюдением врачей, сообщил министр здравоохранения региона Ростислав Заблоцкий. Как сообщалось, в 13.40 (09.40 мск) в среду на 290-м километре федеральной трассы К17Р в Краснозерском районе Новосибирской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей. В результате лобового столкновения погибли семь человек, пострадал ребенок 2024 года рождения. "Вчера вечером ребенка, пострадавшего в ДТП на трассе Новосибирск-Павлодар, вертолетом санавиации доставили из Краснозёрского в Новосибирск. Эвакуация прошла в штатном режиме. Сейчас он находится под наблюдением врачей нейрохирургического отделения областной клинической больницы", - привели слова министра в пресс-службе облминздрава. В министерстве уточнили, что в настоящее время состояние малыша оценивается как стабильное тяжелое.Заблоцкий обратил внимание, что в момент аварии ребенок находился в детском удерживающем устройстве. По данным ГУМВД по Новосибирской области, водитель-мужчина 1986 года рождения, управляя автомобилем Suzuki SX4, двигался от Новосибирска в сторону рабочего поселка Краснозёрское. На 291-м километре, совершая обгон, выехал на полосу для встречного движения, где совершил столкновение со встречным автомобилем Toyota Sprinter.
https://ria.ru/20250712/podmoskove-2028802594.html
https://ria.ru/20250716/dtp-2029468285.html
новосибирская область
новосибирск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102929/82/1029298205_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_53fc227883b9ceba3512e24418459882.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, новосибирская область, новосибирск
Происшествия, Новосибирская область, Новосибирск
Выжившего в ДТП под Новосибирском ребенка доставили в больницу

Ребенка, выжившего после лобового ДТП под Новосибирском, доставили в облбольницу

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НОВОСИБИРСК, 17 июл – РИА Новости. Ребенка, выжившего в лобовом ДТП, в котором погибли семь человек в Новосибирской области, доставили в областную клиническую больницу вертолетом, он находится под наблюдением врачей, сообщил министр здравоохранения региона Ростислав Заблоцкий.
Как сообщалось, в 13.40 (09.40 мск) в среду на 290-м километре федеральной трассы К17Р в Краснозерском районе Новосибирской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей. В результате лобового столкновения погибли семь человек, пострадал ребенок 2024 года рождения.
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
В Подмосковье в ДТП погиб ребенок
12 июля, 19:51
"Вчера вечером ребенка, пострадавшего в ДТП на трассе Новосибирск-Павлодар, вертолетом санавиации доставили из Краснозёрского в Новосибирск. Эвакуация прошла в штатном режиме. Сейчас он находится под наблюдением врачей нейрохирургического отделения областной клинической больницы", - привели слова министра в пресс-службе облминздрава.
В министерстве уточнили, что в настоящее время состояние малыша оценивается как стабильное тяжелое.
Заблоцкий обратил внимание, что в момент аварии ребенок находился в детском удерживающем устройстве.
По данным ГУМВД по Новосибирской области, водитель-мужчина 1986 года рождения, управляя автомобилем Suzuki SX4, двигался от Новосибирска в сторону рабочего поселка Краснозёрское. На 291-м километре, совершая обгон, выехал на полосу для встречного движения, где совершил столкновение со встречным автомобилем Toyota Sprinter.
Пострадавшего ребёнка в ДТП на Профсоюзной доставили в НДХиТ Клиника доктора Рошаля на вертолёте - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
Девочку, пострадавшую в ДТП на юго-западе Москвы, выписали из больницы
Вчера, 14:25
 
ПроисшествияНовосибирская областьНовосибирск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала