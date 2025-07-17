https://ria.ru/20250717/draka-2029589419.html

Полиция устанавливает участников драки на юго-западе Москвы

Полиция устанавливает участников драки на юго-западе Москвы - РИА Новости, 17.07.2025

Полиция устанавливает участников драки на юго-западе Москвы

Полицейские проводят проверку и устанавливают участников драки на Литовском бульваре на юго-западе Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T00:50:00+03:00

2025-07-17T00:50:00+03:00

2025-07-17T00:50:00+03:00

происшествия

ясенево

москва

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Полицейские проводят проверку и устанавливают участников драки на Литовском бульваре на юго-западе Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ. По словам правоохранителей, около 23.00 в службу 102 поступил ряд обращений от граждан, проживающих на Литовском бульваре в районе Ясенево, о том, что около жилого дома, на тротуаре и проезжей части идет драка. При этом участники инцидента успели покинуть место происшествия до прибытия полицейских. "В настоящее время сотрудники ОМВД России по району Ясенево проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личностей и задержание участников, а также выяснения причин и обстоятельств события, используется система наружного видеонаблюдения", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Полицейскими будет проведена проверка с последующим принятием решения в соответствии с законом.

https://ria.ru/20250716/peterburg-2029450221.html

https://ria.ru/20240817/zaderzhanie-1966820699.html

ясенево

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, ясенево, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии)