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Дроны ВСУ атаковали пять приграничных районов Белгородской области - РИА Новости, 17.07.2025
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18:51 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/dron-2029773581.html
Дроны ВСУ атаковали пять приграничных районов Белгородской области
Дроны ВСУ атаковали пять приграничных районов Белгородской области - РИА Новости, 17.07.2025
Дроны ВСУ атаковали пять приграничных районов Белгородской области
Украинские беспилотники атаковали пять приграничных районов Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T18:51:00+03:00
2025-07-17T18:51:00+03:00
происшествия
белгородская область
шебекино
вячеслав гладков
белгородский район
министерство обороны рф (минобороны рф)
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БЕЛГОРОД, 17 июл - РИА Новости. Украинские беспилотники атаковали пять приграничных районов Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "В городе Шебекино FPV-дроны атаковали два предприятия... В селе Первое Цепляево Шебекинского округа с беспилотника сброшено взрывное устройство на территорию сельхозпредприятия — повреждены четыре единицы техники. В селе Новая Таволжанка вследствие атаки FPV-дрона в частном доме повреждены кровля, фундамент и забор. В селе Глотово Грайворонского округа в результате детонации беспилотника посечены заборы двух домовладений и перебита линия электропередачи", - написал Гладков в Telegram-канале. Он добавил, что в Валуйском округе в селе Двулучное дрон атаковал припаркованный легковой автомобиль. В селе Кукуевка дрон сдетонировал на территории предприятия. В Белгородском районе в селе Нечаевка от удара дрона повреждено остекление в частном доме. В селе Отрадное в результате детонации FPV-дрона посечены фасады двух корпусов сельхозпредприятия. В селе Солохи частный дом атакован беспилотником. "Село Грушевка Волоконовского района подверглось атакам FPV-дронов — повреждена линия электропередачи. Часть жителей села временно остаётся без света. Аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с Минобороны РФ", - отметил губернатор.
https://ria.ru/20250717/porazhenie-2029745891.html
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белгородская область
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происшествия, белгородская область, шебекино, вячеслав гладков, белгородский район, министерство обороны рф (минобороны рф)
Происшествия, Белгородская область, Шебекино, Вячеслав Гладков, Белгородский район, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Дроны ВСУ атаковали пять приграничных районов Белгородской области

Гладков: дроны ВСУ атаковали пять приграничных районов Белгородской области

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата в Белгороде
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата в Белгороде - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата в Белгороде. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 17 июл - РИА Новости. Украинские беспилотники атаковали пять приграничных районов Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В городе Шебекино FPV-дроны атаковали два предприятия... В селе Первое Цепляево Шебекинского округа с беспилотника сброшено взрывное устройство на территорию сельхозпредприятия — повреждены четыре единицы техники. В селе Новая Таволжанка вследствие атаки FPV-дрона в частном доме повреждены кровля, фундамент и забор. В селе Глотово Грайворонского округа в результате детонации беспилотника посечены заборы двух домовладений и перебита линия электропередачи", - написал Гладков в Telegram-канале.
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Он добавил, что в Валуйском округе в селе Двулучное дрон атаковал припаркованный легковой автомобиль. В селе Кукуевка дрон сдетонировал на территории предприятия. В Белгородском районе в селе Нечаевка от удара дрона повреждено остекление в частном доме. В селе Отрадное в результате детонации FPV-дрона посечены фасады двух корпусов сельхозпредприятия. В селе Солохи частный дом атакован беспилотником.
"Село Грушевка Волоконовского района подверглось атакам FPV-дронов — повреждена линия электропередачи. Часть жителей села временно остаётся без света. Аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с Минобороны РФ", - отметил губернатор.
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ПроисшествияБелгородская областьШебекиноВячеслав ГладковБелгородский районМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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