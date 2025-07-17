https://ria.ru/20250717/dron-2029704749.html

Силы ПВО уничтожили 17 украинских беспилотников над тремя областями

Силы ПВО уничтожили 17 украинских беспилотников над тремя областями - РИА Новости, 17.07.2025

Силы ПВО уничтожили 17 украинских беспилотников над тремя областями

Средства ПВО в четверг уничтожили еще 17 украинских беспилотников над тремя российскими регионами, сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T14:40:00+03:00

2025-07-17T14:40:00+03:00

2025-07-17T14:47:00+03:00

россия

безопасность

брянская область

калужская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Средства ПВО в четверг уничтожили еще 17 украинских беспилотников над тремя российскими регионами, сообщило министерство обороны РФ."Семнадцатого июля т.г. в период с 12.00 мск до 14.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 10 БПЛА - над территорией Брянской области, шесть БПЛА - над территорией Калужской области и один БПЛА - над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

брянская область

калужская область

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2025

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россия, безопасность, брянская область, калужская область, министерство обороны рф (минобороны рф)