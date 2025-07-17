Рейтинг@Mail.ru
Полиция устанавливает участников драки на юго-западе Москвы - РИА Новости, 17.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:50 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/draka-2029589419.html
Полиция устанавливает участников драки на юго-западе Москвы
Полиция устанавливает участников драки на юго-западе Москвы - РИА Новости, 17.07.2025
Полиция устанавливает участников драки на юго-западе Москвы
Полицейские проводят проверку и устанавливают участников драки на Литовском бульваре на юго-западе Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T00:50:00+03:00
2025-07-17T00:50:00+03:00
происшествия
ясенево
москва
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Полицейские проводят проверку и устанавливают участников драки на Литовском бульваре на юго-западе Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ. По словам правоохранителей, около 23.00 в службу 102 поступил ряд обращений от граждан, проживающих на Литовском бульваре в районе Ясенево, о том, что около жилого дома, на тротуаре и проезжей части идет драка. При этом участники инцидента успели покинуть место происшествия до прибытия полицейских. "В настоящее время сотрудники ОМВД России по району Ясенево проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личностей и задержание участников, а также выяснения причин и обстоятельств события, используется система наружного видеонаблюдения", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Полицейскими будет проведена проверка с последующим принятием решения в соответствии с законом.
https://ria.ru/20250716/peterburg-2029450221.html
https://ria.ru/20240817/zaderzhanie-1966820699.html
ясенево
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ясенево, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Ясенево, Москва, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Полиция устанавливает участников драки на юго-западе Москвы

Полиция устанавливает участников драки на Литовском бульваре в Москве

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Полицейские проводят проверку и устанавливают участников драки на Литовском бульваре на юго-западе Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
По словам правоохранителей, около 23.00 в службу 102 поступил ряд обращений от граждан, проживающих на Литовском бульваре в районе Ясенево, о том, что около жилого дома, на тротуаре и проезжей части идет драка. При этом участники инцидента успели покинуть место происшествия до прибытия полицейских.
Полицейский автомобиль и сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
В Петербурге ищут участников драки с пиротехникой
Вчера, 13:24
"В настоящее время сотрудники ОМВД России по району Ясенево проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личностей и задержание участников, а также выяснения причин и обстоятельств события, используется система наружного видеонаблюдения", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Полицейскими будет проведена проверка с последующим принятием решения в соответствии с законом.
Автомобиль полиции в Москве - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
На юго-востоке Москвы произошла массовая драка
17 августа 2024, 22:25
 
ПроисшествияЯсеневоМоскваМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала