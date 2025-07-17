https://ria.ru/20250717/dom-2029644173.html

Экс-замминистра обороны обвинили в постройке домов в СНТ за счет ведомства

Экс-замминистра обороны обвинили в постройке домов в СНТ за счет ведомства - РИА Новости, 17.07.2025

Экс-замминистра обороны обвинили в постройке домов в СНТ за счет ведомства

Бывший замминистра обороны Павел Попов после прогулки в парке "Патриот" захотел построить у себя на участке в подмосковном СНТ такие же домики, какие ранее были РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T11:18:00+03:00

2025-07-17T11:18:00+03:00

2025-07-17T11:18:00+03:00

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

павел попов (генерал)

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ОДИНЦОВО (Московская обл.), 17 июл - РИА Новости. Бывший замминистра обороны Павел Попов после прогулки в парке "Патриот" захотел построить у себя на участке в подмосковном СНТ такие же домики, какие ранее были возведены в парке, заявил в ходе заседания гособвинитель, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Сегодня Одинцовский гарнизонный военный суд проводит первое заседание по делу в отношении бывшего замначальника главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майора Владимира Шестерова. Из озвученного прокурором текста обвинения следует, что Попов, курировавший строительство парка "Патриот", во время прогулки по нему приказал подчиненным возвести на его участке такие же домики из калиброванного бревна, какие были построены для гостей на территории парка. Строительство планировалось за деньги Минобороны, его исполнителям сообщалось, что участок Попова в Подмосковном СНТ якобы является частью парка. Следствием установлено, что в 2022–2024 годах бывший замминистра обороны Павел Попов, Шестеров и директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов вносили в документы ложные сведения о выполненных строительных работах в парке и таким образом похитили более 25 миллионов рублей. Дело Ахмедова поступило в Одинцовский городской суд Подмосковья, его рассмотрят в особом порядке по просьбе бывшего директора парка, полностью признавшего вину. Ахмедов и Шестеров обвиняются в совершении мошенничества в особо крупном размере и служебного подлога (часть 4 статьи 159 и часть 2 статьи 292 УК РФ). В ходе предварительного следствия они признали вину в совершении преступлений в полном объеме и заключили досудебные соглашения о сотрудничестве. Расследование уголовного дела в отношении Попова, обвиняемого в мошенничестве, служебном подлоге, превышении должностных полномочий, незаконном обороте оружия, продолжается.

https://ria.ru/20250717/akhmedov-2029632673.html

https://ria.ru/20250708/dengi-2027846508.html

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происшествия, московская область (подмосковье), россия, павел попов (генерал), патриот