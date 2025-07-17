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Силы ПВО уничтожили 17 украинских беспилотников над тремя областями
Силы ПВО уничтожили 17 украинских беспилотников над тремя областями - РИА Новости, 17.07.2025
Силы ПВО уничтожили 17 украинских беспилотников над тремя областями
Средства ПВО в четверг уничтожили еще 17 украинских беспилотников над тремя российскими регионами, сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T14:40:00+03:00
2025-07-17T14:40:00+03:00
2025-07-17T14:47:00+03:00
россия
безопасность
брянская область
калужская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Средства ПВО в четверг уничтожили еще 17 украинских беспилотников над тремя российскими регионами, сообщило министерство обороны РФ."Семнадцатого июля т.г. в период с 12.00 мск до 14.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 10 БПЛА - над территорией Брянской области, шесть БПЛА - над территорией Калужской области и один БПЛА - над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, безопасность, брянская область, калужская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Безопасность, Брянская область, Калужская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Силы ПВО уничтожили 17 украинских беспилотников над тремя областями
МО РФ: ПВО сбила 17 БПЛА ВСУ над Брянской, Калужской и Белгородской областями