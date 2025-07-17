Дроны ВСУ атаковали пять приграничных районов Белгородской области
Гладков: дроны ВСУ атаковали пять приграничных районов Белгородской области
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата в Белгороде
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата в Белгороде. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 17 июл - РИА Новости. Украинские беспилотники атаковали пять приграничных районов Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В городе Шебекино FPV-дроны атаковали два предприятия... В селе Первое Цепляево Шебекинского округа с беспилотника сброшено взрывное устройство на территорию сельхозпредприятия — повреждены четыре единицы техники. В селе Новая Таволжанка вследствие атаки FPV-дрона в частном доме повреждены кровля, фундамент и забор. В селе Глотово Грайворонского округа в результате детонации беспилотника посечены заборы двух домовладений и перебита линия электропередачи", - написал Гладков в Telegram-канале.
Он добавил, что в Валуйском округе в селе Двулучное дрон атаковал припаркованный легковой автомобиль. В селе Кукуевка дрон сдетонировал на территории предприятия. В Белгородском районе в селе Нечаевка от удара дрона повреждено остекление в частном доме. В селе Отрадное в результате детонации FPV-дрона посечены фасады двух корпусов сельхозпредприятия. В селе Солохи частный дом атакован беспилотником.
"Село Грушевка Волоконовского района подверглось атакам FPV-дронов — повреждена линия электропередачи. Часть жителей села временно остаётся без света. Аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с Минобороны РФ", - отметил губернатор.
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