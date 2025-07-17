https://ria.ru/20250717/dron-2029773581.html

Дроны ВСУ атаковали пять приграничных районов Белгородской области

Дроны ВСУ атаковали пять приграничных районов Белгородской области - РИА Новости, 17.07.2025

Дроны ВСУ атаковали пять приграничных районов Белгородской области

Украинские беспилотники атаковали пять приграничных районов Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T18:51:00+03:00

2025-07-17T18:51:00+03:00

2025-07-17T18:51:00+03:00

происшествия

белгородская область

шебекино

вячеслав гладков

белгородский район

министерство обороны рф (минобороны рф)

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БЕЛГОРОД, 17 июл - РИА Новости. Украинские беспилотники атаковали пять приграничных районов Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "В городе Шебекино FPV-дроны атаковали два предприятия... В селе Первое Цепляево Шебекинского округа с беспилотника сброшено взрывное устройство на территорию сельхозпредприятия — повреждены четыре единицы техники. В селе Новая Таволжанка вследствие атаки FPV-дрона в частном доме повреждены кровля, фундамент и забор. В селе Глотово Грайворонского округа в результате детонации беспилотника посечены заборы двух домовладений и перебита линия электропередачи", - написал Гладков в Telegram-канале. Он добавил, что в Валуйском округе в селе Двулучное дрон атаковал припаркованный легковой автомобиль. В селе Кукуевка дрон сдетонировал на территории предприятия. В Белгородском районе в селе Нечаевка от удара дрона повреждено остекление в частном доме. В селе Отрадное в результате детонации FPV-дрона посечены фасады двух корпусов сельхозпредприятия. В селе Солохи частный дом атакован беспилотником. "Село Грушевка Волоконовского района подверглось атакам FPV-дронов — повреждена линия электропередачи. Часть жителей села временно остаётся без света. Аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с Минобороны РФ", - отметил губернатор.

https://ria.ru/20250717/porazhenie-2029745891.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

шебекино

белгородский район

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происшествия, белгородская область, шебекино, вячеслав гладков, белгородский район, министерство обороны рф (минобороны рф)