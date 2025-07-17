https://ria.ru/20250717/dtp-2029607450.html
Выжившего в ДТП под Новосибирском ребенка доставили в больницу
Выжившего в ДТП под Новосибирском ребенка доставили в больницу - РИА Новости, 17.07.2025
Выжившего в ДТП под Новосибирском ребенка доставили в больницу
Ребенка, выжившего в лобовом ДТП, в котором погибли семь человек в Новосибирской области, доставили в областную клиническую больницу вертолетом, он находится... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T05:46:00+03:00
2025-07-17T05:46:00+03:00
2025-07-17T06:03:00+03:00
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НОВОСИБИРСК, 17 июл – РИА Новости. Ребенка, выжившего в лобовом ДТП, в котором погибли семь человек в Новосибирской области, доставили в областную клиническую больницу вертолетом, он находится под наблюдением врачей, сообщил министр здравоохранения региона Ростислав Заблоцкий. Как сообщалось, в 13.40 (09.40 мск) в среду на 290-м километре федеральной трассы К17Р в Краснозерском районе Новосибирской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей. В результате лобового столкновения погибли семь человек, пострадал ребенок 2024 года рождения. "Вчера вечером ребенка, пострадавшего в ДТП на трассе Новосибирск-Павлодар, вертолетом санавиации доставили из Краснозёрского в Новосибирск. Эвакуация прошла в штатном режиме. Сейчас он находится под наблюдением врачей нейрохирургического отделения областной клинической больницы", - привели слова министра в пресс-службе облминздрава. В министерстве уточнили, что в настоящее время состояние малыша оценивается как стабильное тяжелое.Заблоцкий обратил внимание, что в момент аварии ребенок находился в детском удерживающем устройстве. По данным ГУМВД по Новосибирской области, водитель-мужчина 1986 года рождения, управляя автомобилем Suzuki SX4, двигался от Новосибирска в сторону рабочего поселка Краснозёрское. На 291-м километре, совершая обгон, выехал на полосу для встречного движения, где совершил столкновение со встречным автомобилем Toyota Sprinter.
https://ria.ru/20250712/podmoskove-2028802594.html
https://ria.ru/20250716/dtp-2029468285.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, новосибирская область, новосибирск
Происшествия, Новосибирская область, Новосибирск
Выжившего в ДТП под Новосибирском ребенка доставили в больницу
Ребенка, выжившего после лобового ДТП под Новосибирском, доставили в облбольницу
НОВОСИБИРСК, 17 июл – РИА Новости. Ребенка, выжившего в лобовом ДТП, в котором погибли семь человек в Новосибирской области, доставили в областную клиническую больницу вертолетом, он находится под наблюдением врачей, сообщил министр здравоохранения региона Ростислав Заблоцкий.
Как сообщалось, в 13.40 (09.40 мск) в среду на 290-м километре федеральной трассы К17Р в Краснозерском районе Новосибирской области
произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей. В результате лобового столкновения погибли семь человек, пострадал ребенок 2024 года рождения.
"Вчера вечером ребенка, пострадавшего в ДТП на трассе Новосибирск-Павлодар, вертолетом санавиации доставили из Краснозёрского в Новосибирск
. Эвакуация прошла в штатном режиме. Сейчас он находится под наблюдением врачей нейрохирургического отделения областной клинической больницы", - привели слова министра в пресс-службе облминздрава.
В министерстве уточнили, что в настоящее время состояние малыша оценивается как стабильное тяжелое.
Заблоцкий обратил внимание, что в момент аварии ребенок находился в детском удерживающем устройстве.
По данным ГУМВД по Новосибирской области, водитель-мужчина 1986 года рождения, управляя автомобилем Suzuki SX4, двигался от Новосибирска в сторону рабочего поселка Краснозёрское. На 291-м километре, совершая обгон, выехал на полосу для встречного движения, где совершил столкновение со встречным автомобилем Toyota Sprinter.